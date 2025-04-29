Перекупщиков иномарок во Владивостоке освободили от коммерческого утильсбора

Перекупщиков на Дальнем Востоке освободили от доначисления утильсбора, если продажа машины, ввезенной для личного пользования до 1 августа 2023-го, происходит в первый год после импорта в Россию. В других регионах страны в аналогичных ситуациях сбор доначисляют по высоким ставкам для юрлиц вне зависимости от даты ввоза автомобиля. В причинах такого неравенства разбиралась «Газета.Ru».

Понятие «транспортное средство, ввезенное для личного пользования в Российскую Федерацию физическим лицом» впервые было введено в российское законодательство в августе 2023 года (ПП №1291). Благодаря этому для физических лиц в России действует льготная ставка утильсбора при самостоятельном импорте иномарок в страну.

Для нового (от 1 года до 3 лет) легкового автомобиля льготная ставка «утиля» составляет 3,4 тыс. рублей при условии, что объем его двигателя не перевешает 3 тыс. куб. см. Если превышает — начисляются заградительные пошлины. Аналогичным образом для подержанных (3 года и более) иномарок действует ставка в 5,2 тыс. рублей. В то же время для юридических лиц введен так называемый коммерческий утильсбор — после нескольких серий индексации его ставка для машин с моторами до двух литров составляет 667,4 тыс. рублей.

При этом льготная ставка действует, только если частник не перепродает автомобиль в течение года владения. Если же физлицо нарушает это правило, до Федеральная таможенная служба (ФТС) доначисляет сотни тысяч рублей — итоговая сумма зависит от типа, возраста автомобиля и рабочего объема двигателя. Таможенники руководствуются тем, что быстрая продажа автомобиля связана с коммерцией, а не с личными нуждами. Это правило должно было действовать одинаково по всей России, но, как выяснилось, только не в дальневосточных регионах страны.

В Приморье такая мера распространяется только на машины, ввезенные после 1 августа 2023 года , сообщил «Газете.Ru» вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр.

Дальневосточникам можно

Дальневосточное таможенное управления ФТС России даже дало официальное разъяснение, что необходимость доплачивать утильсбор в случае, если автомобиль был ввезен для личного пользования, но перепродан до истечения годичного срока владения, касается только автомобилей, ввезенных после 1 августа 2023 года.

«Если транспортное средство ввезено в Российскую Федерацию физическим лицом до 1 августа 2023 года (включительно), то на него не распространяется понятие, установленное сноской <6> к пункту 3 раздела I Перечня № 1291, и доплата утилизационного сбора в отношении такого транспортного средства в случае его отчуждения в собственность другого лица не требуется», — отмечается в разъяснении ФТС.

В других регионах

При этом в других регионах России таможня взыскивает с граждан, которые ввезли автомобили якобы для личного пользования, а затем перепродавали, недоплаченный утильсбор и накопившиеся пени. Иски относятся в том числе к автомобилям, которые ввозились в Россию до августа 2023 года .

В частности, в Брянской области суд взыскал 4,3 млн рублей утилизационного сбора и 1,6 млн рублей пени с гражданина, который ввез автомобили из Казахстана якобы для личного пользования, но перепродал их.

«Таможенный орган ссылался на то, что административный ответчик в течение 2022 года ввез с территории Казахстана на территорию России 16 иномарок, которые впоследствии реализовал другим лицам, при этом уплатив утилизационный сбор по коэффициенту, предусмотренному для автомобилей, ввозимых физическими лицами для личного пользования», — отмечается в сообщении объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Брянской области.

Воронежская таможня в 2023 году взыскала 1,6 млн рублей утилизационного сбора и 355 тыс. рублей пени за четыре автомобиля, ввезенных гражданином в 2020 году якобы для личного пользования. Таможенники выяснили, что машины не были поставлены на учет этим гражданином и членами его семьи, вместо этого их перепродали.

По словам Яна Хайцеэра из НАС, проблема с доначислением коммерческого утилизационного сбора физлицам, которые ввезли машины до 1 августа 2023 года и перепродали, носит массовый характер и наблюдается во многих регионах России.

«Таможенники берут и начисляют утильсбор, несмотря на то, что до 1 августа 2023 год вообще не было понятия «коммерческий утилизационный сбор». Это серьезное мероприятие, и непонятно, какую правовую форму оно имеет – никто из пострадавших не может этого понять. А пострадавших много, это имеет массовый характер. Как я понимаю, все боятся социального фактора, который может последовать [в ответ] на любое вмешательство в дела автомобилистов. На Дальнем Востоке автомобиль является средством существования для многих жителей. Это их бизнес — продажа, перепродажа, и их мы не трогаем, на сайте таможни все разъяснено.

Как такое может происходить, что в одной части страны одно, а в другой — другое? Мы же не США с разными законами для каждого штата», — отметил Хайцеэр в беседе с «Газетой.Ru».

Показания разошлись

В пресс-службе ФТС России заявили «Газете.Ru», что практика применения постановления правительства №1291 не зависит от региона деятельности таможенного органа, а принятие решений о необходимости доплаты утилизационного сбора носит индивидуальный характер и зависит от условий ввоза транспортного средства на территорию РФ.

«Разъяснения Дальневосточного таможенного управления носят информационный характер, не содержат правовые нормы или общие правила, конкретизирующие нормативные предписания, и не являются нормативным правовым актом», — подчеркнули в пресс-службе ФТС.

Основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов (специализируется на доставке «под ключ» машин из Южной Кореи, Европы и Японии) полагает, что начисление частным лицам, ввозившим машины для перепродажи, утилизационного сбора по коммерческой ставке может быть связано с общим пересмотром условий растаможки автомобиля (включая начисление повышенной пошлины) в случаях, когда таможенники обнаруживают, что машины ввозились для коммерческой деятельности, а не для личного пользования.

«У нас государство с 2008 года дает частнику льготу на ввоз машин в возрасте 3–5 лет, это льготная система растаможки. Она отличается от условий для юридических лиц. Человек может воспользоваться ею раз в год, два — уже на усмотрение инспектора. Инспектор может сказать, что ты ее везешь для коммерческих целей, и применить коммерческие условия растаможки», — объяснил Рогов «Газете.Ru».

По его словам, это касается не только утилизационного сбора, но и самой таможенной пошлины, которая в этом случае начисляется как для юридических лиц. Коммерческая пошлина может быть начислена, даже когда гражданин ввозит 11-местный микроавтобус или легкий грузовик, которые можно использовать в коммерческих целях, а не как личный транспорт.

«У того, кто привез 5–10 машин и тут же продал, налицо коммерческая деятельность. Почему тогда государство должно льготу давать тому, кто ей неправомерно воспользовался?», — задался вопросом Рогов.

Разные таможни по-разному трактуют законодательство, это сложившаяся практика, полагает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Наверное, это можно объяснить двумя вещами. Либо эта практика допустима в оформлении любых видов товаров, либо постановление о взимании утильсбора написано таким образом, что его можно толковать двояко . Разная трактовка — это и есть региональная специфика. Чем она вызвана — большой вопрос», — отметил Кадаков в беседе с «Газетой.Ru».

Он заключил, что у таможни есть право требовать недоимки — и она требует все, что считает нужным.