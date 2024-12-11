VIP-«Газель», вороненая Lada и возвращение Maxus. Что показали на выставке «Комтранс» На выставке Comtrans–2024 представили полноприводную «Газель» и черную Lada Aura

На выставке «Комтранс–2024» в Москве показали полноприводную «Газель», новые автобусы ПАЗ и ЛиАЗ, тюнингованную Lada Aura, линейку коммерческих автомобилей Avior и другие грузовики и автобусы, которые вскоре появятся в России. О самых интересных новинках — в репортаже «Газеты.Ru».

На «Комтрансе-2024» дебютировала полноприводная «Газель NN 4x4». По сравнению с ранее представленным «Соболем NN 4x4», у новинки на 14 см длиннее колесная база, а задний свес кузова больше на полметра.

Полноприводная «Газель» будет продаваться во множестве модификаций: с односкатными или двускатными задними колесами, в виде бортового грузовика, комби с удлиненной кабиной, цельнометаллического фургона и микроавтобуса. Под капотом у вседорожной «Газели» установлен двухлитровый дизель на 149 л.с., который агрегатируется с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

close Электрическая Газель e-City Телеграм-канал «No Limits»

Еще одна новинка ГАЗа — электрический автобус E-City на базе «Газели NN». На «Комтрансе» показана машина синего цвета с надписью «Это электробус» на бортах — в такой ливрее электробусы эксплуатируются «Мосгортрансом» в Москве. А модификация бензиновой «Газели» для школьных перевозок получила настоящий эксклюзив — трехточечные ремни безопасности, которые можно настроить в соответствии с ростом ребенка. Такие ремни с недавних пор стали обязательным требованием для школьных автобусов, и, кроме ГАЗа, еще ни один автомобиль конкурентов не прошел сертификацию по новым требованиям. Также школьный автобус оснащен алкозамком, не позволяющим водителю сесть за руль нетрезвым.

close ГАЗ Citymax 9 Телеграм-канал «No Limits»

ГАЗ также пошел по следам «АвтоВАЗа», который сделал из Lada Vesta премиальную машину. Только горьковчане сделали роскошной, ожидаемо, «Газель».

Микроавтобус «Газель» City в исполнении VIP рассчитан на перевозку всего пяти человек.

В салоне — индивидуальные кожаные кресла с электрорегулировками, выдвижные столики с электроприводом, вместительный багажный отсек. Для улучшения плавности хода VIP-«Газель» получила заднюю пневмоподвеску.

А окрашенный в лазурный цвет автобусов Санкт-Петербурга газовый низкопольник Citymax 9 как бы намекает, куда он отправится в ближайшее время по муниципальным и госконтрактам. Метановый Citymax 9 выпускают на ПАЗе в Нижегородской области, его более крупный коллега — Citymax 12 — производится на ЛиАЗе в Подмосковье. При этом обе машины построены на унифицированной платформе и отличаются солидной вместимостью. Citymax 9 способен увезти 74–84 пассажира в зависимости от компоновки салона. Более вместительный Citymax 12 рассчитан на перевозку до 115 человек.

Возвращение Maxus

Белорусская компания «КФ-Авто» выводит на российский рынок новый бренд коммерческого транспорта Avior. Автобус на шасси китайского Ankai выпускается в Борисове. Пластиковые панели, которым обшит кузов, изготовлены в Белоруссии. Автобус представлен в трех модификациях — городской, пригородной и туристической. Цена — 11,1–12,5 млн рублей . Под капотом – дизель 4.3 мощностью 179 л.с., который агрегатирован с 6-ступенчатой «механикой».

close Стенд китайского бренда Avior Телеграм-канал «No Limits»

Также под маркой Avior на российский рынок выйдут автомобили Maxus. Брендом с британской родословной в середине «нулевых» владела «Группа ГАЗ», позднее его перепродали китайскому концерну SAIC.

Модель G10 может быть и фургоном с двухместной кабиной, и микроавтобусом. Машина снабжена дизелем мощностью 160 л.с. и задним приводом. Еще одна новинка — переднеприводный фургон V90 с кузовом на 12 кубометров и мощностью ее двигателя 148 л.с.

БАЗ из Санкт-Петербурга

Тяжелые грузовики под маркой БАЗ начали выпускать на заводе в Санкт-Петербурге. Машину с колесной формулой 6х6 делают на предприятии, где ранее собирали немецкие грузовики MAN. Завод переименован в АО «Романов».

БАЗ-S32A5 отличается высокой локализацией. Он оснащается ярославским дизелем мощностью 367 л.с. и крутящим моментом 1,8 тыс. Нм. Кабина, рама и мосты изготавливаются при участии партнеров из России и Белоруссии.

close Тяжелый самосвал российского производства «БАЗ-S32A5» Телеграм-канал «No Limits»

«В модельной линейке БАЗ будут представлены 5 типов кабин для различных вариантов надстроек. Все кабины имеют пружинную подвеску для снижения уровня вибрации, современную электронику и климат-контроль», — сообщила пресс-служба завода.

Dongfeng

Грузовичок Dongfeng Z55N HolyPan отличается облегченным кузовом, изготовленным из сэндвич-панелей с сотовой структурой. Согласно сертификационным документам, полная масса новинки укладывается в 3,5 тонны — водить эту машину можно с легковой категорией «B» в правах.

close Dongfeng представил в России шасси модели K-series Телеграм-канал «No Limits»

Также Dongfeng представил автомобиль K-series в виде шасси с кабиной, на которое можно монтировать различные надстройки от сторонних производителей кузовов. До этого машина продавалась в России в виде цельнометаллического фургона и микроавтобуса. Ориентировочная цена шасси – от 4 млн рублей. Под капотом – дизель мощностью 136 л.с.

Lada Aura

На типично грузовой выставке «Комтранс» засветилась и длиннобазная Lada Aura, затянутая в матовую черную пленку.

close Lada Aura в матовом цвете Телеграм-канал «No Limits»

Выставочный автомобиль выполнен с бежевым кожаным салоном и двухцветной обшивкой руля. В оснащение входит вертикальный планшет на передней панели и виртуальная комбинация приборов.

Altai из Китая

Новички российского автопрома — бренд Altai, который предлагает трехосное полноприводное шасси, предназначенное для монтажа крановых установок. Марка позиционирует себя как российскую, но в Барнауле автомобили собирают полностью из китайских компонентов.

Изготовитель Altai – военный завод спецтехники Hubei Sanjiang Space Wanshan Special Vehicle, который строит тягачи для китайских тяжелых баллистических ракет.

В России эту технику планируется использовать только для гражданских целей.

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Автомобили под российским брендом получили оригинальное оформление кабин. Помимо трехосного, доступен и полноприводный двухосный грузовик на 20 тонн, а также заднеприводные 12-тонные.