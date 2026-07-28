Украинские дроны начали бить по АЗС с автомобилями в России. Как снизить риск при заправке?

ВСУ за неделю атаковали более 20 заправок в российских регионах, сообщили в МИД РФ. Основной удар приходится на приграничье: в Белгороде только за сутки, 23 июля, из-за ударов по АЗС пострадали 15 мирных жителей. Что известно о ситуации и как себя обезопасить — в материале «Газеты.Ru».

Свыше 20 автозаправочных станций за минувшую неделю попали под удары беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«ВФУ (вооруженные формирования Украины. — «Газета.Ru») увеличили интенсивность ударов по автозаправочным станциям. За отчетный период массированным атакам FPV-дронов и БПЛА самолетного типа подверглись более 20 АЗС, преимущественно в Белгородской и Курской областях. В Белгороде только за сутки, 23 июля, были атакованы 10 АЗС, пострадали 15 мирных жителей», — заявил Мирошник.

21 июля в Белгороде украинский беспилотник ударил по автозаправочной станции на улице Волчанской. Целью стал автомобиль, в котором находился секретарь Белгородского городского комитета КПРФ, член областного комитета партии Александр Логвинов. От полученных ранений политик скончался на месте. В партии его уход назвали «тяжелой и невосполнимой утратой». Помимо автомобиля Логвинова, повреждения получили еще как минимум четыре машины, находившиеся рядом.

Не менее серьезная ситуация и на АЗС в Курской области. 17 июня губернатор региона Александр Хинштейн сообщал в своих соцсетях, что беспилотник попал в автозаправочную станцию в Обояни. Один человек погиб, еще двое получили ранения. А 8 июля в Октябрьском районе во время заправки автомобиля на станции ранения получила семья: двухлетний ребенок, его беременная мать и отец.

«Враг сознательно выбивает нашу инфраструктуру, чтобы оставить людей без топлива. Вместе с собственниками АЗС будем наращивать защищенность объектов энергетики», — говорил по этому поводу Хинштейн.

Меры предосторожности на АЗС

Власти Белгородской и Курской областей признали автозаправочные станции зоной повышенной опасности. В связи с этим оперштабы и МЧС выпустили памятки для заправки автомобиля.

У водителей всегда должна быть аптечка под рукой. В зоне досягаемости водителя обязательно должны находиться два кровоостанавливающих жгута. Навык их наложения рекомендуется отработать «вслепую» — при ранении счет идет на секунды. Отправляться на заправку следует в одиночку, без детей.

На заправке сразу после остановки выключите музыку и опустите стекла: первый признак опасности — это характерный жужжащий гул приближающегося дрона. Нельзя задерживаться в магазине при АЗС: когда заправились, нужно сразу же уезжать. Время нахождения на территории должно быть минимальным.

При ожидании в очереди следует держать дистанцию 3–4 метра до впереди стоящего автомобиля.

Если дрон далеко, то нужно немедленно покинуть территорию АЗС на автомобиле. Если беспилотник пикирует — бросать машину . Автомобиль становится мишенью, и взрыв бака может уничтожить все в радиусе 5 метров. В этом случае желательно прятаться в капитальном укрытии — бежать к бетонным блокам или капитальным зданиям.

Категорически запрещено прятаться под машиной или за стеклянными витринами.

Если укрытия нет, лучше падать на землю лицом вниз, закрывать голову руками и приоткрывать рот, чтобы избежать контузии. После атаки нужно немедленно звонить в 112. Нельзя приближаться к обломкам дрона — внутри может быть несдетонировавший заряд . По возможности нужно оказать первую помощь пострадавшим до приезда медиков.

Россия бьет по «военным» АЗС —

ВС РФ ведут интенсивную кампанию по уничтожению топливной инфраструктуры, используемой в интересах Вооруженных сил Украины. Так, 25 июля российское министерство обороны показало атаку «Гераней» на заправки в районах двух населенных пунктов. При этом Минобороны неоднократно заявляло, что гражданские объекты ВС РФ не поражают.

По заявлению бывшего министра инфраструктуры Андрея Пивоварского, всего за два месяца Украина лишилась около 150 автозаправочных станций.

А в конце июня, по данным Telegram-канала Mash, российские военные нанесли более 50 ударов по АЗС, топливным цистернам и резервуарам по всей Украине за три дня. География поражений охватила Днепропетровск, Херсон, Запорожье и другие населенные пункты.