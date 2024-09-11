«Этот идиот стирает концерн с лица Земли»: Почему Volkswagen закрывает заводы в Германии Bild: Volkswagen с 2025 года отзывает гарантии занятости для своих сотрудников

Выпускать автомобили в Европе стало невыгодно. Главный европейский автогигант Volkswagen впервые закрывает заводы в Германии, Renault не укладывается в «зеленые» нормативы ЕС, а франко-итало-американский Stellantis на фоне энергетического кризиса теряет миллиарды дохода. Что происходит с авторынком на Западе и при чем тут Россия — в материале «Газеты.Ru».

Зачем Volkswagen закрывает заводы

В начале сентября немецкий концерн Volkswagen предупредил о закрытии нерентабельных заводов в Германии, чтобы снизить резко возросшие издержки. Эта новость взбудоражила европейские СМИ — производитель никогда за 87-летнюю историю не останавливал производство на своей территории из-за экономических трудностей.

По данным Reuters, концерн уже готовит к закрытию один крупный завод по производству автомобилей и еще один, занятый выпуском комплектующих. Предполагается, что речь идет о предприятиях в Оснабрюке (Нижняя Саксония) и Дрездене (Саксония). Оснастку этих предприятий хотят перенести в США.

Помимо этого, по данным Bild, Volkswagen с 2025 года вынужден остановить программу гарантий занятости, которая действовала с 1994 года и защищала от сокращения рабочих мест. Глава бренда Томас Шефер пояснил, что «ситуация крайне напряженная и ее невозможно преодолеть простыми мерами по сокращению расходов». Производитель поставил цель снизить к 2026-му издержки на €10 млрд.

Также в июле Audi дочерняя марка Volkswagen объявила о досрочном прекращении выпуска электрокаров Audi Q8 e-tron и Q8 Sportback e-tron в Брюсселе из-за падения спроса.

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Кто виноват

Кризис, связанный с Volkswagen, вызвал жесткую критику со стороны крупнейшего немецкого профсоюза IG Metall. Его председатель Кристиане Беннер настаивает на том, что увольнения и закрытие заводов нельзя допустить.

Также ирландский журналист Чей Боуз заявил в соцсети Х, что канцлер Германии Олаф Шольц собственноручно уничтожает один из главных локомотивов страны — Volkswagen.

«Любой, кто разбирается в автомобилях, знает, что Volkswagen — это то, что практически невозможно уничтожить. Этот идиот в одиночку умудряется полностью стирать его с лица Земли», — сказал он.

Не только в Германии

Глава Volkswagen Оливер Блуме в интервью газете Bild am Sonntag заявил, что европейский автопром находится в «небывалом кризисе».

«Вся европейская автопромышленность находится в очень сложной ситуации, какой прежде еще никогда не было. И экономические условия стали еще сложнее, особенно для марки Volkswagen», — заявил он.

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Генеральный директор Renault Лука де Мео сообщил, что западным автопроизводителям грозят огромные штрафы в размере €15 млрд из-за недостаточных продаж электрокаров на фоне падения спроса на них.

Также автомобильный альянс Stellantis сообщил, что за первое полугодие 2024 года его выручка упала на 14%, то есть на целых €85 млрд.

Причем тут Россия

Конкуренция с Китаем растет, а доступ на иностранные рынки сужается. Все это создает дополнительные вызовы для компаний из ЕС, сказано в докладе, который подготовил для Еврокомиссии бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги.

«Конкуренция в Китае представляет угрозу для нашего <...> автомобилестроения», — указывается в документе.

Одной из ключевых проблем авторынка Европы стала нехватка энергоносителей, считает Драги.

«Европа внезапно лишилась своего самого важного поставщика энергоносителей — России», — уточняет он.

По его словам, цены на газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США, а электричество — в два-три раза. Драги считает, что Евросоюз рискует прекратить свое существование, если не ускорит свой экономический рост.

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«Автомобильный сектор — главный пример отсутствия какого-либо планирования в ЕС, а также применения климатической политики без учета промышленной», — отмечается в отчете.

Автоэксперты, опрошенные «Газетой.Ru», также указали на важную роль российских энергоносителей в текущей ситуации на рынке.

«Западному автопрому сейчас очень сложно: по нему ударил COVID-19, на него влияет экспансия китайских производителей, ценовую войну с которыми европейцы не выдерживают. Тем временем «зеленая» политика просто хоронит автокомпании, вынуждая их делать огромные инвестиции. К этому всему прибавляется отказ от дешевых российских энергоносителей, что тоже очень сильно усложнило ситуацию», — заявил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Автоэксперт Игорь Моржаретто считает, что к кризису в автопроме ЕС привела неудачная политика Запада.

«Ситуация на европейском рынке вызвана целым рядом проблем, совпадающими по времени и месту. Отказ от российской энергетики — одна из них. Также европейский автопром внезапно оказался в роли догоняющего — его опередили китайцы. Сегодня КНР предлагает более интересные с технологической точки зрения продукты по низким ценам.~ А вот «зеленая» экономика оказалась неэффективной. Европейские производители вынуждены работать по неэффективной модели, так еще и с подорожавшими энергоносителями», — отметил Моржаретто.

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Вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр полагает, что производство автомобилей на территории Европы стало невыгодным.

«Подорожание газа привело к уходу ряда автопредприятий из Германии в страны третьего мира. Потому что эпоха доступного газа вместе с нами закончилась. Сейчас производство автомобилей на территории Европы стало невыгодным из-за очень дорогой рабочей силы и энергии», — заметил Хайцеэр.

Сценарий Детройта

По словам экспертов, для выхода из кризиса компаниям придется принимать серьезные меры, однако решить вопрос с энергоносителями в любом случае будет трудно.

«Компаниям придется договориться с профсоюзами, иначе это плохо кончится. Есть классический пример, когда с ними договориться не удалось — это Детройт, один из крупнейших промышленных центров США еще 30-40 лет назад, по итогу превратившийся в город-призрак. Да, придется закрывать какие-то производства, сокращать персонал, но других вариантов нет», — считает Моржаретто.

Максим Кадаков полагает, что автоконцернам придется договариваться с европейскими властями, а тем — идти на определенные уступки.

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«Компании будут выдвигать требования и ставить вопрос ребром перед властями ЕС, потому что для сохранения автопрома нужно что-то делать. Либо давать дешевые энергоносители, либо налоговые преференции, либо больше инвестиций. Несмотря на критику профсоюзов, кому-то заплатить все равно придется: компаниям, покупателям или немецким властям», — считает Максим Кадаков.

В то же время собеседник отметил, что в соперничестве европейцев с китайским компаниям последним на руку сыграет строительство газопровода «Союз-Восток» из России в КНР через Монголию.

«Если какая-то страна получает больше доступных энергоносителей, это огромный плюс к ее конкурентоспособности», — считает главред «За рулем».