Скоростные редкоземы: в России успешно испытали сверхлегкие колеса из скандиевого сплава

Разработка новых легких и сверхпрочных материалов — одно из ключевых направлений развития мирового автопрома. Снижение массы автомобиля позволяет улучшать динамику, уменьшать расход топлива или электроэнергии, снижать нагрузку на тормозные механизмы и подвеску. Особенно остро эта задача стоит в авто- и мотоспорте. Поэтому появление на рынке новых алюминиево-скандиевых сплавов, обеспечивающих благодаря прочности малый вес, открывает для производителей компонентов новые технологические возможности. Как российская компания уже обошла конкурентов на повороте — в материале «Газеты.Ru».

Быстрые инновации

В 2025 году Институт легких материалов и технологий (ИЛМиТ) «Русала» разработал специально для автопрома алюминиево-скандиевый сплав 1945. Материал стал наиболее прочным из всех созданных институтом скандиевых материалов.

Скандий — один из самых дорогих редкоземельных металлов, применяется в производстве высокопрочных алюминиевых сплавов.

На мировой рынок он преимущественно поставляется в форме оксида Sc₂O₃. На Шанхайской бирже его стоимость сейчас составляет около $600 за килограмм.

По словам директора по науке ИЛМиТа Дмитрия Рябова, новый сплав сочетает рекордную для скандиевых систем прочность и высокую коррозионную стойкость.

Эти качества делают материал оптимальным для кованных колес, которым необходимо выдерживать экстремальные нагрузки и сложные климатические условия.

Российская компания Power Wheels сообщила, что произвела и успешно испытала первую партию сверхлегких колесных дисков из нового сплава.

Космическая разница

Power Wheels изготовила колесо диаметром 20 дюймов, шириной обода 10,6 см и весом всего 7,75 кг. Для сравнения: самое легкое колесо аналогичных размеров из серийно применяемого алюминиевого сплава весит около 9,4 кг.

«Разница — просто космос!», — не скрывает эмоции глава компании Леонид Демин.

Испытания проходили на тюнингованном BMW M5 Level Performance массой 2,6 тонны и мощностью 860 л.с. Колеса выдержали нагрузки с существенным запасом. Сплав подтвердил заявленные характеристики прочности и показал хорошую обрабатываемость на производственном оборудовании.

close Пресс-служба Power Wheels

Как отметил Демин, высокая прочность сплава позволяет уменьшать материалоемкость изделия, что напрямую ведет к снижению массы. Это критически важно для автоспорта, где борьба идет за каждый грамм.

Оставить конкурентов позади

Гоночный сегмент колес — один из самых динамичных: в России действует более 500 автоспортивных команд, а только в кольцевых гонках выступают свыше 100 пилотов. Командам требуется до 10 комплектов колес на сезон.

Снижение массы — постоянная задача инженеров, стремящихся улучшить разгон, управляемость и снизить нагрузку на тормоза.

На мировом рынке в этом сегменте долгое время доминировала немецкая компания BBS, использующая авиационные алюминиевые сплавы серии 7xxx. Однако Демин считает, что российский скандиевый сплав способен составить им конкуренцию — благодаря отсутствию ограничений по дизайну и размерам. По его словам, интерес к продукту уже проявляют клиенты из США и Европы.

Испытания Power Wheels подтвердили, что российский сплав 1945 обладает потенциалом изменить рынок сверхлегких колес.

Прочность, малая масса и высокая адаптивность к производственным технологиям открывают возможность конкурировать с мировыми лидерами.

Кованые колеса в сравнении с массовыми литыми дисками относятся к премиальному сегменту, поскольку обработка алюминия давлением увеличивает прочность и позволяет уменьшить массу. Технология горячей объемной штамповки также дает возможность создавать дизайн любой сложности. Для гонок кованые колеса используются благодаря их легкому весу.

Учитывая интерес зарубежных клиентов, новый материал может стать востребованным экспортным продуктом и укрепить позиции российских разработчиков в высокотехнологичном сегменте автокомпонентов.