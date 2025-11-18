Jaecoo J8: почему на него пересаживаются с немецких иномарок

Jaecoo J8, не так давно представленный на российском рынке, сразу же вырвался в лидеры продаж в сегменте больших кроссоверов. Люди, традиционно выбиравшие в России большие немецкие и корейские паркетники и даже внедорожники, меняют свои машины на технологичный китайский автомобиль, называя его полный привод серьезным инструментом на бездорожье. «Газета.Ru» пообщалась с владельцами этой модели, чтобы выяснить, какие у нее сильные и слабые стороны.

Авангардный дизайн и проходимость

Jaecoo позиционирует свой флагманский кроссовер J8 как новый взгляд на премиум-сегмент. Отсюда авангардный дизайн с узнаваемой объемной решеткой радиатора и строгая, но выразительная светотехника. Он построен на новой платформе концерна Chery (T2X) — той же, что у родственного кроссовера Tiggo 9. По заявлению автопроизводителя, она обеспечивает высокий уровень пассивной безопасности. При длине около 4,8 метра и дорожном просвете в 210 мм J8 за счет своих габаритов выглядит очень внушительно.

На российском рынке Jaecoo J8 оснащается бензиновым турбодвигателем мощностью 249 л.с. и 385 Нм крутящего момента и 7-ступенчатым «роботом» Getrag. В начальных комплектации полный привод обеспечивает муфта от немецкой ZF, в максимальной версии Supreme-V —

модель снабжена системой Torque Vectoring, при которой тяга на задние колеса передается сразу через две муфты.

Также большой кроссовер получил электронно-управляемые амортизаторы CDC.

В базовое оснащение J8 входят: панорамная стеклянная крыша, цифровая приборная панель и большой сенсорный экран диагональю 12 дюймов, проекционный дисплей, система кругового обзора 540º, полный «зимний пакет» и комплекс систем активной безопасности.

close Пресс-служба Jaecoo

Мнения владельцев

По признаниям москвички Анны Фоменко, работающей банковским аналитиком, свой Jaecoo J8 она выбирала из эстетических соображений. Для нее важно, чтобы ее автомобиль не был похожим на другие. До этого она ездила на десятилетней Mazda CX-9 красного цвета, но сейчас ее выбор пал на более сдержанный вариант — Jaecoo в серо-голубом окрасе.

«У него брутальный, уверенный вид: массивные колесные арки — это суровый парень, и в потоке его уважают. И эта машина не только про красоту, но и про функциональность. Высокие свесы я полюбила за то, что, паркуясь у бордюров в центре Москвы, мне бояться нечего.

В салоне — полная противоположность внешней суровости.

Я очень тактильная, поэтому в первый месяц даже не могла «натрогаться»: приятные мягкие материалы везде, где ты к ним прикасаешься. Единственное, к чему я привыкала пару недель, — это к системе кругового обзора и габаритам. Нужно было соотнести масштабы с реальным расстоянием до объектов. Зато теперь вообще не понимаю, как без такой опции можно жить», — рассказала собеседница.

Помимо прочего, Анна выделила среди плюсов машины исключительную шумоизоляцию и комфортные сиденья с массажем и вентиляцией, которые делают многочасовые пробки сносными.

close Пресс-служба Jaecoo

Инженер-строитель Дмитрий Волхов из Нижнего Новгорода купил свой J8, сдав в «трейд-ин» Mercedes-Benz GL 2010 года выпуска. Проездив так долго на немецком премиальном внедорожнике, он поначалу не хотел покупать «китайца», но в случае с Jaecoo J8, по его признанию, подкупили технические данные.

«Я изучал все: от типа подвески (спереди — «МакФерсон», сзади — многорычажка) до особенностей турбомотора и электронно-управляемых амортизаторов. J8 меня победил своей конструктивной честностью, если так можно выразиться. Полный привод с двумя муфтами — это не маркетинг, а реально работающая вещь. Я уже выезжал на рыбалку по размытой глине после дождя — машина елозит, но прет там, где другие паркетники садились.

Двигатель очень тяговитый даже с низов.

Я еще привык к адаптивному круиз-контролю — на трассе едешь расслабленно, а машина сама притормаживает и ускоряется. Пересаживаясь с «Мерседеса», я больше всего боялся, что «китаец» будет скучный, но мой «бегемотик» идет на обгон не хуже породистого «немца», — рассказал Волхов.

close Пресс-служба Jaecoo

Собственник пункта выдачи заказов одного из популярных маркетплейсов из Воронежа Кирилл Ковтун до покупки J8 поочередно владел кроссоверами BMW X3 и X5. Покупку автомобиля он ассоциирует с инвестицией в личностный рост и собственный бренд.

