Какие шины для летнего сезона остались в России после ухода иностранных брендов «Авито»: летние шины в РФ подорожали за год на 11%

После ухода иностранных компаний и падения курса рубля средняя цена летних шин в России выросла за год на 11%, выяснила «Газета.Ru». Услуги шиномонтажа и сезонного хранения шин при этом не подорожали, говорят представители классифайдов и участники отрасли. В массовом сегменте продукцию ушедших из России компаний заместили китайские и отечественные бренды. О том, какие шины можно приобрести к новому сезону, — в нашем материале.

В среднем комплект новых шин на летний сезон 2024 года для автомобиля обойдется россиянам в 37 тыс. рублей, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе «Авито Товары».

«Средняя цена новой летней резины на «Авито» в марте 2024 года выросла на 11% за год, стоимость комплекта из четырех шин составляет в среднем 37 тыс. рублей. Покрышки «с рук» стали дороже на 13%, их можно купить по цене 13,2 тыс. рублей. При этом за месяц — относительно февраля 2024 года — стоимость резины на «Авито» снизилась в среднем на 10%», — рассказали в пресс-службе классифайда.

Снижение цены шин в преддверии нового сезона аналитики сервиса связывают с ростом предложения. В начале 2024 года стоимость летних шин также не повышалась. По данным маркетингового агентства НАПИ, средний чек за одну летнюю шину непремиального сегмента в январе 2024 года составлял 10,6 тыс. рублей против 11,1 тыс. рублей в декабре 2023 года.

Что можно купить

По данным «Авито Товары», за последний месяц заметнее всего подорожали шины корейского бренда Kumho — на 10,6% за комплект до 40,5 тыс. рублей.

В тот же период шины популярного китайского бренда Triangle выросли в цене на 3% (до 27,4 тыс. рублей) за четыре штуки, покрышки Sailun — на 1% (24,2 тыс. рублей). Французский премиальный бренд Michelin стал дороже для россиян на 1,6% (91,3 тыс. рублей). Представители работающих в России шинных компаний признают, что в 2024 году также были вынуждены повысить цены на свою продукцию из-за подорожания сырья.

«Цены в 2023 году формировались исходя из стоимости сырья в 2022 году, на 2024 год мы закупали все по новым ценам, соответственно цена на конечный продукт возросла.

Шинная отрасль сильно зависима от цен на сырье», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе итальянского бренда Pirelli Tyre Russia, который до сих пор сохраняет работу своих заводов в Кирове и Воронеже.

На российском рынке Pirelli предлагает широкую линейку летних шин P Zero (PZ4), Pirelli Scorpion, а также шины средней стоимости Cinturato P1. Более демократичная цена представлена дочерним брендом Formula.

В стоимости покрышек, помимо валютной и сырьевой составляющей, большую роль играют цены на нефть, уточнили «Газете.Ru» в пресс-службе Ikon Tyres (ранее Nokian Tyres), которая сохраняет производство на заводе во Всеволожске (Ленинградская область).

Самые популярные

В пресс-службе компании «Кордиант» (владеет бывшим заводом Continental в Калуге, производит там шины под маркой Gislaved) отметили, что самыми популярными в России являются шины с посадочным диаметром от 15 до 18 дюймов.

«В 2024 году с конвейера уже вышла линейка новых летних шин. Летняя гамма представлена моделями Gislaved PremiumControl, UltraControl, TerraControl и TerraControl ATR», — перечислил представитель «Кордианта».

В Pirelli также говорят о росте спроса на более крупные шины в связи с пиком популярности кроссоверов.

«Мы наблюдаем рост спроса в размерности 18 дюймов и более, это связано с растущей популярностью кроссоверов в России. Также Pirelli ориентируется на нестандартные размеры китайского автопрома, на сегодняшний день наше предложение покрывает большую часть потребностей владельцев машин из Поднебесной», — отметил представитель Pirelli.

Ikon Tyres весной 2024 года начал продажу летних шин под брендом Ikon Tyres на боковине: премиального сегмента — Ikon Autograph и среднеценового — Ikon Nordman. Летних шин под брендом Nokian Tyres, произведенных на заводе во Всеволожске до марта 2023 года, на рынке практически не осталось, сказали в компании.

Шиномонтаж не подорожал

Цены на услуги шиномонтажа в основном стабильны, стоимость «переобувки» комплекта варьируется в пределах от 2,2 тыс. рублей за 13-дюймовые колеса до 5,1 тыс. рублей за 21-дюймовые, сообщил «Газете.Ru» член правления «Союза автосервисов» Илья Плисов.

«На шиномонтаж цены находятся на уровне прошлого года. Хранение тоже не подорожало.

Этой услугой пользуется часть клиентов, которые не желают хранить шины на балконе. Общая ситуация на шинном рынке такова, что за последние два года он наводнился китайской продукцией», — рассказал Плисов.

По его словам, в России появилось несколько десятков шинных брендов из Китая. При этом на них установлены сбалансированные цены, которые в несколько раз ниже, чем на европейские шины, которые приходится доставлять по параллельному импорту с большими затратами на логистику.

«Если, например, китайские шины 245/40 R20 могут стоить 9 тыс. рублей за одну штуку, то за топовые Michelin той же размерности просят 50 тыс. рублей.

Очень большой разброс, в 3-5 раз, это зависит от размерности», — привел пример Плисов.

Основными проблемами качества шин является невозможность их отбалансировать при установке, а также очень быстрая потеря баланса при начале эксплуатации, подтвержденных данных о явно плохом качестве китайских шин с этой точки зрения до сих пор не поступало, заключил Плисов.