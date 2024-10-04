Новый Geely Cityray и флагманский Tank: какие машины прибыли в Россию осенью

Tank 700
Принадлежащая китайскому концерну Great Wall марка внедорожников Tank начала продажи в России флагманского внедорожника Tank 700. Автомобиль предлагается в трех комплектациях, цена младшей версии — 8,9 млн рублей при условии сдачи старой машины в «трейд-ин», автомобиль в средней комплектации Superior можно приобрести минимум за 9,6 млн рублей, версия Edition One оценивается в 11,9 млн рублей.
Tank 700 — рамный внедорожник с габаритной длиной 5090 мм и колесной базой 3000 мм. Он оснащается бензиновым двигателем V6 мощностью 354 л.с., 9-ступенчатой полноприводной трансмиссией с многодисковой муфтой в приводе передних колес. Суммарная мощность гибридной версии — 422 л.с., запас хода на электричестве — 95 км.
Geely Cityray
Новый кроссовер Geely Cityray можно приобрести в России по цене от 2,7 млн рублей. В модельной линейке компании он займет нишу между компактным Coolray и Geely Atlas. Новый Cityray оснащен мотором 1.5 мощностью 147 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией.
В 2,7 млн рублей обойдется автомобиль в базовой версии Comfort с фронтальными подушками безопасности, ABS и системой стабилизации. Машина в комплектации Luxury стоит от 2,9 млн рублей.
Geely CityrayGeely
В оснащение входит панорамная крыша, обогревы задних сидений и лобового стекла. Версия Flagship за 3 млн рублей дополнена 19-дюймовыми колесными дисками, беспроводной зарядкой для смартфонов. Максимальная комплектация Flagship Sport стоит 3,1 млн рублей.
Обновленные Jetta VS5 и VS7
В России начались продажи обновленных кроссоверов Jetta VS5 и VS7. Более компактный VS5 получил дизайн в спортивном стиле, оформление VS7 стало более строгим. Дизайн интерьера также изменился: у VS5 появились декоративные элементы синего цвета, у VS7 — серого.
Jetta VS7Jetta
Рестайлинговые кроссоверы стали дороже: цена Jetta VS5 начинается от 3 млн рублей (дорестайлинговые предлагались минимум за 2,9 млн рублей), обновленный Jetta VS7 можно приобрести минимум за 3,3 млн рублей (против 3,2 млн рублей ранее).
Jetta VS5Jetta
Оба автомобиля доступны с турбомоторами 1.5 мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией Aisin.
Bestune T90
Китайский автопроизводитель FAW готовит к выводу на российский рынок новый кроссовер Bestune T90. Старт продаж ожидается в конце октября.
Bestune T90Bestune
Флагманский кроссовер длиной 4718 мм с колесной базой 2772 мм на рынке соседней Белоруссии продается с турбомотором 1.5 мощностью 179 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатой автоматической трансмиссией. Версии с турбомотором 2.0 на 252 л.с. полагается классический 8-ступенчатый «автомат». Российскую спецификацию новой модели автопроизводитель пока не раскрыл.
Среди оснащения — проекционный дисплей, двухзонный климат-контроль и 8-дюймовый экран в роли комбинации приборов, а также панорамная крыша и усиленная шумоизоляция.
Обновленная Omoda C5
Обновленный кроссовер Omoda C5 ожидается на российском рынке в конце ноября. Кроссовер получил новую решетку радиатора с ходовыми огнями измененной формы и ряд других обновлений внешности.
Omoda C5Omoda C5 Ресталинг
Кроссовер по-прежнему будет доступен с двумя силовыми агрегатами — турбомотором 1.5 на 147 л.с. в связке с вариатором и мотором 1.6 мощностью 150 л.с., который агрегатируется с 7-ступенчатым «роботом» и полным приводом. Уже сейчас Omoda C5 оснащается бесключевым доступом, круиз-контролем и набором систем активной безопасности.
Knewstar 001
Кроссоверы Knewstar 001, заменившие на российском рынке Geely Tugella, уже поступили в дилерские центры. Автомобиль оснащается турбомотором 2.0 в двух вариантах мощности — 200 и 238 л.с., автоматической трансмиссией и полным приводом.
Knewstar 001Knewstar
Цена базовой версии — 3,8 млн рублей, максимальная комплектация с более мощным мотором обойдется в 4,1 млн рублей. О бренде Knewstar подробно писала «Газета.Ru».
Jetour X50
Компактный кроссовер Jetour X50 выйдет на российский рынок в четвертом квартале 2024 года. Уже раскрыты его технические характеристики. В базовом варианте машина получит атмосферный мотор 1.6 мощностью 113 л.с. и 5-ступенчатую «механику».
Jetour X50Jetour
Еще две комплектации — с турбомотором 1.5 мощностью 147 л.с. и 6-ступенчатым «роботом». Заявлена и базовая стоимость — от 1,99 млн рублей.
Soueast
О выходе на российский рынок объявила и китайская марка Soueast. Два кроссовера, моделей S09 и S07, появятся в продаже в декабре. Цены уже объявлены.
Soueast S09Soueast
Кроссовер S09 будет стоить от 3,5 млн рублей, более компактный S07 обойдется минимум в 2,9 млн рублей.