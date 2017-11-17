Илон Маск представил первую в мире электрофуру

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Основатель Tesla Илон Маск представил прототип электрического грузовика Tesla Semi, сообщает Vox.

Демонстрация огромного серебристого грузовика, больше похожего на автобус-люкс для туристов, состоялась в ангаре в калифорнийском Хоторне.

По словам главы Tesla Inc., создание электрического грузовика является очередным шагом в направлении освобождения мировой экономики от использования ископаемого топлива.

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Отмечается, что максимальное расстояние поездки на грузовике составляет чуть больше 800 км. Без груза он способен разогнаться до 100 к/м за пять секунд.

Серийное производство Tesla Semi планируется начать в 2019 году.