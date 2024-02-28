Китайцев выгоняют: как «АвтоВАЗ» ради господдержки отодвинул от денег сразу три завода Минпромторг уберет из господдержки нелокализованные китайские электрокары

Правительство России решило усложнить механизм выделения госденег на субсидирование покупки китайских электромобилей, которые производятся на заводах «Москвич», «Автотор» и «Моторинвест», выяснила «Газета.Ru». С таким предложением ранее выступил «АвтоВАЗ», объяснив, что деньги уходят на низколокализованные автомобили, в которых вся добавленная стоимость реализована за рубежом. В то же время средств может не хватить на электромобиль самого «АвтоВАЗа», который по полному циклу производится в РФ. Эксперты полагают, что с ухудшением конкуренции вырастет цена и на электрокар «АвтоВАЗа», как это уже было с обычными моделями после повышения утильсбора.

Изначально перераспределить господдержку в пользу машин с высокой локализацией в России предложил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов. Минпромторг согласился с доводами российского автогиганта, и теперь заводам «Автотор», «Москвич» и «Моторинвест» потребуется вложиться в оснащение российскими деталями китайских электромобилей, чтобы не лишиться госсубсидий.

«Минпромторгом России поддерживается предложение «АвтоВАЗа» по установлению требований по локализации электромобилей, участвующих в государственных программах стимулирования спроса. Также ведется активная работа в рамках Федерального проекта «Электроавтомобиль и водородный автомобиль», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ведомства.

Проект направлен на насыщение внутреннего рынка отечественными автомобилями, работающими на альтернативных источниках энергии (тяговая аккумуляторная батарея и водородный топливный элемент), и развитие зарядной инфраструктуры. Кроме того, федпроект предусматривает широкий перечень мер поддержки, позволяющих субсидировать разработку автомобилей и зарядной инфраструктуры.

Свои аргументы Соколов озвучил на этой неделе в ходе презентации электромобиля Lada е-Largus.

«е-Largus по цене конкурирует с нелокализованными китайскими электромобилями.

Их добавленная стоимость формируется за границей, но при этом покупатели этих машин в России получают государственную поддержку, размер которой фактически равен цене на новую Lada Granta в средней комплектации.

Считаем, что в сложившейся ситуации требуется точечная донастройка механизмов стимулирования спроса для того, чтобы оставить выделяемые на господдержку средства внутри страны, обеспечивая укрепление технологического суверенитета отечественного автопрома в рамках выполнения поручений Президента России», — заявил глава «АвтоВАЗа».

За что борются

В октябре 2023 года правительство России увеличило скидку на покупку отечественных электромобилей в рамках программы льготного автокредитования с 25 до 35%.

Фактически она может достигать максимальных 925 тыс. рублей.

Такую скидку могут получить граждане, покупающие электромобиль российской сборки в кредит или лизинг. Указанную сумму государство перечислит банку, в котором оформлен кредит.

В госпрограмму стимулирования спроса на электротранспорт включаются машины, производители которых заключили специнвестконтракт (СПИК) с государством, в котором обязуются локализовать производство в обмен на преференции от правительства, включая компенсацию уплаченного утилизационного сбора, налоговые льготы и другие меры (условия СПИК индивидуальны и публично не раскрываются).

Кто пострадает

Завод «Моторинвест» в Липецкой области в 2022 году начал сборку китайских электромобилей Dongfeng под зонтичным брендом Evolute из машинокомплектов китайского концерна. Первым на конвейер встал седан i-Pro. Без учета госсубсидии его стоимость составляет 3 млн рублей (с ее применением — 2,1 млн рублей).

В дальнейшем модельный ряд Evolute пополнили электрические кроссоверы i-Joy и i-Sky. Их стоимость с учетом скидки от государства — 3,1 и 4 млн рублей соответственно. Семиместный кроссовер i-Space, который также собирают в Липецкой области, преференций от государства лишен, поскольку у него гибридный, а не электрический привод.

В модельной линейке возрожденного «Москвича» также присутствует электрический кроссовер — «Москвич 3e», который предлагается по цене от 3 млн рублей с учетом скидки от государства. Полная стоимость этой машины — около 4 млн рублей.

