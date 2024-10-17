«Омерзительное качество»: УАЗ признал проблемы с машинами на СВО УАЗ признал проблемы с качеством автомобилей на СВО после критики Рогозина

УАЗ признал проблемы с качеством своих автомобилей, поставленных в зону СВО, выяснила «Газета.Ru». Дефекты возникли из-за введенных санкций и потери ключевых поставщиков, рассказали на заводе и заверили, что непрерывно работают над развитием производственной базы. Тем временем военкоры считают нынешнее техническое состояние уазиков недопустимым, а автоэксперты призвали ввести строгую приемку перед сдачей автомобилей даже для коммерческих целей.

Проблемы с качеством автомобилей УАЗ, с которыми столкнулись участники СВО, связаны с санкциями против России, ответили «Газете.Ru» в пресс-службе компании Sollers (владеет УАЗом) на вопрос о причине частых поломок автомобилей компании в зоне спецоперации.

«В 2022 году в условиях санкционных ограничений УАЗ столкнулся с тяжелейшим вызовом потери своих ключевых поставщиков. В связи с этим в максимально сжатые сроки компания начала переход на альтернативных поставщиков ключевых компонентов, что позволило не допустить остановку производства и обеспечить бесперебойные поставки техники», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Sollers.

Ульяновский автозавод ведет непрерывную работу по развитию производственной базы и переходу на более современные, локализованные в России компоненты, добавили в Sollers.

Как УАЗ улучшает автомобили для нужд СВО Как сообщили в компании, ведется непрерывная работа по развитию производственной базы и переходу на более современные, локализованные в России компоненты. В активной стадии адаптация новых ключевых узлов и агрегатов: двигателей внутреннего сгорания, коробок передач и систем безопасности.



Максимально ужесточен контроль качества; также для всех машин, поставляемых в зону СВО, введены дополнительные пробеговые испытания. Эти транспортные средства, как и опционально автомобили гражданского назначения, оснащаются специальными мостами закрытого типа, адаптированными для эксплуатации в условиях песчаного грунта в южных регионах России.

В новых регионах УАЗ открыл более 40 сервисных станций, создал склад запасных частей, на которые установлены специальные цены.



Новые партии автомобилей, поставляемые в зону СВО, а также автомобили УАЗ гражданского назначения, усовершенствовали: систему подачи/фильтрации топлива, увеличили мощность, изменив системы выхлопа; патрубки системы охлаждения теперь делают из нового, более прочного материала. Модифицировали также багажники для крепления защитной сетки от FPV-дронов, жгуты питания для РЭБ, светомаскировку, которая включается нажатием кнопки из кабины, защиту рулевых тяг и картера, демпферы рычагов КПП, поглощающие вибрацию. Генераторы сделали мощнее, усилили карданные валы.

О критически низком качестве автомобилей УАЗ и опасности, которую они создают участникам СВО, неоднократно рассказывал сенатор РФ и командир добровольческого отряда роботизированных электронных комплексов и систем «Барс-Сармат» Дмитрий Рогозин.

«Поставляемые на фронт автомобили приходят в ужасном состоянии, хотя вроде совсем новые.

Раздаточная коробка передач очень хилая. Из редуктора постоянно течет масло. Ресурс двигателя очень маленький. Причем, везде разный», — писал Рогозин в своем Telegram-канале в июле 2024 года.

Тогда же он рассказал о внедорожнике «УАЗ Патриот» с военными, заглохшем во время боя в 3 км от линии боевого соприкосновения . В конце сентября Рогозин сообщил о новой проблеме с двумя пикапами УАЗ в зоне СВО: у одного из них вытекла жидкость из гидроусилителя руля , у другого — отвалился рычаг переключения передач прямо во время движения.

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Военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин рассказал «Газете.Ru», что проблемы с автомобилями УАЗ в зоне СВО наблюдаются повсеместно.

«Качество машин, которые приходят на фронт, ужасающее. У «Вагнеров», когда они брали Соледар и Попасную, «УАЗ Патриот», на котором я с ними передвигался, был полностью разобран и собран обратно , с устранением всех замечаний. И вот только тогда он поехал», — вспоминает Стешин.

Задний мост внедорожника при этом не разбирался. В нем возникли сильные вибрации, которые отдавали в ноги пассажирам на заднем сиденье. При этом пробег автомобиля на тот момент был всего 10-15 тыс. км, уточнил он. Ситуация с качеством УАЗ резко ухудшилась в последние годы, считает Стешин.

«Я думаю, что во-первых, гарантийные программы не работают с тем, что поставляется на фронт. Если эта машина идет в коммерческую продажу, то для изготовителя будет огромной головной болью, если в ней начнет все ломаться. Клиент постоянно будет приходить с претензиями, поломки надо будет устранять. А на фронт она уехала и уехала, — и забыли », — сказал Стешин.

В пресс-службе Sollers подчеркнули, что после жалоб Дмитрия Рогозина УАЗ провел в Запорожской области технический семинар для военнослужащих по обслуживанию и эксплуатации автомобильной техники УАЗ на базе научно-технического добровольческого отряда «Барс Сармат».

«Дмитрий Рогозин и генеральный директор ООО «УАЗ» Алексей Спирин обсудили форматы сотрудничества для быстрого внедрения в производство спецверсий и наработок, наиболее отвечающих характеру современных боевых задач, а также дальнейшее развитие научно-технического сотрудничества с отрядом «Барс Сармат». Проведение подобных мероприятий в дальнейшем планируется на регулярной основе», — уточнили в пресс-службе Sollers.

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Армейский волонтер из Курской области Роман Алехин в своем Telegram-канале рассказал об эмоциональной привязанности к УАЗу и желании гордиться этой маркой, но указал на слишком высокие цены.

«Этого не понимают во власти и не вмешиваются в то, как на УАЗе тупо зарабатывают сверхприбыли владельцы и менеджеры, по сути, убивая машину и бренд — русский бренд», посетовал Алехин.

Проблемы автомобилей Ульяновского автозавода обусловлены низкой культурой производства, считает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

«Омерзительное качество автомобилей Ульяновского автозавода — это, на самом деле, притча во языцех.

Весь интернет пестрит фото и видео о том, как не могут нормально сварить и пристыковать детали кузова на этих машинах. Как эти машины горят, в связи с чем завод, собственно, не предпринимает ничего. То есть можно было бы десять раз уже исправить технический процесс, потому что абсолютно понятно, что проблема на заводе именно с культурой производства: никто не хочет работать нормально. Автомобили собирают по принципу «и так сойдет, Родина все купит », — заметил Шапарин в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru».

Собеседник подчеркнул, что частые отказ транспортных средств марки УАЗ в зоне СВО оборачиваются лишней «потерей крови и страданиями для бойцов». По его словам, техника УАЗа может отказать в самый неожиданный момент. Для допуска в армию таких автомобилей нужно использовать строгий механизм приемки, уверен правозащитник.

«УАЗ должен проводить, и военные должны проводить, и дилеры должны проводить строгую приемку. И возвращать на завод то, что они сделать не смогли с первого раза. Пускай пытаются автомобиль собрать два или три раза подряд, пускай перекрашивают и так далее. Двигатели точно так же нужно тестировать, потому что понятно совершенно, что все эти проблемы нужно и можно устранить», — резюмировал Шапарин.

Сенатор Дмитрий Рогозин не ответил на вопросы «Газеты.Ru» о текущем техническом состоянии автомобилей УАЗ в его подразделении и его отношении к этой проблеме.