Их боятся даже китайцы: в Россию пришла сильная китайская автокомпания MG Автоэксперт Бургазлиев: компактный кроссовер MG может стоить 2,2–3 млн руб.

В России весной начнутся продажи автомобилей MG. Китайский государственный автоконцерн SAIC, которому принадлежит британский бренд, известен успешной экспансией на зарубежные рынки. Если MG организует контрактную сборку, она может стать сильным конкурентом уже работающим в России китайским брендам. О том, какие автомобили MG предложат россиянам, — в материале «Газеты.Ru».

Российское юрлицо ООО «Мир-Дистрибьютор» из Екатеринбурга объявило о том, что на российском рынке начнутся продажи автомобилей бренда MG, принадлежащего китайскому концерну SAIC. Уже этой весной в продажу поступят три модели этой марки: кроссоверы ZS и HS, а также лифтбэка MG6.

Только за этот год екатеринбургский дистрибьютор MG планирует довести число доступных на российском рынке моделей до десяти. За лифтбэком и двумя паркетниками последуют кроссоверы RХ5, RХ9 и HS PHEV, а также лифтбек MG7.

Еще три новинки будут названы позднее.

Они приедут первыми

Лифтбэк MG6 по габаритам сравним со Skoda Octavia и Toyota Corolla. При этом он уступает по размерам Kia Optima.

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Длина MG6 — 4659 мм, он оснащается турбомотором 1.5 мощностью 168 сил и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Среди оснащения спортивные сиденья с электрорегулировками, медиасистема с восьмидюймовым дисплеем и 18-дюймовые колесные диски. Нынешнее поколение MG6 выпускается с 2016 года, а в 2021-м прошел его рестайлинг.

Компактный кроссовер ZS соразмерен покинувшему российский рынок Hyundai Creta или китайскому Haval Jolion, который выпускается на заводе в Тульской области. Для российского рынка предназначена версия с бензиновым мотором 1.5 мощностью 114 л.с. и вариатором. Привод у машины передний.

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В базовое оснащение входят фронтальные подушки безопасности (боковые доступны в старшей комплектации), светодиодные фары, 17-дюймовые диски и сиденья с обивкой из искусственной кожи. По салону рассредоточено пять USB-портов, в наличии задний парктроник и камера заднего вида.

Более крупный HS — одноклассник Hyundai Tucson и Volkswagen Tiguan.

Для него доступны два турбомотора на выбор, передний и полный привод. Переднеприводный кроссовер оснащается мотором 1.5 на 148 сил и семиступенчатым «роботом», у полноприводного — мотор 2.0 мощностью 200 л.с. и шестиступенчатый «робот».

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Система стабилизации, фронтальные и боковые подушки безопасности и аудиосистема с шестью динамиками полагаются ему уже в базовой версии. Цены на автомобили MG для российского рынка пока не объявлены.

Почему их боятся другие китайские автокомпании

Основанная в 1924 году британская марка MG перешла под контроль китайцев в середине «нулевых»: предприятие MG Rover Group в Лонгбридже было закрыто в 2005 году после банкротства. Затем его купила компания Nanjing за $100 млн.

С 2009 года наследием британских марок Rover и MG (Morris Garage) владеет китайский государственный концерн SAIC — крупнейший автопроизводитель Китая, который удерживает первое место по продажам на протяжении 18 лет. Согласно его отчетности, в 2023 году SAIC продал 5,02 млн автомобилей. Более 55% из них (2,78 млн машин) приходится на собственные бренды компании. В их число входят Hongyang, Wuling, Baojun, Roewe, Maxus, MG.

Ключевое преимущество SAIC — совместные предприятия с ведущими автогигантами мира Volkswagen и General Motors.

Есть у него и зарубежные производства — в Таиланде, Индии и Индонезии. Компания активно осваивает зарубежные рынки: по итогам 2021 года за пределами Китая было продано около 700 тыс. автомобилей из общего объема в 5,46 млн. Автомобили MG продаются по всему миру, включая Европу, Азию и Латинскую Америку, страны Ближнего Востока.

Присутствует марка MG и в ближнем зарубежье: на Украине в 2023 году было продано 675 новых машин этого бренда. Зарегистрированная в Екатеринбурге компания «Мир-Дистрибьютор», которая собирается продавать автомобили MG в 30 автосалонах, расположенных в 18 российских городах, формально не связана с китайским автоконцерном, ей владеют российские граждане. Само юрлицо имеет казахстанские корни, среди его учредителей в 2017 году значился завод в Костанае «СарыАркаАвтопром».

Для китайских автокомпаний, уже пришедших в Россию, выход MG может быть серьезной проблемой.

Дело в том, что продукция этой марки уже успешно соперничает с европейскими брендами в Евросоюзе, что доказывает конкурентоспособность ее продукции. Так, в Великобритании MG проигрывает по продажам электромобилей только Tesla. В Испании хетчбэк MG ZS вырвался в лидеры по продажам в своем сегменте, обогнав такие европейские бестселлеры, как Renault Clio и Dacia Sandero. Успешно продаются автомобили MG на развивающихся рынках: в Индии и на Африканском континенте.

Перспективы

Вывод марки MG на российский рынок может оказаться успешным при адекватном ценовом позиционировании и маркетинге, полагают эксперты.

«Имидж у этой марки есть, и он неплохой. Даже есть люди, которые помнят, что это английский бренд с вековой историей. Эти автомобили очень неплохо продаются во всем мире. Например, очень много таких машин я в прошлом году видел в Израиле», — сказал «Газете.Ru» партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

Если провести широкомасштабную рекламную кампанию, бренд MG может получить заметную долю рынка, но не ключевую, учитывая, что дешевых машин MG не предложит, добавляет он.

Стратегия SAIC с приобретением марки MG и частичным сохранением производства в Англии, но развитием бренда за счет технологического потенциала Китая — хороший пример того, как грамотно можно продолжить историю узнаваемого бренда, полагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Россия для MG хороший рынок, и эта марка предлагает хороший продукт. Если MG придет сначала как импортер, а потом организует контрактную сборку, она может составить конкуренцию уже работающим в России китайским брендам», — говорит Бургазлиев «Газете.Ru».

На раскрутку новых китайских брендов требуются существенные маркетинговые инвестиции. MG в России по крайней мере узнаваема, и подогреть интерес к ней значительно проще, добавляет он.

«Если MG не будут по ценовой политике сильно отличаться от Chery и Geely, у нее достаточно хорошие шансы. Чтобы быть успешным здесь, кроссовер MG ZS должен стоить как Haval Jolion, в диапазоне 2,2–3 млн руб. У седанов класса C конкурентов вообще мало, для MG6 оптимальна цена 2,3–2,6 млн руб.», — полагает Бургазлиев.