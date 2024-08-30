Как изменится жизнь водителей в России с 1 сентября «Газета.Ru» назвала шесть нововведений для водителей с 1 сентября

В сентябре российских водителей ждет целый ряд важных изменений в законодательстве. К примеру, автомобилистов станут строже наказывать за проезд «зайцем» по платным трассам, также им придется обновить состав аптечки. При этом у россиян появится больше шансов оспорить штрафы с дорожных камер. О том, что ждет водителей этой осенью, — в материале «Газеты.Ru».

Камеры проредят

С 1 сентября вступят в силу более строгие правила установки и применения комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Это приведет к отключению значительного числа несертифицированных устройств по всей стране, предупреждал «Коммерсантъ». Нарушение правил установки дорожных камер также может стать поводом для отмены штрафа по жалобе водителя.

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Согласно двум постановлениям правительства (№754 и №752), с осени вводится конкретный перечень мест, где можно ставить дорожные камеры. Среди них аварийно-опасные участки дорог, перекрестки, пешеходные переходы. Производители телематических приборов и операторы сбора информации опасаются, что из-за короткого перечня мест установки

до 70% комплексов фото- и видеофиксации на дорогах просто перестанут работать.

Об этом же высказался глава Госавтоинспекции России Михаил Черников.

«Мы, конечно, очень жестко подходим к тому, чтобы излишних камер не было, чтобы они стояли на тех местах, которые четко определены. Я уверен, что

мы еще не только подчистим те камеры, которые, скажем так, неэффективно работают,

но и сумеем их непосредственно перевести на те участки, где сегодня это крайне необходимо, где совершаются ДТП», — заявил он.

Кроме того, с осени комплексы фотовидеофиксации, следящие за скоростью, перестанут ставить близко друг к другу: расстояние между ними должно составлять минимум 1 км в населенном пункте и 5 км за городом. Благодаря этому водители перестанут получать по несколько штрафов фактически за одно нарушение ПДД. Также зона контроля скорости должна начинаться в 150–300 м после предупреждающего знака, в зависимости от места установки устройств.

В новых правилах уточняется, что конструкции, на которых крепятся камеры, не должны перекрывать дорожные знаки и светофоры водителям.

Еще одно важное нововведение — запрет заниматься обработкой данных с видеокамер властям регионов. Теперь нарушения будут поступать напрямую в МВД. Предполагается, что таким образом должна быть решена проблема, когда регионы устанавливали камеры для пополнения своего бюджета.

Новый состав аптечки

Минздрав России обновил требования к комплектации автомобильной аптечки. С осени в ней должны лежать медицинские маски и перчатки, маска для сердечно-легочной реанимации, жгут для остановки крови, марлевый бинт, кожный лейкопластырь,

спасательное одеяло размером не менее 160 на 210 сантиметров,

пара ножниц для перевязки и хирургические ножницы.

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При этом адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько отметил, что за нарушение состава аптечки водителя к административной ответственности привлечь нельзя, поскольку ее состав был исключен из списка неисправностей машины еще в прошлом году.

«Зайцев» накажут

В Москве и Санкт-Петербурге в несколько раз вырастут штрафы для водителей за неоплаченный проезд по платным дорогам. Дело в том, что с 1 сентября регионы в России получат полномочия устанавливать собственные санкции для нарушителей.

Так, в столице намерены повысить максимальный штраф для «зайцев» на грузовиках и автобусах, которые решили проехаться по Московскому скоростному диаметру и проспекту Багратиона. Физлицам за нарушение придется заплатить 5 тыс. рублей, а юрлицам — 15 тыс. рублей.

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Для водителей легковушек штрафы более гуманные: 3 тыс. (физлица) и 10 тыс. (юрлица) рублей. В Санкт-Петербурге санкции за бесплатный проезд по Западному скоростному диаметру составят 3 тыс. и 30 тыс. рублей для физлиц и юрлиц соответственно.

Прежние штрафы за неоплаченный проезд по платным дорогам в размере 1,5–5 тыс. рублей будут закреплены только за федеральными трассами (ЦКАД, М-12, М-11 и М-4). Министерство транспорта РФ пообещало, что вводимые регионами штрафы не превысят действующих норм в рамках федерального законодательства.

Скидка на штраф

Несмотря на ужесточение наказания для «зайцев», с 1 сентября также будет введена скидка на штраф за неоплату проезда по платной дороге.

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Она составит 50%,

если водитель погасит задолженность в течение льготного периода в 20 дней. Скидка распространяется на штраф за нарушение, совершенное на региональных, межмуниципальных и местных дорогах с режимом платного проезда. Федеральных дорог нововведение не касается.

Требования для таксистов

В июне 2023 года Госдума приняла законопроект, предусматривающий введение в России обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Документ страхует жизнь, здоровье и имущество пассажиров. Закон вступит в силу 1 сентября. После нововведения у таксистов будет еще 60 дней, чтобы приобрести полис.

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Для покупки ОСГОП таксистам нужно иметь разрешение на работу. Кроме того, придется перекрасить автомобиль в установленные в регионе цвета такси и завести путевой лист с отметками о ежедневном медицинском и техническом осмотрах.

В письме Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» к главе кабмина Михаилу Мишустину сообщалось, что

большинство российских таксистов (75%) не оформили необходимые документы для работы с сентября.

Без них они будут считаться нелегалами. В связи с этим правительство попросили отложить введение новых мер. В Минфине идею не поддержали.

Инвалидов запретят высаживать

С сентября инвалидов первой группы, которые находятся без сопровождения, будет запрещено высаживать из общественного транспорта за безбилетный проезд.

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Прежде подобные ограничения существовали только для лиц младше 16 лет. За нарушение штраф для водителей составит 5 тыс. рублей, а для должностных лиц — от 20 до 30 тыс. рублей.