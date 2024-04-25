Пекинский автосалон — 2024: новинки представили Great Wall, Geely, Chery, Hongqi, Volkswagen

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Принадлежащая китайскому концерну FAW марка Hongqi представила на автосалоне в Пекине обновленный седан Hongqi H9. Автомобиль получил два варианта оформления — помимо стандартной версии, у H9 будет вариант с внешней отделкой черного цвета. В интерьере появился более крупный центральный дисплей, изменено оформление рулевого колеса. Для обновленного Hongqi H9 предлагаются три силовые установки. Базовый вариант — турбомотор 1.8 мощностью 224 л.с., также доступны турбомоторы 2.5 и 3.0 мощностью 303 и 337 л.с. соответственно.