Как и Lada Largus, «Москвич 3e» имеет бензиновый аналог — «Москвич 3» с бензиновым мотором, который стоит от 2,22 млн рублей.

Под условия продажи с господдержкой попадает и недавно представленный «Амберавто» А5, сборка которого стартовала на калининградском «Автоторе».

Этот автомобиль оказался китайским JMEV GSE.

«Пилотную» партию этих машин планируется реализовать в пределах Калининградской области, чтобы получить здесь первый опыт эксплуатации, уточняется в релизе «Автотора», посвященном запуску новой модели.

В Калининграде для «Амберавто A5» планируется глубокая локализация. В 2024–2025 годах его оборудуют электромоторами, инверторами, редукторами, электронными системами и другими компонентами с маркировкой «Сделано в России».

Местные дилеры оценили новинку в 3,3 млн рублей и обещают, что при покупке в кредит или лизинг на него будет действовать субсидия Минпромторга.

Компания Sollers ранее анонсировала на 2024 год старт производства электрических версий Sollers Atlant и Argo, которые базируются на локализованных моделях JAC.

Компании «АвтоВАЗ», «Автотор», «Моторинвест» и «Москвич» не ответили «Газете.Ru» на вопросы о возможном углублении локализации и своем отношении к вероятному лишению правительственных льгот.

Конкуренция снизится

Нынешняя ситуация с равными скидками на все электромобили российской сборки выполняется в рамках концепции развития электротранспорта в государственном масштабе. Она реализуется, и по ее результатам можно будет судить, приживутся ли в России электромобили, объяснил «Газете.Ru» независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«С точки зрения развития рынка я выступаю на стороне государства, чтобы у всех были более или менее равные условия. С точки зрения развития отрасли и ее поддержки, наверное, можно согласиться с тем, что развитие возможно, когда есть конкуренция за госсубсидии. А если «АвтоВАЗ» настаивает, чтобы ему дали больше, чем другим, — это вопрос дискуссионный», — сказал Бургазлиев «Газете.Ru».

Вместе с тем, «АвтоВАЗу» вполне по силам добиться особых преференций для себя от государства, признает он.

Однако мы уже неоднократно видели, что, как только государство, например, повышает утильсбор, «АвтоВАЗ» тут же повышает цены, напомнил эксперт.

«Электрический Largus локализован больше, чем «Москвич 3е», «Амбер», или Evolute. Но у них есть обязательства по СПИК, в рамках которых они, например, должны локализовать батарею. Пока обязательства выполняются, и государство поддерживает развитие электротранспорта в целом — это хорошо», — заключил Бургазлиев.

Идея с дифференцированным подходом к господдержке производителей электромобилей выглядит вполне жизнеспособной, если «АвтоВАЗу» удастся задействовать для ее продвижения все свои рычаги в госструктурах, полагает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. При этом задача по обеспечению высокой локализации e-Largus выглядит более легкой, поскольку у него есть бензиновый аналог с идентичным кузовом, который выпускается в России.

«Идея с перераспределением господдержки на более локализованные автомобилей потенциально вполне проходная. Но в ней очень много входящих векторов, различных сил влияния.

Хватит ли у «АвтоВАЗа» давления на всех уровнях власти, чтобы продавить это решение — может быть и хватит. Здесь нужно действовать по всем фронтам», — сказал Кадаков «Газете.Ru».

«Автотору» и Evolute придется все локализовывать с самого начала и делить расходы на малые объемы выпуска непосредственно самих электромобилей, если у них нет более массовых бензиновых аналогов. Это все необходимо считать. При этом «Автотор» строит свою базу по производству компонентов, и огромные расходы он будет разбивать на весь модельный ряд, добавил Кадаков.

«Москвич» находится где-то посередине, потому что кузов электрической модели почти такой же, как у бензиновой. «Москвич сейчас занимается настройкой сварки и окраски кузовов, и если он ее освоит, получится та же история, что и с Largus», — заключил Кадаков.