Chery, GAC, Belgee X70 и два кроссовера Hongqi: какие машины появятся в России «Газета.Ru» перечислила все автомобильные новинки лета в России

Автокомпании, официально работающие на российском рынке, продолжают пополнять свои модельные ряды интересными новинками. Chery начала продажи кроссовера Tiggo 7 Pro Max, объявлены цены на премиальные Hongqi HS3 и HS5, марка Belgee вывела на российский рынок кроссовер X70. Об этих и других автомобилях, которые стали доступны россиянам, — в материале «Газеты.Ru».

Кроссоверы от Hongqi

Китайский премиум-бренд Hongqi вывел на российский рынок компактный кроссовер. Модель Hongqi HS3 доступна в России в двух комплектациях, стоимостью 4 млн руб. и 4,6 млн руб. соответственно.

Младшая версия снабжена турбомотором 1,5 мощностью 156 л. с., который работает в паре с семиступенчатой роботизированной трансмиссией. Старшей полагается полный привод и более мощный турбомотор 2.0, который развивает 245 л. с. С этим двигателем агрегатирован восьмиступенчатый гидромеханический «автомат».

При длине автомобиля 4655 мм и колесной базе — 2770 мм по габаритам он сравним с Kia Sportage. Среди оснащения нового Hongqi — ковшеобразные кресла с трехслойным наполнением и возможностью регулировки в восьми направлениях.

В машине пять режимов работы двигателя и трансмиссии, которые водитель может выбрать в соответствии с дорожными условиями.

Кроссовер снабжен шестью подушками безопасности и набором электронных систем помощи водителю.

Hongqi HS5

Также бренд Hongqi опубликовал на своем российском сайте информацию о рестайлинговом кроссовере HS5, старт продаж которого еще не объявлен.

Автомобиль будет продаваться в двух комплектациях, за 5,4 млн руб. и 6 млн руб. Длина новинки — 4785 мм, колесная база — 2870 мм. В обеих версиях он оснащен турбомотором 2.0 мощностью 245 л. с. и полным приводом.

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В базовой версии есть шесть подушек безопасности, камеры кругового обзора, лепестки для переключения передач на руле, проекционный дисплей и панорамная крыша. С обновлением кроссовер ощутимо подорожал: дорестайлинговая версия продается за 4,6 - 5 млн руб.

Chery предложила обновленный Tiggo 7 Pro Max

Компания Chery представила в России обновленный кроссовер Tiggo 7 Pro Max. С рестайлингом автомобиль получил новый передний бампер с косыми линиями по краям. Название марки на двери багажника у обновленной версии размещено под красной линией, соединяющей задние фонари.

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В салоне кроссовера комбинация приборов и дисплея медиасистемы интегрированы в единый изогнутый блок, а на селекторе трансмиссии появилась декоративная вставка, имитирующая хрусталь.

Автопроизводитель обещает усиленную антикоррозионную защиту и функцию автозапуска, которую можно активировать из любой точки мира. Климат в салоне можно настраивать клавишами или с использованием голосового помощника, также в наличии камеры кругового обзора высокой четкости.

В России обновленный Chery Tiggo 7 Pro Max предлагается по цене от 2,77 млн руб. за переднеприводный автомобиль с турбомотором 1.6 мощностью 150 л. с., который работает в паре с вариатором. Старшая версия с широким набором электронных водительских ассистентов оценивается в 3,1 млн руб. без учета скидок и спецпредложений.

GAC GS3

Модельный ряд марки GAC также пополнился новым кроссовером. Компактный GAC GS3 доступен в пяти комплектациях по цене от 2,3 млн руб. до 2,65 млн руб.

Силовой агрегат только один — турбомотор 1.5 мощностью 170 л. с. и крутящим моментом 250 Нм, который работает в паре с семиступенчатой роботизированной трансмиссией, тяга передается на передние колеса.

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Производитель позиционирует GS3 как автомобиль для молодежи, в базовое оснащение входят 18-дюймовые диски, светодиодные фары, кондиционер и сиденья с тканевой обивкой (передние — с подогревом).

Belgee X70

Кроссовер Geely Atlas Pro вернулся на российский рынок под новым именем Belgee X70. Автомобиль под локализованным брендом, который выпускают в Белоруссии на совместном предприятии «БелДжи», предлагается россиянам минимум за 2,6 млн руб.

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В базовой версии он снабжен турбомотором 1.5 мощностью 150 л. с., шестиступенчатым гидромеханическим «автоматом» и передним приводом. Следующая версия Active с более мощным 177-сильным мотором того же объема и 7-ступенчатым «роботом» стоит 2,77 млн руб. Она также переднеприводная.

В старшей версии Style к сочетанию турбомотора и «робота» добавлен полный привод.

Цена такой машины — 2,9 млн руб.

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«Материнская» компания Geely вывела на российский рынок полноприводную версию кроссовера Atlas следующего поколения. Она стоит 3,4 млн руб. Под капотом — турбомотор мощностью 200 л. с., который работает в паре с восьмиступенчатой гидромеханической АКП.

Forthing Yacht

До автосалонов добрался семиместный минивэн российской сборки Forthing Yacht, выпуск которого налажен на калининградском «Автоторе».

В рамках адаптации к российским условиям новинка получила русифицированную медиасистему, а также обогревы руля и лобового стекла. Взамен «капитанских» кресел заднего ряда внедрен сплошной диван. Вместе с налаживанием производства в России на автомобиль существенно снизилась цена — он подешевел на 790 тыс. руб. и предлагается за 3,4 млн руб.

close 100% Forthing Yacht Ixen Motors Rus

Дистрибьютор Forthing, компания Ixen Motors, объяснила ее снижение заказом большой партии машинокомплектов и программой субсидирования. Минивэн оснащен турбомотором Mitsubishi рабочим объемом 1,5 литра и мощностью 197 л. с. Трансмиссия — роботизированная семиступенчатая, марки Magna.

Ближайшие новинки Jetour

Китайский бренд Jetour анонсировал для российского рынка несколько кроссоверов, которые появятся в России в 2024 году. Известно, что линейка бренда расширится за счет кроссоверов X50 и X70. Компактному кроссоверу X50 с габаритной длиной 4397 мм предстоит конкурировать с соразмерным Geely Coolray — бестселлером российского рынка.

close 100% Jetour X70 Jetour

Ожидается, что он получит турбомотор 1.5 и роботизированную трансмиссию. В китайской спецификации он развивает 147 л. с. Затем на российский рынок должен выйти более крупный Jetour X70.