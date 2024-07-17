У россиян остался месяц, чтобы купить подержанные машины до подорожания «Автодом»: осенью вырастут цены на автомобили с пробегом

Цены на подержанные автомобили в России резко пошли вниз: за первое полугодие 2024 года зафиксировано их снижение на 4,5%. Покупку лучше не откладывать, поскольку цены на вторичке вырастут после повышения утильсбора на новые автомобили, предупреждают эксперты.

По данным аналитического агентства «Автостат», с января по июнь 2024 года включительно средняя стоимость автомобилей с пробегом уменьшилась на 4,5% — с 1,63 до 1,56 млн рублей.

Цены на вторичном рынке стабильно снижаются уже четвертый месяц подряд. Опрошенные «Газетой.Ru» автодилеры и эксперты объясняют, что этот тренд во многом обусловлен большим предложением старых машин и дефицитом относительно новых. В перспективе нескольких месяцев подержанные машины в России подорожают вслед за новыми, предупреждают они.

«Если говорить про массовые бренды, то снижение цен происходит из-за сезонности и неопределенности в экономическом векторе развития относительно курсов валют и ключевой ставки.

Ситуация со снижением средней стоимости продлится и далее, как минимум, до сентября»,

— отмечает в беседе с «Газетой.Ru» директор департамента автомобилей с пробегом групп компаний «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» Андрей Гришаков.

Средняя стоимость подержанных автомобилей снижается из-за ограничений на ввоз машин из-за рубежа, которые оказали влияние на наполнение рынка автомобилями, привезенными по каналам параллельного импорта, добавляет он.

Скоро подорожают

По мнению эксперта по авторынку Александра Усольцева, благоприятные условия для покупателей автомобилей на вторичном рынке не будут долгими.

«Утилизационный сбор на новые автомобили существенно поднимется, от этого их доступность во всех сегментах уменьшится. И получится, что

за счет этого значительно подорожают и подержанные авто»,

— говорит Усольцев «Газете.Ru».

По его словам, именно ожидаемое увеличение с 1 октября «утиля» особенно сильно ударит по сегменту относительно свежих автомобилей стоимостью от 2 до 3 млн рублей.

«Машины каждый год дорожают и более высокими темпами, чем динамика роста инфляции. Можно с уверенностью говорить, что у нас нет лучшего момента для покупки автомобиля, чем ровно сегодня», — констатировал Усольцев.

Продавцы начали понимать, что их ожидания не совпадают с реалиями рынка, и чтобы продать машину, нужно снизить аппетиты, отмечает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«Вторичный рынок активно рос, когда падал первичный. Сейчас же с начала года с новыми машинами ситуация более-менее благополучная. До сих пор действуют серьезные скидки, у многих марок есть нераспроданные автомобили 2023 года, поэтому на вторичном рынке наблюдается некоторый застой», — объясняет Моржаретто «Газете.Ru».

По его словам, ценовая стагнация наиболее ярко выражена в сегменте от 2 млн рублей и выше. При этом самыми востребованными и дефицитными являются свежие машины в возрасте от 3 до 7 лет.

Выбор есть

Основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев рассказывает, что ликвидные подержанные машины не дешевеют, а снижение средней цены объясняется изменением структуры рынка.

«Поменялся ассортимент: свежих иномарок стало меньше, большую долю заняли старые. Все меньше и меньше тех водителей, кто хочет продать свежую иномарку.

Если раньше люди легко меняли машины через три года, то сейчас они этого не делают и через пять лет»,

— объяснил Мосеев в разговоре с «Газетой.Ru».

По его словам, несколько лет назад подержанные автомобили дорожали через 6-9 месяцев после роста новых, сейчас этот лаг снизился до трех месяцев.

«Цены новых машин и так для многих неподъемные. С 1 июля усилились требования Центробанка по автокредитованию, все ждут повышения учетной ставки, также ожидается повышение утильсбора. На фоне этого часть покупателей уйдет на вторичный рынок», — прогнозирует он.

К резкому подорожанию новых машин, которое отразится и на стоимости подержанных, существуют серьезные предпосылки, соглашается Моржаретто.

«Я опасаюсь того, что поднимут учетную ставку. И кредит, который является двигателем авторынка, станет недоступным для многих людей. Также если очень резко поднимут утильсбор, рынок новых машин встанет, и начнет расти рынок подержанных», — заключил он.