Какие автомобили незаметно исчезли с российского рынка в этом году «Газета.Ru» назвала 9 автомобилей, которые покинули рынок России в 2024 году

Китайские и российские автопроизводители выводят с авторынка РФ автомобили, которые не нашли спроса у россиян. Подробнее о тех машинах, которые оказались за бортом рынка в 2024 году, в материале «Газеты.Ru».

Кроссовер GAC GS5

Кроссовер GAC GS5 был выведен на российский рынок в 2020 году как потенциальный конкурент японскому Toyota RAV4 и корейскому Kia Sportage. Автомобиль с турбомотором 1.5 мощностью 137 л.с. предлагался и с механической трансмиссией, и с «автоматом» Aisin, но только в переднеприводном варианте.

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Несмотря на богатое оснащение и техническую начинку от ведущих мировых поставщиков компонентов, включая Bosch и BorgWarner, автомобиль не стал популярным среди россиян. GS5 стоил от 2,2 млн рублей, покинул российский рынок в конце весны. В Китае GAC GS5 выпускался с 2017 года.

В его оснащение входит кожаная отделка салона, климат-контроль и светодиодная оптика.

Сейчас модельный ряд GAC в нашей стране насчитывает три модели. После ухода GS5 с рынка в России появился более современный компактный кроссовер GS3, ориентированный на молодежную аудиторию. Но классический «автомат» ему уже не полагается – GS3 оснащается роботизированной трансмиссией.

У Changan

Китайский автопроизводитель Changan в 2024 году лишился сразу трех кроссоверов: со сцены сошли CS35 Plus, СS55 и CS75 FL.

Первый из них продавался в России с середины 2019 года. Переднеприводный автомобиль оснащался атмосферным бензиновым мотором мощностью 117 сил и двумя типами трансмиссий на выбор: 6-ступенчатой механикой и «автоматом» классической конструкции с гидротрансформатором. Стоимость на момент вывода с рынка — от 2 до 2,2 млн рублей.

Кроссовер Changan CS55 с турбомотором мощностью 143 л.с. также был представлен в России в 2019 году, а в Китае выпускался с 2019-го. Паркетник размером с Volkswagen Tiguan (совпадает даже величина колесной базы) отличался строгим дизайном интерьера и медиасистемой с 8-дюймовым экраном в базовой комплектации. Шасси у этой машины с независимой задней подвеской, привод — только передний.

Changan CS75 FL также вышел в отставку в 2024 году.

Этот автомобиль, снабженный 1,8-литровым мотором мощностью 150 л.с., можно было приобрести с передним и с полным приводом.

На смену трем кроссоверам Changan в России пришли их обновленные версии. Новый CS35 Plus получил более современный дизайн и сменил агрегаты. Теперь он располагает 1,4-литровым турбомотором мощностью 150 л.с., работающим в паре с 7-ступенчатым «роботом». Цена на нашем рынке – от 2,3 млн рублей.

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Актуальный CS55 Plus можно приобрести минимум за 2,6 млн рублей без учета скидок при оформлении в кредит и сдачи в «трейд-ин» старой машины. Набор агрегатов похожий: турбомотор 1.5 на 181 силу и 7-ступенчатый «робот».

Changan CS75 Plus получил новую внешность в стиле японского Lexus, но остался без полного привода. В России этот автомобиль с турбомотором 1.5 мощностью 167 л.с. и японской коробкой передач Aisin можно купить минимум за 2,9 млн рублей.

Haval H9

В преддверии старта продаж рамного внедорожника Haval H9 нового поколения из продажи исчезла прежняя машина. От дизельной модификации H9 один из нынешних лидеров российского рынка избавился еще зимой, а сейчас на сайте нет и бензиновой модели.

Haval H9 запомнился россиянам прочной конструкцией

и вместительным салоном, в нашей стране он продавался с 2015 года.

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Новый H9 уже на подходе: автопроизводитель запланировал начало его продаж на третий квартал 2024 года. Уже объявлено, что автомобиль получит бензиновый мотор 2.0 мощностью 218 л.с. и новый турбодизель 2.4 на 184 л.с. Моторы агрегатируются с 8-ступенчатой и 9-ступенчатой АКП соответственно.

Haval Jolion

Несмотря на то, что ценники на дорестайлинговый Jolion еще присутствуют на официальном сайте, в продаже такие машины не найти — их нет в разделе «автомобили в наличии», а дилеры на вопросы об остатках прошлогодних машин напоминают, что на календаре июль.

close 100% Haval

В России Haval Jolion является одним из бестселлеров, уступая по итогам полугодия только отечественным Lada Granta и Vesta. Производство Jolion стартовало в 2021 году на заводе в Тульской области. С рестайлингом кроссовер стал значительно лучше вести себя на скользкой поверхности и получил внешние отличия — прежде всего, решетку радиатора с вертикальными планками вместо горизонтальных.

Lada Granta

«АвтоВАЗ» в 2024 году перевел в разряд «архивных моделей» две модификации Lada Granta — хетчбэк и универсал.

Универсал Granta остался в строю только в модификации Cross

с защитной пластиковой отделкой. Стоит такая машина от 1,12 млн рублей.

close 100% Lada Granta хетчбэк Lada

В семейство Granta хетчбэк и универсал вошли после рестайлинга 2018 года. Тогда Granta примерила фирменный дизайн, получивший в обиходе наименование «икс-фейс». В модели обновилось примерно полторы сотни деталей. Тогда же перестала существовать Kalina, у которой были версии хетчбэк и универсал.

close 100% JAC T6 JAC

Пикап T6 выбыл из модельной линейки китайского JAC — ему на смену пришли сразу три новых модели — T8, T8 Pro и Т9. Пикап казахстанской сборки предлагался в России с 2,0-литровым мотором мощностью 177 л.с. и механической трансмиссией.