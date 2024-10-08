Автодилер «Рольф» сделает свой автомобиль. Мы узнали подробности

Крупнейший российский автодилер «Рольф» планирует выпускать в Серпухове автомобили под собственным брендом. Первой моделью станет «народный» седан, новый владелец холдинга, Умар Кремлев, пообещал представить машину через два года. Реализовать такой проект можно только на деньги государства, убеждены эксперты, опрошенные «Газетой.Ru».

Автодилерский холдинг «Рольф» намерен наладить в подмосковном Серпухове выпуск автомобилей под собственным брендом. Об этом во вторник, 8 октября рассказал владелец «Рольфа» Умар Кремлев.

«Две главные вещи мы сейчас обсуждаем, ведем диалог – это проект коробки и двигателя.

И с партнерами, когда я в Китае был, тоже этот предмет обсуждал с некоторыми автопроизводителями.

Наша задача – сделать машину под нашим брендом «Рольф», которая будет сделана в России именно нашими специалистами», — заметил, отвечая на вопрос корреспондента «Газеты.Ru», Умар Кремлев.

В рамках проекта планируется создать производство полного цикла (со сваркой и окраской кузова),

в 2026 году владелец «Рольфа» пообещал представить первую модель – седан бюджетного сегмента.

Агрегаты для него планируется создавать самостоятельно, но с привлечением партнеров из Китая, а генеральным подрядчиком станет сам «Рольф». О том, сколько будет стоить автомобиль «Рольф», Кремлев не рассказал. Также «Рольф» планирует создать кластер по выпуску автомобильных запчастей с номенклатурой в 30 тыс. позиций.

«Площадка определена – это Серпухов.

По поручению президента Серпухов стал наукоградом и там мы будем развивать тоже эту инфраструктуру. Почему мы запчастями занялись – мы посмотрели, как это получается успешно, потому что у «Рольфа» есть имя, каждый клиент знает, что это гарантия», — подчеркнул Кремлев.

Возрождать «Оку» не будут

Владелец холдинга отдельно отметил, что не планирует возрождать «СеАЗ», на котором в Серпухове во времена СССР и постперестроечный период производились микролитражки «Ока». Для выпуска автомобилей дилер в промышленном кластере в Серпухове собирается построить отдельный завод.

Создание производства полного цикла потребует масштабных инвестиций не только в производство, но и в рекламу нового бренда, а также выпуска нескольких моделей автомобилей, отмечает основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев.

«Выжить, производя только одну модель, невозможно в принципе. Очевидно, что скорее всего речь идет о сборке какого-либо китайского автомобиля. Но возникает вопрос, где собирать, и

зачем китайцам договариваться с «Рольфом», если есть много простаивающих производственных мощностей по всей России»,

— рассуждает Мосеев в беседе с «Газетой.Ru».

У проекта больше шансов на реализацию, если компания получит уже готовую производственную площадку в России из числа простаивающих, чем в случае строительства отдельного завода, полагает он.

Холдингу предстоит еще договориться с Минпромторгом, чтобы получить промсубсидии, потому что со ставками утильсбора, которые будут к 2026 году, импорт без господдержки в бюджетном сегменте нецелесообразен, указал Мосеев.

Отдельная сложная задача – продвижение бренда «Рольф» как производителя автомобилей, только в федеральную рекламу по всей России автокомпании из числа лидеров рынка тратят порядка 500 млн рублей в год, привел пример собеседник.

У этого проекта есть шанс на успех только при условии массированной поддержки со стороны государства, полагает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«Люди не скрывают, что берут у китайского партнера основные агрегаты, и вполне возможно, что будет какая-то лицензионная платформа.

Очень сложный проект, но если будут четко определены параметры поддержки от российского правительства,

можно рассчитывать на какой-то выход», — отметил Моржаретто в беседе с «Газетой.Ru».

По примеру автокомпаний, построивших заводы полного цикла в России в предыдущие годы, можно сказать, что создание такого предприятия стоит сотни миллионов долларов, плюс создание самого автомобиля также требует инвестиций, напомнил эксперт. Также необходимо понимать, получит ли проект по производству автомобилей поддержку со стороны правительства, и какую, указал он. Если кнут в виде ежегодного роста утильсбора уже виден, то для автопрома должен быть еще и пряник в виде господдержки, считает он.

«У российского автопрома есть шанс, если государство решится на второй «АвтоВАЗ».

В свое время советское правительство купило завод с лицензионными моделями, и он достаточно быстро окупился. Если государство окажет серьезную поддержку проекту, то вполне возможно, что с ним все получится», — заключил Моржаретто.

О том, что «Рольф» приобретен бизнесменом Умаром Кремлевым, холдинг официально объявил в начале сентября. Новый хозяин «Рольфа» пообещал расширить сферу его деятельности. До этого активы «Рольфа», основанного бизнесменом и бывшим депутатом Госдумы Сергеем Петровым, были переданы под управление Росимущества указом президента РФ.