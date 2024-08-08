Скандал с Jetta: какие китайские автокомпании могут уйти из России из-за давления Запада У пяти автобрендов из Китая могут начаться проблемы в РФ из-за санкционного давления

Поставки автомобилей Jetta из Китая в Россию оказались под угрозой срыва из-за скандала в Германии: Jetta — совместная «дочка» покинувшего российский рынок Volkswagen и китайского FAW. О том, какие еще автомобили с европейской, японской или корейской родословной могут стать жертвами санкционного давления, — в материале «Газеты.Ru».

Volkswagen с китайским паспортом

Официальный сайт марки Jetta в России перестал работать вскоре после его запуска и, как утверждает немецкая газета Die Zeit, через день после того, как ее журналисты отправили запрос в концерн Volkswagen о работе бренда в России. Тем не менее несколько сотен объявлений о продаже новых автомобилей этого бренда по-прежнему доступны в классифайдах.

В частности, в России можно купить кроссоверы Jetta VS5. Они близки по конструкции к кроссоверам Volkswagen Taos и Skoda Karoq, которые производились и продавались в России до 2022 года. Автомобили базируются на той же платформе, в России их можно купить по цене от 2,7 до 3,1 млн руб. Они оснащены турбомотором 1.4 мощностью 150 л. с. и шестиступенчатой автоматической трансмиссией японской марки Aisin.

close 100% Jetta VS5 FAW Group/Volkswagen Group

Более крупный Jetta VS7 соразмерен Volkswagen Tiguan и Skoda Kodiaq, построенный на все той же модульной платформе MQB от Volkswagen.

В России такие автомобили предлагаются по цене от 2,6 до 3,4 млн рублей.

Под капотом Jetta VS7 тот же мотор 1.4 на 150 л.с., что и у более компактного кроссовера, который работает в паре с шестиступенчатой АКП. На китайском рынке VS5 и VS7 доступны и с «механикой». Среди опций VS7 в старшей комплектации ABS и система стабилизации, бесключевой доступ, парктроники спереди и сзади, кожаная обивка салона и 18-дюймовые колесные диски.

Дилеры, предлагающие новые автомобили, подчеркивают, что на Jetta установлены двигатели EA211 от Volkswagen Tiguan. Впрочем, пока что не понятно, как в итоге закончится для бренда Jetta скандал в Германии. Придется ли концерну FAW отказаться от экспорта этих машин в Россию.

Nissan по-китайски

Среди китайский автокомпаний на рынке РФ с аналогичными трудностями может столкнуться и концерн Sinomach, который в прошлом году вывел на российский рынок внедорожники Oting Paladin. В Китае эти автомобили производятся на совместном предприятии Dongfeng и Nissan.

Oting Paladin создан на основе внедорожника Nissan Terra, но отличается от него дизайном и набором агрегатов. Выпускаются обе модели на одном конвейере завода Zhengzhou Nissan и внешние изменения в Paladin сведены к минимуму: у него изменена решетка радиатора, отдельный логотип.

«Это автомобиль японского концерна, с японским двигателем, созданный по японским технологиям»,

— подчеркивается на официальном сайте марки Oting в России.

close 100% Oting

Внедорожник оснащается бензиновым двигателем Mitsubishi мощностью 228 л. с. и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач немецкой фирмы ZF. Мотор производится в Китае на совместном предприятии с японской компанией. Агрегаты полноприводной трансмиссии — немецкой фирмы BorgWarner и американской Eaton. На Paladin предусмотрен полный привод типа part-time, с жестко подключаемой передней осью.

Базовая версия внедорожника в России заднеприводная, за 3,8 млн руб. Цена полноприводного варианта — от 4,25 до 4,5 млн руб. в зависимости от оснащения. В будущем Oting предполагает вывести на российский рынок пикап, а также два кроссовера. Три новых модели уже анонсированы на официальном сайте марки в России.

Следы былого присутствия

Другая марка с санкционными рисками выпускается на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге, где до 2022 года выпускались автомобили Hyundai и Kia. Производство прежнего модельного ряда возобновилось под новым брендом Solaris из компонентов, запасы которых сохранились на заводе. При этом на первых порах машины поставлялись в дилерские центры и вовсе без логотипов. Один из былых бестселлеров российского рынка, седан Hyundai Solaris, получил новое название Solaris HS.

Бывшие седан и хетчбэк Kia Rio переименованы в Solaris KRS и KRX, а кроссовер Creta — в Solaris HC.

close 100% Solaris HS Solaris

Агрегаты у автомобилей те же, что и у моделей Hyundai. Седан Solaris HS оснащается мотором 1.4 мощностью 100 л. с., либо 123-сильным двигателем 1.6, трансмиссий тоже две — «механика» или шестиступенчатый «автомат». Цена — от 2 до 2,3 млн руб.

Бывшая Creta оценена минимум в 2,6 млн рублей за полноприводный кроссовер с мотором 1.6, шестиступенчатой «механикой». Заявленная производителем максимальная цена — 2,9 млн руб. Производятся в России и автомобили французских марок, принадлежащих концерну Stellantis.

С европейскими автокомпонентами

Продающиеся официально в России многие автомобили китайских брендов частично или полностью оснащаются ключевыми компонентами и агрегатами от известных глобальных поставщиков. Так, автоматические коробки передач японского бренда Aisin используются на Geely Monjaro и Tugella. Более того, сам бренд Geely, владеющий шведской марка Volvo, плотно используют европейские наработки этой компании.

close 100% Geely Monjaro Geely

Трансмиссией с заводским индексом TG-81SC комплектовались многие японские автомобили, в том числе BMW и Mini с двигателями рабочим объемом до двух литров. Широко представленный в России

бренд Changan на своих страницах в соцсетях регулярно упоминает компоненты от мировых поставщиков,

а также сотрудничество с концерном Stellantis в разработке современных платформ.

close 100% Changan

В частности, у пикапа Changan Hunter Plus система полного привода от американской фирмы BorgWarner, а на кроссоверах применяется восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия японской компании Aisin. Коробка с заводским индексом AWF8FXX появилась в 2014 году и отличается высокой скоростью работы. В модельной линейке Changan этой трансмиссией комплектуются кроссоверы CS85 Coupe, CS95 и Uni-K, а также пикап Hunter Plus.