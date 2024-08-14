Какой подержанный праворульный автомобиль можно купить по цене Lada Vesta «Газета.Ru» перечислила пять автомобилей из Японии по цене Lada Vesta

Несмотря на жесткие ограничения со стороны Японии на экспорт автомобилей в Россию, предложение праворульных автомобилей с пробегом в нашей стране весьма широко, в том числе и в бюджетном сегменте. О том, какие «свежие» японские машины россияне могут приобрести в пределах 2-2,2 млн рублей, в материале «Газеты.Ru».

Средняя цена автомобиля на вторичном рынке в России оценивается в 1,5 млн рублей, этот показатель снижается на протяжении нескольких месяцев. За эту сумму потребитель может приобрести новый седан Lada Vesta с мотором 1.6 (106 л.с.), в минимальной комплектации с двумя подушками безопасности. Максимально оснащенный универсал Vesta в исполнении SW Cross стоит уже 2,1 млн рублей.

На вторичном рынке в этот бюджет укладываются универсалы, компактвэны и кроссоверы в возрасте 3-5 лет с небольшим пробегом.

Nissan Note e-Power

С суммой в 1,5-2 млн рублей российский покупатель может отправиться на свободный рынок за гибридным микровэном Nissan Note e-Power, произведенным в 2019-2021 годах. Эта машина стала первым массовым последовательным гибридом от японской компании. Атмосферный мотор 1.2 мощностью 83 л.с. не связан с педалью акселератора и служит для подзарядки тяговой батареи. В движение машину приводит 109-сильный электромотор, аналогичный тому, что устанавливается на Nissan Leaf.

Среди плюсов этой модели — мгновенный отклик на газ, как у электрокаров, и низкий расход топлива. До «сотни» такой автомобиль разгоняется за внушительные 7,5 с.

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Владельцы таких автомобилей отмечают слабую шумоизоляцию, необходимость дополнительного обслуживания системы охлаждения батареи и долгий прогрев двигателя по сравнению с чисто бензиновыми машинами, из-за чего зимой дольше прогревается и салон. Среди плюсов гибрида беспроблемный запуск в морозы, малый износ тормозов и низкий расход топлива по сравнению с бензиновыми машинами.

Honda Shuttle

Пятилетний минивэн Honda Shuttle в России можно купить минимум за 1,5 млн рублей. За эту сумму предлагаются автомобили с пробегом около 100 тыс. км. Варианты с пробегом 40-70 тыс. км стоят примерно на 200 тыс. рублей дороже.

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Автомобили с гибридной силовой установкой на основе мотора 1.5 мощностью 110 л.с. снабжены роботизированной трансмиссией. Есть в продаже и бензиновые Shuttle – со 132-сильным мотором 1.5, вариатором и полным набором систем безопасности,

включая передние и боковые подушки, систему стабилизации, а также функцию удержания автомобиля в полосе и круиз-контроль.

Владельцы таких автомобилей отмечают, что у минивэна вместительный салон и багажный отсек, а также невысокий расход топлива. Среди минусов небольшой дорожный просвет, который требует от водителя повышенной аккуратности при проезде неровностей.

Toyota Corolla Touring

Универсалы Toyota Corolla Touring предлагаются в России по цене от 1,75 млн рублей. За эту сумму можно приобрести автомобиль 2020-2021 года выпуска с пробегом порядка 60 тыс. км. За более свежие экземпляры с пробегом от 40 тыс. км просят не менее 1,8 млн рублей.

close 100% Toyota Corolla Touring Toyota

Универсалы с внутреннего японского рынка предлагаются в России с моторами 1.2 на 116 л.с. и механической трансмиссией или вариатором,

к мотору 1.8 на 140 л.с. также полагается вариатор.

Среди оснащения автомобиля — системы удержания полосы и предупреждения столкновений, возможность чтения дорожных знаков, круиз-контроль и система стабилизации.

Владельцы в отзывах об этой машине отмечают в качестве недостатков небольшой дорожный просвет и слабую шумоизоляцию, а к плюсам относят низкий расход топлива и широкий набор опций.

Daihatsu Rocky

В бюджет, за который можно приобрести новую Lada Vesta, укладываются и кроссоверы от принадлежащей корпорации Toyota марки Daihatsu. Паркетники Daihatsu Rocky 200, выпущенные в 2020-2021 годах, можно купить за 1,6-1,9 млн рублей. Заявленный продавцами пробег у машины с такой стоимостью будет в районе 45 тыс. км и выше. В большинстве случаев этот автомобиль оснащен турбомотором объемом 1 литр (98 л.с.), который работает в паре с вариатором. Привод — передний.

close 100% Daihatsu Rocky Daihatsu

Можно найти автомобили с двухцветной окраской кузова, обшитым кожей рулевым колесом и бесключевым доступом. В оснащение входит ABS, система стабилизации

и восемь подушек безопасности.

Как и в случае с другими «японцами», владельцы этого компакта жалуются на недостаточную шумоизоляцию и на то, что штатная навигация в России не работает. При этом они отмечают низкий расход топлива (5-6 л на 100 км по трассе) и хвалят хорошую работу камер кругового обзора, что облегчает парковку в ограниченном пространстве.

Subaru XV

Типичный подержанный Subaru XV с японского рынка за 1,8-2 млн рублей – пятилетний автомобиль с пробегом не менее 60 тыс. км. Такая машина снабжена мотором 1.6 мощностью 114 л.с., вариатором и фирменным симметричным полным приводом. Такой Subaru оснащен системой контроля движения в полосе с функцией подруливания, биксеноновыми фарами с функцией освещения поворота и системой предотвращения столкновений.

close 100% Subaru

Среди эксплуатационных особенностей машины, отмеченных владельцами, — невысокое качество пластика в интерьере и маленький багажник. Также автомобилисты жалуются на замедленный отклик вариатора на нажатие педали газа при старте, а также технические проблемы с рулевой рейкой и компрессором кондиционера.