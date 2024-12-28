Это сумасшествие: Tank 400 на гонке в пустыне Гоби

Как люди выпускают пар в строгом и зарегулированном законами Китае? Они гоняют как безумные по огромным барханам Гоби на внедорожниках. В интернете об этом практически ничего нет, но «Газета.Ru» расскажет о самом сумасшедшем фестивале КНР — гонке Alxa Heroes — 2024. Мы также первыми опробовали Tank 400 в боевом режиме, скоро этот автомобиль привезут в Россию.

Время для хаоса

«Вы сейчас будете участвовать в гонке», — с будничным выражением лица сообщил нам представитель компании Great Wall, указывая на кишащий посреди пустыни муравейник из людей и машин. Вот уж чего не ожидаешь, находясь в Гоби, а точнее в одном из ее китайских регионов под названием Алашань.

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Так же называется один из трех аймаков Внутренней Монголии (регион КНР), куда мы прибыли с коллегами посмотреть на ежегодный автомобильный гоночный фестиваль Alxa Heroes.

Уже за неделю до начала праздника ближайший к пустыне городок Баян-Хото наводнили несколько тысяч любителей «офф-роуда» со всего Китая. Около гостиниц припарковались самые разнообразные внедорожники: от привычных Toyota Land Cruiser 200 и Mercedes-Benz Geländewagen до местных бестселлеров — BAIC BJ40 и Tank 300. Последних невероятно много.

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Сам фестиваль проходит вдали от цивилизации, дорога из города упирается в огромные барханы. Это чем-то напоминает смесь отечественного «Нашествия» и советского Первомая : разнонаправленные течения людей, кажется, бесцельно дрейфуют туда-сюда по огромной территории.

Впрочем, тут есть музыкальная сцена; шатры компаний, предлагающих автолюбителям тюнинг-аксессуары, походные рестораны с китайскими деликатесами, а также множество палаточных магазинчиков, где можно купить разные товары: от наивных сувениров в виде китайского котика с лапкой до экипировки выживальщика.

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Автомобильное движение на Alxa Heroes организовано точно так же, как и пешеходное, — то есть никак. Водители с буксами разгоняются по асфальтированным участкам в любом направлении — вдоль, вкривь и поперек дороги, чудом не врезаясь друг в друга. Некоторые внедорожники сбиваются в колонны и просто ездят взад и вперед мимо публики, забивающей свои телефоны гигабайтами фото и видео.

В этом месте абсолютно не действуют ПДД, потому что нет привычных микроавтобусов с камерами полиции. Правоохранителей вообще, как будто, нет. Словно, ты в Абхазии, где дорожные правила тоже есть, но соблюдать их неприлично.

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И, конечно же, в воздухе тлеет бесконечный запах варено-копченого фастфуда, который будоражит в посетителях гастрономические соблазны. Через час этого хоровода с китайскими мужчинами и женщинами, фрагментирующими на память окружающую суету, мозг хочет уже зацепиться за понятную драматургию с единством действия, места и времени. И тут, словно спасение, наступает наша очередь принять участие в заезде.

Экшэн

Соревнование проходит между гостями компании Great Wall, которая организовала мини-трек. И это все еще не сама гонка Alxa Heroes. Три члена одной команды стартуют на внедорожниках в масс-старте, а лучшее время засекается по бамперу самой последней машины на финише.

В череде нелогичных событий уже меньше всего хочется разбираться в странных правилах заезда. Есть хоть что-то понятное: створ старта и финиша, а между ними около километра гоночного отрезка с пятью поворотами, амплитудными холмами и размашистыми бэнкингами. Все на песке, с виду неплохо укатанном.

Мне достался новейший Tank 400, который в 2025 году выйдет на российский рынок, а двум другим коллегам — уже знакомые россиянам внедорожники Tank 300 и Tank 500. Я стартую последний и сперва стараюсь не обгонять товарища на «пятисотке», он, вроде как, быстрый парень, но сразу же становится понятно, что я просто постоянно оттормаживаюсь перед его кормой — моя машина рвется в бой.

Поэтому быстро топлю педаль в пол за Tank 300. Подброс — и четыре колеса моего внедорожника отрываются от песка в свободном полете или, падении, если угодно. Жесткое приземление — и «Танку» ничего. Обычно у гражданских машин после того жесткого приземления нужно остановиться на обочине и проверить, сможет ли она ехать дальше, но «Танк» прет дальше без проблем.

Да еще как: его 408-сильный мотор позволяет мне практически повиснуть на бампере более опытного пилота впереди.

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В поворотах машину избыточно душит электроника, но это понятно — «четырехсотый» все же гражданский автомобиль, а не прототип для ралли-рейдов. В итоге мы с водителем Tank 300 проходим на большой скорости финиш, время должно быть неплохое. Однако третья машина застряла на одном из холмов. «Пятисотка» оказалась слишком тяжелой для штурма одного из песчаных пригорков и села на брюхо. В результате нас оставляют без зачетного времени.

Гонки по барханам

Ближе к вечеру мы, наконец, принимаем участие в самой Alxa Heroes. Правда, за рулем предоставленного пикапа Great Wall Poer опытный китайский водитель, который нам должен показать, в чем заключается это соревнование. Съезжаем с асфальта и уходим в сторону барханов, рулевой быстро набирает скорость и устремляется на самую высокую вершину — около 25 метров.

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На гребне песчаной горы китаец резко мотнул рулем влево-вправо, пытаясь сохранить прямолинейное движение пикапа Poer, но машина стала заваливаться набок. Тут оставалось только одно, чтобы не повалиться кубарем вниз — газом выправлять траекторию и отруливать колесами в сторону крена, что и сделал водитель. Это был единственный волнительный момент за время заезда.

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Я даже не сразу понял, что это и была суть гонки Alxa Heroes. Да, вот так она и выглядит: водители разгоняются на автомобилях по барханам на высоту многоэтажного дома, пытаются проехать по гребню и эффектно с него съехать на большой скорости. Все это происходит абсолютно хаотично между пешими фотографирующими людьми и автомобилями тех, кто решил прямо посреди покатушек устроить пикник.

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По сути никакого челленджа и соревнования тут и нет. Китайцы просто так выпускают пар, получая свою дозу относительно экологичного адреналина. Завтра они вернутся в свои города и будут 24/7 законопослушными сотрудниками корпораций Huawei, Sinopec, Bank of China, SAIC и т.д., и 360 дней в году пройдут в ожидании тех пяти, когда они снова смогут отвести душу на гонке Alxa Heroes, где никто ни с кем не соревнуется, но всем, как будто бы, весело.