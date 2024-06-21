Дорогие машины, туалет за 800 тысяч и банкеты: за что судят верхушку МВД Петербурга Суд в Москве начал рассмотрение дела о крупных взятках генералов МВД Петербурга

Хамовнический суд Москвы приступил к слушанию резонансного уголовного дела экс-помощника главы МВД и бывшего начальника санкт-петербургского главка Сергея Умнова, а также его троих высокопоставленных сотрудников. Их обвиняют в получении взяток на сумму свыше 64 млн рублей. Правоохранители нашли и взяткодателей, которых обвиняют в том, что они через некоммерческую фирму «спонсировали» петербургскую полицию. Правозащитники и юристы, опрошенные «Газетой.Ru», считают, что такая практика в России распространена повсеместно, а не только в Санкт-Петербурге.

Уголовное дело о коррупции в полиции Санкт-Петербурга, поступившее в Хамовнический суд столицы, насчитывает 88 томов. Изначально предполагалось, что рассматривать его будут по месту совершения предполагаемого преступления. Однако в этот вопрос вмешалась Генпрокуратура РФ, которая нашла достаточно оснований считать, что для «объективности рассмотрения итогов расследования и вынесения справедливого приговора» это дело нельзя слушать по месту бывшей службы фигурантов.

Под видом пожертвований

Сам процесс длится с июня 2020 года, тогда ГСУ СКР по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело. Тогда в нем фигурировали неустановленные лица, которые, по данным ГУ МВД Санкт-Петербурга, в личных целях использовали средства НКО «Фонд содействия программам полиции».

В конце 2021 года следственные документы неожиданно были переданы в центральный аппарат Следственного комитета,

пишет «Коммерсант». В июле 2022-го при содействии ФСБ прошли обыски и задержания главных обвиняемых, которым инкриминировали взяточничество в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

close 100% РИА Новости

В СИЗО Санкт-Петербурга были доставлены помощник главы МВД России и экс-начальник городского Главка генерал-майор Сергей Умнов, начальник тыла ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти генерал-майор Иван Абакумов, руководитель регионального главка ГИБДД генерал-майор Алексей Семенов. Кроме того, оперативники задержали начальницу юротдела ГИБДД Елену Копьеву. Последнюю, по данным местного телеканала «78», уличили в пополнении «копилки» некоммерческой организации с помощью создания так называемого частного «коммерческого МРЭО». Впрочем, основным идеологом коррупционной схемы следователи считают Сергея Умнова.

«В октябре 2013 года [Умнов] создал и возглавил организованную группу, чтобы за продление с филиалами коммерческих отделений УГИБДД по регистрации и учету автотранспорта (МРЭО) договорных отношений

получать взятки под видом пожертвований

на счета подконтрольного Фонда содействия программам ГУВД», — говорится в материалах следствия.

За что платили

Следователи также установили личности взяткодателей (ч. 5 ст. 291 УК), по данным оперативников, ими были гендиректоры и владельцы юридических лиц, которые брали в аренду помещения в регистрационно-экзаменационных отделениях МРЭО ГИБДД по Санкт-Петербургу.

С 2013 по 2019 год эти фирмы оказывали для автовладельцев платные автомобильные технические экспертизы. К примеру,

в таких конторах можно было заказать сверку автомобильного номера перед государственной регистрацией автомобиля и т.д.

Так, за решеткой в суде рядом с экс-полицейскими оказались бизнесмены Надежда Смирнова, Андрей Царнеца, Владимир Платонов и Олег Иванов. По разной информации, в общей сложности в этом преступлении изначально значились 11 предпринимателей, однако позже благодаря деятельному раскаянию часть фигурантов избежали уголовного преследования.

Был еще один обвиняемый — бывший начальник УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, организовавший ООО «Центр безопасности движения» Владимир Машнин. Ему не суждено было дожить до суда, в возрасте 72 лет он скончался в 2022 году. При этом те, кого следствие считает взяткодателями, в отличие от обвиняемых во взяточничестве, находятся не в следственном изоляторе, а под подпиской о невыезде.

