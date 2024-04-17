Тест-драйв Jetour T2: подходит ли китайский «Лэнд Ровер» для России Как ведет себя на российских дорогах кроссовер Jetour T2

До появления кроссовера T2 китайцы из Jetour продавали в России переднеприводные модели, не оставляя клиентам шанса съехать с асфальта. У нового кроссовера есть полный привод и корреспондент «Газеты.Ru» подключил его по дороге от Уфы до Екатеринбурга, чтобы понять, насколько этот автомобиль подходит для России.

Гигантская лужа от растаявшего снега на перекрестке в Миассе могла бы порадовать малолетнюю детвору, но никак не водителей. Пытаясь нащупать брод, машины аккуратно, чтобы не поднимать волну, старались проехать проблемный участок. На серьезность переправы намекали Nissan Qashqai и Lada Priora, — хлебнув весенней воды, они стояли посередине лужи на аварийке.

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«Мы сможем перебраться на тот берег?» — спросил взволнованно коллега, разглядывая застрявшие машины, водители которых ждали помощи.

Ответ и так был заложен в его вопросе. У полноприводного внедорожного кроссовера Jetour T2, на котором нам удалось совершить путешествие по Уралу, все есть для экстремальных поездок – дорожный просвет в 220 мм, углы въезда и съезда — по 28 мм и возможности преодолевать водоемы глубиной до 70 см.

Любят китайцы делать большие машины, еще чтобы они походили на европейские внедорожниики.

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Новинка — не исключение и это не случайность: дизайн кроссовера создавал бывший стилист Porsche и Ford Хакан Саракоглу. Да, автомобиль похож одновременно на Land Rover Defender, Mercedes-Benz G-Class и на Ford Bronco. В то же время, отличается от них деталями. При близком рассмотрении Jetour T2 отличается рубленными формами кузова, прямоугольными светодиодными фарами, светящейся надписью логотипа на решетке радиатора и огромным кофром на задней двери.

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У T2 есть и детали, которые говорят о приспособленности к сложным поездкам, например, штатные рейлинги вдоль всей крыши, массивные черные бамперы и пластиковые накладки на арки. Не лишними выглядят и мощные пороги, на которые можно вставать для посадки и высадки, а также штатная металлическая защита мотора и пластик на баке.

Впрочем, не все однозначно.

На поверку выяснилось, что часть функциональных деталей таковыми не являются.

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В их числе бутафорские передние буксирные проушины, которые сделаны из ярко-желтого пластика. Настоящий же крюк придется доставать из багажника и вкручивать в силовой элемент автомобиля. Поручни-упоры на капоте тоже чисто стилистический элемент, не несущий никакого функционала. В маленький кофр на пятой двери влезает только «докатка», и чтобы ее вытащить, придется сначала снять камеру заднего вида, а петли справа от бокса представляют собой обычную выштамповку.

Как внутри

Открыв массивную водительскую дверь и схватившись за ручку на стойке, рывком перемещаешь себя в салон. Есть и широкий порог, на который можно встать перед посадкой, чтобы не вымазаться в грязи. Дизайн салона минималистичен и смотрится под стать экстерьеру. Назвать его простоватым нельзя. Рисовавший его художник явно увлекается авиационной тематикой. Здесь этого даже больше, чем когда-то делали в SAAB: квадратный руль, чем-то похожий на штурвал истребителя, воздуховоды, напоминающие сопла реактивных воздушных машин.

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В фантазии китайцам не откажешь, но качество отделки, начиная от пластика и заканчивая кожей, достойно премиального сегмента.

Сиденья мягкие и удобные, электрорегулировок хватает, чтобы меньше, чем за минуту настроить необходимое положение даже самому привередливому водителю. Правда, как на многих современных китайских авто, коротковаты подушки, зато есть подогрев и вентиляция. Руль без проблем регулируется по углу наклона и по вылету. Привычных для многих людей кнопок в салоне практически нет. Четыре из них находятся на центральном тоннеле и отвечают за малоиспользуемые функции, такие как обогрев лобового стекла.

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Клавиши аварийной сигнализации и включения двигателя расположены в привычных местах на передней панели. На центральном тоннеле находятся две ниши для смартфонов, одна из них для беспроводной зарядки с охлаждением. Главный элемент интерьера — 15,6-дюймовый дисплей мультимедийного комплекса. Сама система работает шустро благодаря процессору Qualcomm Snapdragon 8155, переключения между приложениями происходят мгновенно. Есть поддержка протоколов Apple CarPlay и Android Auto.

