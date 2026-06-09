Haval или Volkswagen: какую машину на «вторичке» выбрать за 1,5 млн рублей

«Газета.Ru» назвала семь кроссоверов с пробегом за 1,5 млн рублей

Бюджет в 1,5 млн рублей немного превышает среднюю стоимость подержанного автомобиля в России. За эту сумму можно приобрести трехлетний кроссовер Haval или Chery с минимальным пробегом либо подобрать достойный вариант среди продукции Renault, Nissan и Volkswagen, в изобилии представленной на вторичном рынке. «Газета.Ru» разобрала сильные и слабые стороны семи популярных кроссоверов, которые можно купить за эту сумму.

Renault Duster

Renault

Согласно данным объявлений в классифайдах, за 1,5 млн рублей можно найти Renault Duster второго поколения российского производства, выпускавшегося до 2022 года, с пробегом 80–100 тыс. км. Можно за эту сумму приобрести и автомобиль первого поколения, причем подчас с более скромным пробегом — около 60–70 тыс. км.

При таком бюджете можно рассчитывать на полноприводную версию с 2,0-литровым атмосферником на 143 л.с.,

который работает в паре с 6-ступенчатой «механикой» либо АКП. Реже попадаются версии с 1,6-литровым мотором.

Стоит учитывать, что слабыми местами подержанного Duster являются стойки стабилизатора и сайлентблоки, которые требуют внимания каждые 50–70 тыс. км. Также, несмотря на оцинкованный кузов, сколы до металла на порогах и арках достаточно быстро ржавеют, а пластик салона быстро начинает скрипеть.

Hyundai Creta

Hyundai

При том же бюджете можно приобрести Hyundai Creta 2018–2019 годов выпуска со средним пробегом 90–110 тыс. км. Кроссовер корейской марки хорошо сохраняет остаточную стоимость, и к более дешевым экземплярам есть вопросы по техническому состоянию.

Бюджет диктует выбор самого массового мотора — объемом 1,6 л и мощностью 123 л.с. За 1,5 млн рублей можно купить Creta 2017–2018 годов выпуска с шестиступенчатым «автоматом» и передним приводом.

У полноприводного кроссовера за такую сумму пробег уже перевалит через 100 тыс. км.

Слабые места силового агрегата известны: при пробеге более 100 тыс. керамическая пыль от разрушающегося нейтрализатора выхлопных газов может попадать в цилиндры, вызывая задиры. Полноприводная трансмиссия требует обслуживания раз в 2–3 года. Слабое место с точки зрения коррозии — кромка двери багажного отсека.

Geely Coolray

Пресс-служба Geely

За 1,5 млн рублей на «вторичке» также можно приобрести Geely Coolray первого поколения в возрасте 4-5 лет и с пробегом 50–70 тыс. км. Главная фишка этой модели — 1,5-литровый трехцилиндровый турбомотор мощностью 150 л.с., разработанный при участии Volvo. Трансмиссия — 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями, привод — передний.

Автомобиль отличается хорошими динамическими характеристиками, но следует помнить, что двигатель может со временем потребовать замены опор, а «робот» чувствителен к качеству масла и перегреву в пробках. При выборе подержанной машины важно проверить, что нет рывков при старте (их наличие — признак износа фрикционов). Встречаются и мелкие проблемы с электроникой, наподобие «зависания» парктроника и мультимедиа.

Haval F7

Global Look Press

За 1,5 млн рублей на «вторичке» предлагаются самые ранние экземпляры Haval F7 тульской сборки. Это автомобили 2019–2020 годов с пробегом 90–110 тыс. км. В этот бюджет укладываются переднеприводные машины с турбомотором 1.5 мощностью 150 л.с., работающим в паре с семиступенчатым «роботом». Полноприводные машины с мотором 2.0 обычно значительно дороже.

При выборе подходящего экземпляра, как и в случае с Geely,

следует обратить пристальное внимание на состояние роботизированной трансмиссии.

Коробка на пробегах от 80 тыс. км у некоторых неаккуратных автовладельцев работает с рывками.

Nissan Qashqai

Shutterstock/FOTODOM/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

За 1,5 млн рублей можно присмотреть Nissan Qashqai второго поколения 2016–2018 годов выпуска — в дорестайлинговом или обновленном варианте с пробегом от 120 до 150 тыс. км. «Живые» экземпляры младше 2019 года за эти деньги уже в дефиците.

В этот бюджет укладываются прежде всего переднеприводные автомобили с турбомотором 1.2. Машина с 2,0-литровым атмосферным мотором на 144 л.с., скорее всего, будет с большим пробегом, превышающим 150 тыс. км.

Эксплуатационные проблемы подержанных Qashqai известны: мотор 1.2 показывает высокий расход масла, вариатор Jatco не любит пробуксовок и перегрева, а также требует регулярной замены масла. Даже на моторе 2.0 из-за тонких стенок свечных колодцев малейшая перетяжка свечи ведет к трещине головки блока цилиндров.

Chery Tiggo 4 Pro

Chery

Chery Tiggo 4 Pro — представитель новой волны китайских автомобилей, которые на вторичном рынке уже стали массовыми. За 1,5 млн рублей можно купить почти новый автомобиль 2022–2023 годов выпуска с пробегом 20–40 тыс. км. Под капотом почти всегда 1,5-литровый «атмосферник» на 113 л.с., коробка передач — 5-ступенчатая «механика» либо вариатор, привод — только передний.

За эти деньги можно получить автомобиль в максимальной комплектации. Но следует учитывать, что при агрессивном стиле вождения вариатор быстро перегревается. На кузове быстро проявляются сколы лака, также возможно появление коррозии на порогах и колесных арках.

Volkswagen Tiguan

Global Look Press

Самый амбициозный вариант при достаточно скромном бюджете — кроссовер Volkswagen Tiguan. За 1,5 млн рублей можно купить Tiguan первого поколения в рестайлинговой версии, выпущенный в 2014–2015 годах. Есть варианты среди машин второго поколения, 2017–2018 годов выпуска, но с большим пробегом — не менее 160–180 тыс. км.

Предпочтительный вариант — Tiguan первого поколения в возрасте 11-12 лет с пробегом 100–120 тыс. км. На этот автомобиль устанавливались моторы TSI, чаще всего — 1.4 на 122 л.с. в сочетании с «механикой» — либо более мощные 1.8 и 2.0 TSI в сочетании с автоматической трансмиссией.

Выбирая такой автомобиль, следует учитывать, что запчасти и обслуживание Volkswagen недешевы. Моторы TSI 1.8 до 2013 года имели серьезные проблемы с растяжением цепи. После обновления их надежность стала выше, но тем не менее эти агрегаты требуют качественных смазочных материалов.

На версиях с 1.4 TSI применялся семиступенчатый «сухой» робот DSG, ресурс сцеплений у которого ограничен. Типичны для автомобиля проблемы с блоком ABS, закисание задних тормозных суппортов, а также течи охлаждающей жидкости через помпу и термостат.