Следователи СКР установили, что вовлеченные генералом Умновым в коррупционную схему его сотрудники числились в ведомственной комиссии, которая определяла порядок размещения в Санкт-Петербурге и области отделений МРЭО УГИБДД. Как следует из фабулы уголовного дела, эта комиссия разместила одиннадцать регистрационно-экзаменационных отделов в помещениях, которые находились в собственности у аффилированных с обвиняемыми коммерсантов.

Последние получали свои доходы на различных услугах по регистрации автомобилей.

Часть своей прибыли такие конторы направляли в НКО «Фонд содействия программам ГУВД» якобы в благодарность за это размещение. По данным следствия, за те шесть лет, что Сергей Умнов руководил главком, указанная некоммерческая организация получила от арендаторов около 65 млн рублей. Все эти деньги следствие посчитало взятками, которые были потрачены, в частности, на покупку некоммерческим фондом автомобилей премиум-класса:

за 5,2 млн рублей — Toyota Land Cruiser 200, за 2,2 млн рублей — Toyota Camry.

Из этого же «кошелька» деньги шли на покупку абонементов в элитные фитнес-залы для начальников главка, ремонт и обустройство их кабинетов и комнат отдыха. Так, следователи приводят сумму в 800 тысяч рублей, которая пошла только, например, на закупку сантехники для туалета начальника ГУ МВД. Из этих же денег оплачивались банкеты в честь различных праздников.

Сотрудники СКР пришли к выводу, что помимо взяток бывший глава питерской полиции Умнов брал средства фонда на различные ведомственные мероприятия с обильными застольями. Таким образом, по их мнению, Умнов хотел произвести впечатление на свое руководство, чтобы обеспечить себе карьерный рост и иммунитет.

Не виноваты

Свою вину Умнов, Абакумов, Семенов и Копьева не признают с самого начала расследования. Они утверждают, что не было самого совершения преступления. Умнов утверждает, что решения о размещении коммерсантов в отделах МРЭО и расходах денег фонда были коллегиальными. Сам генерал-лейтенант Умнов никакими благами, купленными для него, якобы не пользовался, поскольку переехал в Москву, где его назначили помощником главы МВД Владимира Колокольцева.

Коммерсанты из этого уголовного дела также не признают вину. Они заявили следствию, что добровольно вносили деньги для санкт-петербургской полиции,

полагая, что таким образом борются с преступностью.

А в Москве?

Постановка автомобиля на учет в МРЭО ГИБДД до сих пор неоправданно сложная процедура, и около этого процесса возникают многие желающие помочь его сделать быстрее, если есть трудности, говорит автомобильный адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

«У нас около любого МРЭО ГАИ стоит целая куча торговцев, которые предлагают страховые полисы и прочие услуги.

Если следствие захочет, оно сможет выявить нечто подобное в других МРЭО, не только в Санкт-Петербурге, но и в других городах России.

Все мы прекрасно понимаем, что схема, по которой работают регистрационные отделы и находящиеся рядом с ними коммерсанты, все эти скрипты — примерно одинаковые», — сказал «Газете.Ru» Радько.

Собеседник отметил, что несмотря на цифровизацию записи на очередь в ГИБДД, их база систематически дает сбой. Коммерческие структуры и услуги вокруг регистрации транспортных средств — проблема не только Санкт-Петербурга, но и других регионов России, соглашается с Радько вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

«В Москве, в том числе, регистрация во многом осуществляется через так называемых бегунков, вагончики и прочие присутствующие около ГИБДД организации.

Совершенно комфортно себя чувствуют сайты с названиями, содержащими ГИБДД и так далее, которые мимикрируют под официальные структуры

и «помогают» в регистрации. У нас было обращение в МВД с предложением искоренить эти платные услуги вокруг Госавтоинспекции. Закрыть эти сайты, проверить классифайд «Авито», где огромное количество предложений по регистрации транспортных средств, но никаких реальных последствий это предложение не возымело», — резюмировал Шапарин.