Зачем китайцы спрятали в недра этой системы почти все функции управления, отнюдь не загадка — мода и экономия.

Из-за этого, чтобы отрегулировать зеркала заднего вида,

приходится прощелкать несколько вкладок в меню, не говоря о включении и выключении подогрева сидений.

Чтобы не создавать аварийные ситуации, приходится или останавливаться, или просить пассажира взять на себя управление всеми этими опциями.

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Переместившись на задний диван понимаешь, что это именно то место, где и надо сидеть, в поездках на дальнее расстояние. Здесь куча свободного места для ног, нет центрального тоннеля, а места над головой достаточно даже для рослого пассажира. Ширины подлокотника хватает, чтобы полностью на него завалиться и смотреть на дорогу через лобовое стекло. Есть возможность регулировки спинки, но в продольном направлении сиденье не двигается. Дополнительного объема салону придает панорамная крыша. Для полноценной поездки на «галерке» есть подогревы, два USB-разъема, кармашки в передних спинках, крючки для одежды и отделения для мелочей на дверных картах.

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Особого внимания заслуживает багажник, он вполне вместительный и при желании увеличивается с 580 до 1494 литров. На внутренней стороне задней двери находится два выкидных подстаканника, крючки, выдерживающие до трех килограммов веса и встроенная открывашка для бутылок. Единственный недостаток – отсутствие шторки багажника, которая предохраняет содержимое от перелета в салон при резком торможении.

Как едет

Сердце T2 – рядный четырехцилиндровый турбомотор мощностью в 245 сил. Это пока единственный двигатель в арсенале машины, никаких дизельных, гибридных и электрических модификаций не предусмотрено. Коробка передач тоже одна — семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями с внутризаводским индексом DCT400, который до этого не устанавливался на другие модели Jetour.

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Что касается полноприводной трансмиссии компании BorgWarner, то у нее нет понижающего ряда, зато есть электронная блокировка межосевой муфты и заднего межколесного дифференциала с электронным управлением (eLSD). Есть и несколько внедорожных режимов — «Снег», «Песок» или «Камни», — при включении которых Jetour начинает сразу же грести четырьмя колесами. Для преодоления серьезного бездорожья, буксирования прицепа и затяжного подъема в гору Jetour T2 вряд-ли подойдет.

По трассе же кроссовер с открывашкой едет степенно, почти как железнодорожный экспресс. Дальше все зависит от того, как надавишь на педаль: посильнее — и все 245 наддувных «коней» легко толкают машину вперед. Не спорткар, но угнаться за каким-нибудь бизнес-седаном в потоке и маячить у его хозяина в зеркале заднего вида вполне можно. По этой же причине не получится забыть о расходе топлива, который в динамичном режиме может с паспортных 9,3 л на 100 км легко подняться в два раза.

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Во время скоростного объезда ям и неровностей автомобиль ведет себя предсказуемо, не раскачиваясь и не заваливаясь в бок — очень достойная плавность хода. Обгоны через встречку даются легко, но при очень резком движении руля автомобиль неохотно меняет траекторию и начинает крениться. Слегка нивелирует ситуацию перевод электроусилителя в режим «Спорт», появляется адекватное усилие и ощутимая обратная связь. Режимы «Легкий» и «Комфортный» подходят разве что для неспешной езды по городу.

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Через 10 минут движения по весенней слякоти кузов до крыши покрывается толстым слоем грязи, а через 20 в боковые стекла и зеркала с трудом можно разглядеть оппонентов по потоку.

И если на трассе это не сильно беспокоит, то в городе, с его плотным автомобильным трафиком, может привести к аварийной ситуации.

Итого

Видится, что Jetour T2 — автомобиль многоцелевой: быстрый, когда надо обогнать неторопливого водителя, приятный в управлении, если не заходить на скорости в повороты, и не прожорливый, если не давить на газ сильно и часто.

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Цены на паркетник начинаются с отметки в 3,76 млн рублей. В базовой комплектации Voyage уже есть датчики света и дождя, двухзонный климат-контроль, электропривод и память водительского кресла, цифровая панель приборов диагональю 10,3 дюйма, беспроводная зарядка для смартфона, камеры кругового обзора с функцией обзора пространства под автомобилем, мультимедийная система с восемью динамиками.

На ступеньку выше версия Expedition за 4 млн рублей, в нее входят панорамная крыша с люком, атмосферная подсветка салона, адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе движения и многое другое. Если отталкиваться от практичности, то переплачивать за топовую версию нет никакого смысла: в базовой комплектации есть все необходимое и даже больше.