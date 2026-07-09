Какие мифы про бензин могут навредить автомобилю

У автомобилистов сложились устойчивые мифы, особенно про бензин и дизель. Некоторые из них возникли на пустом месте, а другие обоснованы. Одни предрассудки безобидные, другие — могут привести к поломке машины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Мифы про бензин

Самый живучий стереотип: чем выше октановое число (АИ-92, АИ-95, АИ-100), тем бензин «чище» и «лучше» для двигателя. На самом деле октановое число характеризует только устойчивость топлива к детонации (взрывному сгоранию), которая зависит от степени сжатия в двигателе.

Бензин АИ-92 может быть отличного качества, но для современных турбированных моторов с высокой степенью сжатия он просто не подходит — двигатель начнет «тупить», и возникнет риск повреждений. А заливка АИ-100 в старый карбюраторный двигатель не даст ни прироста мощности, ни пользы, скажется только на бюджете. Октановое число — это не знак качества, а техническая характеристика совместимости с двигателем.

Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Многие водители опасаются «специального» топлива с присадками (например, G-Drive, Пульсар, ЭКТО), считая, что оно разъедает детали. Бытует мнение, что, очистив старый двигатель от нагара, такое топливо обнажит изношенные поверхности, из-за чего упадет компрессия.

На самом деле моющие присадки предназначены для постепенного удаления нагарообразных отложений в камере сгорания и очистки форсунок. В долгосрочной перспективе такое топливо улучшает работу двигателя и продлевает срок его службы. Опасения — это всего лишь миф, оставшийся с советских времен.

Идея купить несколько канистр «на всякий случай» (особенно в период топливного дефицита) кажется логичной, но современный бензин имеет ограниченный срок годности — всего один год со дня изготовления.

Кирилл Зыков/РИА Новости

В отличие от старого этилированного бензина, нынешнее топливо быстрее теряет свои характеристики. Хранить его в канистрах с расчетом на рост цен или возможный дефицит не только бессмысленно, но и опасно: использование испортившегося топлива может привести к серьезным проблемам с двигателем .

Иногда можно услышать мнение, что рекомендации заливать АИ-95 (а не более дешевый АИ-92) — это маркетинговый ход. Однако АИ-92 постепенно уходит с мирового рынка, поскольку не соответствует современным экологическим стандартам.

Илья Наймушин/РИА Новости

На российском рынке автопроизводители действительно часто перенастраивают блоки управления двигателями, чтобы те могли «переваривать» АИ-92. Если в инструкции к вашему автомобилю прямо указан АИ-95, постоянное использование 92-го нежелательно. В экстренной ситуации разово залить его можно, однако на постоянной основе это грозит детонацией и дорогостоящим ремонтом.

Большинство мифов уходят корнями в прошлое. Попытки закупить бензин впрок только подогревают искусственный дефицит, а стремление сэкономить на октановом числе может обернуться затратами на ремонт.

Растительное масло и пробка на АЗС

Существует старый миф о том, что растительное масло можно использовать вместо дизтоплива. Если попробовать такое на старом тракторе, замена, возможно, не сказалась бы на производительности. Но сегодня заливка растительного масла в новый дизельный двигатель приведет к серьезным поломкам , поскольку такое масло плохо воспламеняется от сжатия и вызывает закоксовывание топливной аппаратуры.

Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Распространено мнение, что запуск двигателя расходует больше топлива, чем работа на холостом ходу. Это особенно актуально для водителей, которые ждут своей очереди на заправку. На самом деле современные машины с инжекторной системой потребляют совсем немного топлива при старте. Поэтому, если вы планируете стоять в пробке на АЗС дольше получаса, двигатель можно смело выключать.

Opel Corsa Opel

Многие водители уверены, что малогабаритные автомобили расходуют меньше топлива, чем большие. В большинстве случаев это действительно так, но в последние годы инженеры сильно продвинулись в повышении топливной эффективности, и крупные внедорожники стали гораздо экономичнее, чем были 6–7 лет назад.

Бытует мнение, что использование кондиционера значительно увеличивает расход топлива. В этом есть доля правды. В городском цикле разница может быть ощутимой (до 1-2 литров на 100 км), однако не стоит отказываться от кондиционера в сложных погодных условиях.

Ненадежные «корейцы» и взрыв бензобака от пули

Распространен слух о том, что алюминий в конструкции автомобиля менее безопасен, чем сталь. Это миф. Алюминий обладает энергопоглощающим свойством. Он эффективно гасит энергию удара, рассеивая ее и защищая пассажиров в салоне при аварии.

Отдельного внимания заслуживает миф о том, что автомобиль можно мыть средством для мытья посуды. Этого лучше не делать. Средства для посуды действительно отмывают машину начисто, но они также смывают любое восковое покрытие, которое могло быть нанесено на кузов.

LightField Studios/Shutterstock/FOTODOM

Существует стереотип, что корейские автомобили имеют низкое качество. Раньше в этом была доля правды, но сегодня это уже не так. Hyundai и Kia, несмотря на относительно низкую цену, выпускают довольно хорошие машины. По данным рейтингов надежности, корейские бренды уверенно опережают многих американских производителей, хотя традиционно уступают лидерам из Японии (Toyota, Lexus) и некоторым премиальным европейским маркам.

Hyundai

Голливудские экшн-фильмы приучили нас к тому, что кузов автомобиля может остановить пулю, но на самом деле это не совсем так. Конечно, многое зависит от калибра и типа оружия: например, автоматная пуля (например, 5.45 мм) пробивает тонкий металл легко.

Один из самых живучих кинематографических мифов — взрыв бензобака от выстрела. Этот миф полностью ложен. Попадание пули в бак не приведет к эффектному взрыву. Оно может вызвать утечку топлива и постепенное возгорание.

J.Kozak/Shutterstock/FOTODOM

Ощущение, что дорога обратно кажется короче, чем путь туда, знакомо каждому. Это явление даже получило название — эффект обратного пути. Этот эффект объясняется особенностями психики: в начале поездки мозг активно обрабатывает новую информацию (незнакомый маршрут, дорожные знаки), из-за чего время субъективно растягивается.

На обратном пути информация уже знакома, мозг работает в «автопилотном» режиме, и время воспринимается как пролетевшее быстрее.