Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Автомобили
Размер текста
А
А
А

Chery, GAC, Belgee X70 и два кроссовера Hongqi: какие машины появятся в России

«Газета.Ru» перечислила все автомобильные новинки лета в России

close
100%
Forthing Yacht/GAC GS3/Geely Atlas/Chery Tiggo 7 Pro Max
Автокомпании, официально работающие на российском рынке, продолжают пополнять свои модельные ряды интересными новинками. Chery начала продажи кроссовера Tiggo 7 Pro Max, объявлены цены на премиальные Hongqi HS3 и HS5, марка Belgee вывела на российский рынок кроссовер X70. Об этих и других автомобилях, которые стали доступны россиянам, — в материале «Газеты.Ru».

Кроссоверы от Hongqi

Китайский премиум-бренд Hongqi вывел на российский рынок компактный кроссовер. Модель Hongqi HS3 доступна в России в двух комплектациях, стоимостью 4 млн руб. и 4,6 млн руб. соответственно.

close
100%
«No Limits»' class="item-image" >
Телеграм-канал «No Limits»

Младшая версия снабжена турбомотором 1,5 мощностью 156 л. с., который работает в паре с семиступенчатой роботизированной трансмиссией. Старшей полагается полный привод и более мощный турбомотор 2.0, который развивает 245 л. с. С этим двигателем агрегатирован восьмиступенчатый гидромеханический «автомат».

При длине автомобиля 4655 мм и колесной базе — 2770 мм по габаритам он сравним с Kia Sportage. Среди оснащения нового Hongqi — ковшеобразные кресла с трехслойным наполнением и возможностью регулировки в восьми направлениях.

В машине пять режимов работы двигателя и трансмиссии, которые водитель может выбрать в соответствии с дорожными условиями.

Кроссовер снабжен шестью подушками безопасности и набором электронных систем помощи водителю.

Hongqi HS5

Также бренд Hongqi опубликовал на своем российском сайте информацию о рестайлинговом кроссовере HS5, старт продаж которого еще не объявлен.

Автомобиль будет продаваться в двух комплектациях, за 5,4 млн руб. и 6 млн руб. Длина новинки — 4785 мм, колесная база — 2870 мм. В обеих версиях он оснащен турбомотором 2.0 мощностью 245 л. с. и полным приводом.

close
100%
autohome.com.cn

В базовой версии есть шесть подушек безопасности, камеры кругового обзора, лепестки для переключения передач на руле, проекционный дисплей и панорамная крыша. С обновлением кроссовер ощутимо подорожал: дорестайлинговая версия продается за 4,6 - 5 млн руб.

Chery предложила обновленный Tiggo 7 Pro Max

Компания Chery представила в России обновленный кроссовер Tiggo 7 Pro Max. С рестайлингом автомобиль получил новый передний бампер с косыми линиями по краям. Название марки на двери багажника у обновленной версии размещено под красной линией, соединяющей задние фонари.

close
100%

Chery Tiggo 7 Pro Max

Chery

В салоне кроссовера комбинация приборов и дисплея медиасистемы интегрированы в единый изогнутый блок, а на селекторе трансмиссии появилась декоративная вставка, имитирующая хрусталь.

Автопроизводитель обещает усиленную антикоррозионную защиту и функцию автозапуска, которую можно активировать из любой точки мира. Климат в салоне можно настраивать клавишами или с использованием голосового помощника, также в наличии камеры кругового обзора высокой четкости.

В России обновленный Chery Tiggo 7 Pro Max предлагается по цене от 2,77 млн руб. за переднеприводный автомобиль с турбомотором 1.6 мощностью 150 л. с., который работает в паре с вариатором. Старшая версия с широким набором электронных водительских ассистентов оценивается в 3,1 млн руб. без учета скидок и спецпредложений.

GAC GS3

Модельный ряд марки GAC также пополнился новым кроссовером. Компактный GAC GS3 доступен в пяти комплектациях по цене от 2,3 млн руб. до 2,65 млн руб.

Силовой агрегат только один — турбомотор 1.5 мощностью 170 л. с. и крутящим моментом 250 Нм, который работает в паре с семиступенчатой роботизированной трансмиссией, тяга передается на передние колеса.

close
100%

GAC GS3

GAC

Производитель позиционирует GS3 как автомобиль для молодежи, в базовое оснащение входят 18-дюймовые диски, светодиодные фары, кондиционер и сиденья с тканевой обивкой (передние — с подогревом).

Belgee X70

Кроссовер Geely Atlas Pro вернулся на российский рынок под новым именем Belgee X70. Автомобиль под локализованным брендом, который выпускают в Белоруссии на совместном предприятии «БелДжи», предлагается россиянам минимум за 2,6 млн руб.

close
100%

Belgee X70

Belgee

В базовой версии он снабжен турбомотором 1.5 мощностью 150 л. с., шестиступенчатым гидромеханическим «автоматом» и передним приводом. Следующая версия Active с более мощным 177-сильным мотором того же объема и 7-ступенчатым «роботом» стоит 2,77 млн руб. Она также переднеприводная.

В старшей версии Style к сочетанию турбомотора и «робота» добавлен полный привод.

Цена такой машины — 2,9 млн руб.

close
100%

Geely Atlas

Geely

«Материнская» компания Geely вывела на российский рынок полноприводную версию кроссовера Atlas следующего поколения. Она стоит 3,4 млн руб. Под капотом — турбомотор мощностью 200 л. с., который работает в паре с восьмиступенчатой гидромеханической АКП.

Forthing Yacht

До автосалонов добрался семиместный минивэн российской сборки Forthing Yacht, выпуск которого налажен на калининградском «Автоторе».

В рамках адаптации к российским условиям новинка получила русифицированную медиасистему, а также обогревы руля и лобового стекла. Взамен «капитанских» кресел заднего ряда внедрен сплошной диван. Вместе с налаживанием производства в России на автомобиль существенно снизилась цена — он подешевел на 790 тыс. руб. и предлагается за 3,4 млн руб.

close
100%

Forthing Yacht

Ixen Motors Rus

Дистрибьютор Forthing, компания Ixen Motors, объяснила ее снижение заказом большой партии машинокомплектов и программой субсидирования. Минивэн оснащен турбомотором Mitsubishi рабочим объемом 1,5 литра и мощностью 197 л. с. Трансмиссия — роботизированная семиступенчатая, марки Magna.

Ближайшие новинки Jetour

Китайский бренд Jetour анонсировал для российского рынка несколько кроссоверов, которые появятся в России в 2024 году. Известно, что линейка бренда расширится за счет кроссоверов X50 и X70. Компактному кроссоверу X50 с габаритной длиной 4397 мм предстоит конкурировать с соразмерным Geely Coolray — бестселлером российского рынка.

close
100%

Jetour X70

Jetour

Ожидается, что он получит турбомотор 1.5 и роботизированную трансмиссию. В китайской спецификации он развивает 147 л. с. Затем на российский рынок должен выйти более крупный Jetour X70.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами