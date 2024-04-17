Тест-драйв Jetour T2: подходит ли китайский «Лэнд Ровер» для России

Гигантская лужа от растаявшего снега на перекрестке в Миассе могла бы порадовать малолетнюю детвору, но никак не водителей. Пытаясь нащупать брод, машины аккуратно, чтобы не поднимать волну, старались проехать проблемный участок. На серьезность переправы намекали Nissan Qashqai и Lada Priora, — хлебнув весенней воды, они стояли посередине лужи на аварийке.
«Мы сможем перебраться на тот берег?» — спросил взволнованно коллега, разглядывая застрявшие машины, водители которых ждали помощи.
Ответ и так был заложен в его вопросе. У полноприводного внедорожного кроссовера Jetour T2, на котором нам удалось совершить путешествие по Уралу, все есть для экстремальных поездок – дорожный просвет в 220 мм, углы въезда и съезда — по 28 мм и возможности преодолевать водоемы глубиной до 70 см.
Любят китайцы делать большие машины, еще чтобы они походили на европейские внедорожниики.
Новинка — не исключение и это не случайность: дизайн кроссовера создавал бывший стилист Porsche и Ford Хакан Саракоглу. Да, автомобиль похож одновременно на Land Rover Defender, Mercedes-Benz G-Class и на Ford Bronco. В то же время, отличается от них деталями. При близком рассмотрении Jetour T2 отличается рубленными формами кузова, прямоугольными светодиодными фарами, светящейся надписью логотипа на решетке радиатора и огромным кофром на задней двери.
У T2 есть и детали, которые говорят о приспособленности к сложным поездкам, например, штатные рейлинги вдоль всей крыши, массивные черные бамперы и пластиковые накладки на арки. Не лишними выглядят и мощные пороги, на которые можно вставать для посадки и высадки, а также штатная металлическая защита мотора и пластик на баке.
Впрочем, не все однозначно.
На поверку выяснилось, что часть функциональных деталей таковыми не являются.
В их числе бутафорские передние буксирные проушины, которые сделаны из ярко-желтого пластика. Настоящий же крюк придется доставать из багажника и вкручивать в силовой элемент автомобиля. Поручни-упоры на капоте тоже чисто стилистический элемент, не несущий никакого функционала. В маленький кофр на пятой двери влезает только «докатка», и чтобы ее вытащить, придется сначала снять камеру заднего вида, а петли справа от бокса представляют собой обычную выштамповку.
Как внутри
Открыв массивную водительскую дверь и схватившись за ручку на стойке, рывком перемещаешь себя в салон. Есть и широкий порог, на который можно встать перед посадкой, чтобы не вымазаться в грязи. Дизайн салона минималистичен и смотрится под стать экстерьеру. Назвать его простоватым нельзя. Рисовавший его художник явно увлекается авиационной тематикой. Здесь этого даже больше, чем когда-то делали в SAAB: квадратный руль, чем-то похожий на штурвал истребителя, воздуховоды, напоминающие сопла реактивных воздушных машин.
В фантазии китайцам не откажешь, но качество отделки, начиная от пластика и заканчивая кожей, достойно премиального сегмента.
Сиденья мягкие и удобные, электрорегулировок хватает, чтобы меньше, чем за минуту настроить необходимое положение даже самому привередливому водителю. Правда, как на многих современных китайских авто, коротковаты подушки, зато есть подогрев и вентиляция. Руль без проблем регулируется по углу наклона и по вылету. Привычных для многих людей кнопок в салоне практически нет. Четыре из них находятся на центральном тоннеле и отвечают за малоиспользуемые функции, такие как обогрев лобового стекла.
Клавиши аварийной сигнализации и включения двигателя расположены в привычных местах на передней панели. На центральном тоннеле находятся две ниши для смартфонов, одна из них для беспроводной зарядки с охлаждением. Главный элемент интерьера — 15,6-дюймовый дисплей мультимедийного комплекса. Сама система работает шустро благодаря процессору Qualcomm Snapdragon 8155, переключения между приложениями происходят мгновенно. Есть поддержка протоколов Apple CarPlay и Android Auto.
Зачем китайцы спрятали в недра этой системы почти все функции управления, отнюдь не загадка — мода и экономия.
Из-за этого, чтобы отрегулировать зеркала заднего вида,
приходится прощелкать несколько вкладок в меню, не говоря о включении и выключении подогрева сидений.
Чтобы не создавать аварийные ситуации, приходится или останавливаться, или просить пассажира взять на себя управление всеми этими опциями.
Переместившись на задний диван понимаешь, что это именно то место, где и надо сидеть, в поездках на дальнее расстояние. Здесь куча свободного места для ног, нет центрального тоннеля, а места над головой достаточно даже для рослого пассажира. Ширины подлокотника хватает, чтобы полностью на него завалиться и смотреть на дорогу через лобовое стекло. Есть возможность регулировки спинки, но в продольном направлении сиденье не двигается. Дополнительного объема салону придает панорамная крыша. Для полноценной поездки на «галерке» есть подогревы, два USB-разъема, кармашки в передних спинках, крючки для одежды и отделения для мелочей на дверных картах.
Особого внимания заслуживает багажник, он вполне вместительный и при желании увеличивается с 580 до 1494 литров. На внутренней стороне задней двери находится два выкидных подстаканника, крючки, выдерживающие до трех килограммов веса и встроенная открывашка для бутылок. Единственный недостаток – отсутствие шторки багажника, которая предохраняет содержимое от перелета в салон при резком торможении.
Как едет
Сердце T2 – рядный четырехцилиндровый турбомотор мощностью в 245 сил. Это пока единственный двигатель в арсенале машины, никаких дизельных, гибридных и электрических модификаций не предусмотрено. Коробка передач тоже одна — семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями с внутризаводским индексом DCT400, который до этого не устанавливался на другие модели Jetour.
Что касается полноприводной трансмиссии компании BorgWarner, то у нее нет понижающего ряда, зато есть электронная блокировка межосевой муфты и заднего межколесного дифференциала с электронным управлением (eLSD). Есть и несколько внедорожных режимов — «Снег», «Песок» или «Камни», — при включении которых Jetour начинает сразу же грести четырьмя колесами. Для преодоления серьезного бездорожья, буксирования прицепа и затяжного подъема в гору Jetour T2 вряд-ли подойдет.
По трассе же кроссовер с открывашкой едет степенно, почти как железнодорожный экспресс. Дальше все зависит от того, как надавишь на педаль: посильнее — и все 245 наддувных «коней» легко толкают машину вперед. Не спорткар, но угнаться за каким-нибудь бизнес-седаном в потоке и маячить у его хозяина в зеркале заднего вида вполне можно. По этой же причине не получится забыть о расходе топлива, который в динамичном режиме может с паспортных 9,3 л на 100 км легко подняться в два раза.
Во время скоростного объезда ям и неровностей автомобиль ведет себя предсказуемо, не раскачиваясь и не заваливаясь в бок — очень достойная плавность хода. Обгоны через встречку даются легко, но при очень резком движении руля автомобиль неохотно меняет траекторию и начинает крениться. Слегка нивелирует ситуацию перевод электроусилителя в режим «Спорт», появляется адекватное усилие и ощутимая обратная связь. Режимы «Легкий» и «Комфортный» подходят разве что для неспешной езды по городу.
Через 10 минут движения по весенней слякоти кузов до крыши покрывается толстым слоем грязи, а через 20 в боковые стекла и зеркала с трудом можно разглядеть оппонентов по потоку.
И если на трассе это не сильно беспокоит, то в городе, с его плотным автомобильным трафиком, может привести к аварийной ситуации.
Итого
Видится, что Jetour T2 — автомобиль многоцелевой: быстрый, когда надо обогнать неторопливого водителя, приятный в управлении, если не заходить на скорости в повороты, и не прожорливый, если не давить на газ сильно и часто.
Цены на паркетник начинаются с отметки в 3,76 млн рублей. В базовой комплектации Voyage уже есть датчики света и дождя, двухзонный климат-контроль, электропривод и память водительского кресла, цифровая панель приборов диагональю 10,3 дюйма, беспроводная зарядка для смартфона, камеры кругового обзора с функцией обзора пространства под автомобилем, мультимедийная система с восемью динамиками.
На ступеньку выше версия Expedition за 4 млн рублей, в нее входят панорамная крыша с люком, атмосферная подсветка салона, адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе движения и многое другое. Если отталкиваться от практичности, то переплачивать за топовую версию нет никакого смысла: в базовой комплектации есть все необходимое и даже больше.