«Богатые русские детки» объехали глухую пробку на Рублевке по встречной полосе

Впаблике richrussiankids («Богатые русские дети») в инстаграме появилась видеозапись езды по встречной полосе на Рублево-Успенском шоссе. Запись из салона своего Toyota Land Cruiser опубликовал пользователь barvikha_77.

На ролике видно, как внедорожник, выехав на единственную полосу встречного движения, теснит встречные машины на обочины и спокойно объезжает пробку. «Мальчишки, а ну-ка, быстро разбежались, папа не торопясь едет в центр», - говорится в подписи к ролику. Заезд вызвал шквал негативных комментариев пользователей.

ГИБДД видеозапись пока не прокомментировала. В случае привлечения к ответственности водителю грозит лишение прав.