«Я сменил немецкий премиум на J8 и пока что не пожалел. Он выделяется в трафике, и это не какой-нибудь кричащий китайский шик, а очень сдержанная и понятная европейскому глазу эстетика, которая вызывает уважение у других водителей. Иногда я провожу в машине по 6-7 часов в день,

и такие опции, как кресло с массажем, глухая шумоизоляция и понятный интерфейс, существенно повышают мое качество жизни.

Мультимедийная система не «подтупливает», как это было в других кроссоверах, которые я тестировал перед покупкой. Я пару раз даже спал в дороге в салоне, сложив задние сиденья. С хорошим матрасом — очень даже удобно», — отметил владелец автомобиля.

close Пресс-служба Jaecoo

В качестве нюанса большого Jaecoo Ковтун указал на обилие функций, «зашитых» в мультимедиа, которые сначала требуют изучения инструкции, но через неделю все управляется на интуитивном уровне.

Для 35-летней Алисы С., антикварного арт-дилера из Санкт-Петербурга, Jaecoo J8 стал первым собственным автомобилем. Однако машину она выбирала не наобум, а посмотрела про кроссовер много обзоров от блогеров, также консультировалась с опытным другом, менеджером одного из автосалонов Северной столицы.

«Моя работа построена на эстетике и доверии. Когда я подъезжаю к магазину или на встречу с покупателем, машина должна работать на имидж. Jaecoo солидный. Я выбрала консервативный зеленый цвет, он выглядит дорогим. Для меня самое важное при выборе машины была ее безопасность, поскольку я не такой опытный водитель. Поэтому я взяла J8 с полным набором ассистентов предотвращения ДТП.

close Пресс-служба Jaecoo

Там есть экстренное торможение, и удержание в полосе, и еще много всего.

Это дает мне чувство защищенности, ведь я часто езжу одна, в том числе и в позднее время. Багажник легко вмещает картины с большим багетом, а полный привод спасает в гололед», — призналась в разговоре Алиса.

Алексей Д., кардиохирург из Москвы, свою покупку Jaecoo J8 называет немного спонтанной, но в итоге удачной, потому что шел к дилеру за другим автомобилем. До этого он владел Hyundai Santa Fe, но приобретение китайской машины, по его словам, полностью изменило представление о том, каким должен быть современный автомобиль.

«Знаете, когда после шестичасовой операции концентрация на нуле, дорога домой не должна быть дополнительным стрессом. Мой автомобиль — это капсула восстановления. В салоне тихо, сиденья с массажем и вентиляцией снимают напряжение в спине.

Адаптивный круиз-контроль в пробках позволяет просто рулить, не нажимая педали.

Я исколесил всю область, выезжая на консультации, и проходимость машины вместе с «непробиваемой» подвеской вызывают мое почтение. Она проглатывает любую грунтовку, не теряя в комфорте», — отметил кардиохирург.

close Пресс-служба Jaecoo

До покупки Jaecoo он также рассматривал вариант заказа Hyundai Santa Fe с небольшим пробегом в базовой комплектации из Южной Кореи, но «за те же деньги получил здесь и сейчас» свежий дизайн и гораздо более высокий уровень оснащения.

Ольга из Подольска работает персональным фитнес-тренером и реабилитологом. Она успела на семейном Jaecoo J8 накатать 40 тысяч километров, в том числе в путешествиях. Машина ей нужна не только по работе, но и для того, чтобы поддерживать хорошую форму, например, поехать с семьей кататься на велосипедах или горных лыжах.

«Я часто езжу загород к VIP-клиентке по грунтовому подъему, и здесь выручает тяговитый мотор и уверенный полный привод. Однажды было такое, что мы взяли велосипеды и сорвались в Карелию. Сложили одну секцию заднего дивана, туда уложили сложенные велики и вещи, а ребенок сидел на своей не сложенной части сиденья — места хватило всем и с запасом. То же самое с лыжами — мы часто ездим кататься в Сорочаны.

close Пресс-служба Jaecoo

Клиенты, кстати, обращают внимание на мою машину.

Многие спрашивают, как он на ходу, прицениваются. Для них она символизирует, что я успешная, это работает на репутацию. Единственное, о чем мечтаю, — чтобы встроенный «холодильник» в подлокотнике был чуть больше, но для бутылок с водой и смузи его вполне хватает», — подытожила Ольга.