Новый Geely Cityray и флагманский Tank: какие машины прибыли в Россию осенью «Газета.Ru» перечислила все осенние новинки российского авторынка

Китайские автокомпании продолжают пополнять ассортимент на российском рынке. Geely представила в нашей стране кроссовер Cityray, объявлены цены внедорожника Tank 700, Omoda назвала сроки начала продаж обновленного C5. О том, какие новинки поступили в продажу этой осенью или появятся в ближайшее время — в материале «Газеты.Ru».

Tank 700

Принадлежащая китайскому концерну Great Wall марка внедорожников Tank начала продажи в России флагманского внедорожника Tank 700. Автомобиль предлагается в трех комплектациях, цена младшей версии — 8,9 млн рублей при условии сдачи старой машины в «трейд-ин», автомобиль в средней комплектации Superior можно приобрести минимум за 9,6 млн рублей, версия Edition One оценивается в 11,9 млн рублей.

close Great Wall Motor

Tank 700 — рамный внедорожник с габаритной длиной 5090 мм и колесной базой 3000 мм. Он оснащается бензиновым двигателем V6 мощностью 354 л.с., 9-ступенчатой полноприводной трансмиссией с многодисковой муфтой в приводе передних колес. Суммарная мощность гибридной версии — 422 л.с., запас хода на электричестве — 95 км.

Geely Cityray

Новый кроссовер Geely Cityray можно приобрести в России по цене от 2,7 млн рублей. В модельной линейке компании он займет нишу между компактным Coolray и Geely Atlas. Новый Cityray оснащен мотором 1.5 мощностью 147 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией.

В 2,7 млн рублей обойдется автомобиль в базовой версии Comfort с фронтальными подушками безопасности, ABS и системой стабилизации. Машина в комплектации Luxury стоит от 2,9 млн рублей.

close Geely Cityray Geely

В оснащение входит панорамная крыша, обогревы задних сидений и лобового стекла. Версия Flagship за 3 млн рублей дополнена 19-дюймовыми колесными дисками, беспроводной зарядкой для смартфонов. Максимальная комплектация Flagship Sport стоит 3,1 млн рублей.

Обновленные Jetta VS5 и VS7

В России начались продажи обновленных кроссоверов Jetta VS5 и VS7. Более компактный VS5 получил дизайн в спортивном стиле, оформление VS7 стало более строгим. Дизайн интерьера также изменился: у VS5 появились декоративные элементы синего цвета, у VS7 — серого.

close Jetta VS7 Jetta

Рестайлинговые кроссоверы стали дороже: цена Jetta VS5 начинается от 3 млн рублей (дорестайлинговые предлагались минимум за 2,9 млн рублей), обновленный Jetta VS7 можно приобрести минимум за 3,3 млн рублей (против 3,2 млн рублей ранее).

close Jetta VS5 Jetta

Оба автомобиля доступны с турбомоторами 1.5 мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией Aisin.

Bestune T90

Китайский автопроизводитель FAW готовит к выводу на российский рынок новый кроссовер Bestune T90. Старт продаж ожидается в конце октября.

close Bestune T90 Bestune

Флагманский кроссовер длиной 4718 мм с колесной базой 2772 мм на рынке соседней Белоруссии продается с турбомотором 1.5 мощностью 179 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатой автоматической трансмиссией. Версии с турбомотором 2.0 на 252 л.с. полагается классический 8-ступенчатый «автомат». Российскую спецификацию новой модели автопроизводитель пока не раскрыл.

Среди оснащения — проекционный дисплей, двухзонный климат-контроль и 8-дюймовый экран в роли комбинации приборов, а также панорамная крыша и усиленная шумоизоляция.

Обновленная Omoda C5

Обновленный кроссовер Omoda C5 ожидается на российском рынке в конце ноября. Кроссовер получил новую решетку радиатора с ходовыми огнями измененной формы и ряд других обновлений внешности.

close Omoda C5 Omoda C5 Ресталинг

Кроссовер по-прежнему будет доступен с двумя силовыми агрегатами — турбомотором 1.5 на 147 л.с. в связке с вариатором и мотором 1.6 мощностью 150 л.с., который агрегатируется с 7-ступенчатым «роботом» и полным приводом. Уже сейчас Omoda C5 оснащается бесключевым доступом, круиз-контролем и набором систем активной безопасности.

Knewstar 001

Кроссоверы Knewstar 001, заменившие на российском рынке Geely Tugella, уже поступили в дилерские центры. Автомобиль оснащается турбомотором 2.0 в двух вариантах мощности — 200 и 238 л.с., автоматической трансмиссией и полным приводом.

close Knewstar 001 Knewstar

Цена базовой версии — 3,8 млн рублей, максимальная комплектация с более мощным мотором обойдется в 4,1 млн рублей. О бренде Knewstar подробно писала «Газета.Ru».

Jetour X50

Компактный кроссовер Jetour X50 выйдет на российский рынок в четвертом квартале 2024 года. Уже раскрыты его технические характеристики. В базовом варианте машина получит атмосферный мотор 1.6 мощностью 113 л.с. и 5-ступенчатую «механику».

close Jetour X50 Jetour

Еще две комплектации — с турбомотором 1.5 мощностью 147 л.с. и 6-ступенчатым «роботом». Заявлена и базовая стоимость — от 1,99 млн рублей.

Soueast

О выходе на российский рынок объявила и китайская марка Soueast. Два кроссовера, моделей S09 и S07, появятся в продаже в декабре. Цены уже объявлены.

close Soueast S09 Soueast

Кроссовер S09 будет стоить от 3,5 млн рублей, более компактный S07 обойдется минимум в 2,9 млн рублей.