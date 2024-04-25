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Автомобили

Пекинский автосалон — 2024: новинки представили Great Wall, Geely, Chery, Hongqi, Volkswagen

Chery, Geely, Great Wall, Hongqi, JAC, Volkswagen представили новинки в Пекине

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Auto China 2024, Пекин, Китай, 25 апреля 2024 год

Auto China 2024, Пекин, Китай, 25 апреля 2024 год

«Газета.Ru»
В четверг, 25 апреля, в Пекине открылся международный автосалон. На выставке запланировано 117 мировых премьер от китайских и мировых автопроизводителей. Свои новинки показали Geely, Great Wall, JAC, Volkswagen, Mercedes-Benz, Toyota, Nissan и другие автокомпании. «Газета.Ru» ведет трансляцию мероприятий выставки.
Трансляция
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11:06

Концептуальный седан от бренда Skyworth пытается сочетать деловой и семейный стиль. При внешней строгости в машине сделан акцент на уют: сиденья покрыты тканью и дополнены обычными подушками. В России марка известна как Skywell.

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10:56

Стартовали продажи новейшего компактного кроссовера Kia Sonet. Автомобиль получил панель из двух 10-дюймовых экранов, беспроводную зарядку, кожаный руль, телематическую систему, шесть подушек безопасности и многое другое. Внутри новинки — 1,5-литровый «атмосферник» на 115 л.с., который работает с вариатором. Модель доступна в двух комплектациях за $12,7 тыс. и $13,9 тыс. соответственно.

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Юрий Воронцов/«Газета.Ru»
10:54

Стенд Volkswagen на автосалоне в Пекине украшает лифтбек Volkswagen ID.7 Vizzion. Он преподносится как электрический преемник седана Volkswagen Passat.

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Юрий Воронцов/«Газета.Ru»
10:39

GAC представил электромобиль Aion Hyper GT для молодоженов в молочном цвете. Идет ли свадебное платье в комплекте — не уточняется. Зато в багажник положили большого медведя и разноцветные шарики.

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Юрий Воронцов/«Газета.Ru»
10:23

Новинка от суббренда GAC — гиперкар Hyper SSR GT. Двухместное купе оснащено тремя электромоторами и весит меньше двух тонн. Производитель утверждает, что силовая установка развивает 1225 сил, а разгон до 100 км/час занимает всего 1,9 секунды.

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10:22

На автосалоне официально представили электрический внедорожник Volvo EX30. Это самый компактный электромобиль в линейке марки. Volvo EX30 поставляется с аккумуляторной батареей емкостью 49 кВт-ч или 66 кВт-ч и может проезжать на полной зарядке от 410 километров до 590 километров соответственно.

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Юрий Воронцов/«Газета.Ru»
10:15

А это электрический пикап от JAC. К сожалению, выспросить подробности у не говорящих по-английски китайцев не получилось, но полагаем, что позже мы их дополним.

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10:03

Принадлежащая китайскому концерну FAW марка Hongqi представила на автосалоне в Пекине обновленный седан Hongqi H9. Автомобиль получил два варианта оформления — помимо стандартной версии, у H9 будет вариант с внешней отделкой черного цвета. В интерьере появился более крупный центральный дисплей, изменено оформление рулевого колеса. Для обновленного Hongqi H9 предлагаются три силовые установки. Базовый вариант — турбомотор 1.8 мощностью 224 л.с., также доступны турбомоторы 2.5 и 3.0 мощностью 303 и 337 л.с. соответственно.

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10:00

Доброе утро! Начинаем наш онлайн-репортаж с Пекинского международного автосалона. Наши корреспонденты работают на выставке, следят за презентациями новинок

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