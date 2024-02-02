Что нового вывели на рынок ушедшие из России автокомпании

Новый Porsche Macan
Новый Porsche Macan стал полностью электрическим и существенно подорожал. Автомобиль построен на платформе PPE c 800-вольтовой электрической архитектурой, которая разработана совместно с Audi. На ней же будут базироваться седан A6 и кроссовер Q6 нового поколения.
Porsche MacanPorsche
Автомобиль снабжен электромоторами с постоянными магнитами на передней и задней оси. Под днищем находится тяговая батарея, состав ее элементов включает литий, никель, марганец, и кобальт. Компактный кроссовер Porsche выйдет на рынок в двух вариантах. К примеру, в версии Macan 4 его мощность составляет 402 силы, в модификации Turbo — 630 сил.
Такой кроссовер способен набрать скорость в 100 км/ч за 4,9 и 3,1 секунды соответственно.
Новый Macan получил полноуправляемое шасси: его задние колеса способны доворачиваться в сторону поворота на 5 градусов. По сравнению с бензиновым Macan, электрический заметно подорожал. Его базовая версия стоит от $80,4 тыс. (7,3 млн рублей), что на $19 тыс. (1,7 млн рублей) дороже базовой версии машины прошлого поколения с ДВС.
Прошлое поколение Macan выпускалось с 2014 года, и его продажа в Европе в 2024 году стала невозможной из-за ужесточившихся требований по кибербезопасности.
Audi Q7
Основной козырь обновленного кроссовера Audi Q7 — лазерные фары и светодиодные задние фонари, конфигурацию которых владелец сможет настроить по своему вкусу. Для задней оптики предусмотрено четыре варианта рисунка, в случае с фарами головного света конфигурировать можно только форму дневных ходовых огней.
Audi Q7Audi
Среди других изменений – новая решетка радиатора с крупноячеистой структурой, контрастная прострочка в салоне начиная с базовой версии, алюминиевые рейлинги на крыше и улучшенная версия парковочного ассистента.
В цветовой гамме Q7 появилось три новых оттенка — синий, золотистый и красный.
Линейка двигателей осталась прежней: это трехлитровый дизель с двумя вариантами мощности (228 и 282 л.с.), а также бензиновые моторы V6 (335 л.с.) и V8 на 500 л.с. Последний двигатель идет только на версию SQ7.
Mazda CX-70
В дополнение к семиместному кроссоверу Mazda CX-90 с тремя рядами сидений японская компания выпустила пятиместный вариант Mazda CX-70 с похожим оснащением. Автомобиль, ориентированный прежде всего на североамериканский рынок, поступит в продажу весной 2024 года.
По сути новый кроссовер представляет собой пятиместную версию CX-90 с такой же колесной базой (3119 мм), однако отличается более агрессивной внешностью.
Mazda CX-70Mazda
Для CX-70 будут доступны два силовых агрегата: бензиновая рядная «шестерка» 3.3 и подзаряжаемый гибрид на основе четырехцилиндрового мотора 2.5. Среди опций дистанционное складывание заднего дивана с электроприводом, функция отслеживания состояния водителя и электронный ассистент, облегчающий присоединение прицепа.
BMW 4 Series
Рестайлинговая версия купе и кабриолета BMW 4 Series выйдет на мировой рынок в марте 2024 года. У автомобиля обновлен дизайн руля и комбинации приборов, изменена обивка сидений. Уже в стандартной комплектации для «четверки» будет доступна новая версия медиасистемы iDrive.
У обновленной версии увеличен диаметр патрубков выхлопной системы, внедрена радиаторная решетка с матовой хромированной отделкой и новые фары, в которых ближний и дальний свет генерируется одним лазерным модулем.
BMW 4 SeriesBMW Group
В базовой комплектации автомобиль оснащается двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 255 л.с., версия 440i — рядной «шестеркой» с установленным на коленчатом валу стартер-генератором. Мощность такой силовой установки — 386 л.с.
Jeep Wagoneer S
На приборной панели нового внедорожника Jeep Wagoneer S размещены сразу четыре дисплея — это комбинация приборов, основной экран медиасистемы, отдельный дисплей для пассажира
и еще один вспомогательный экран предназначен для управления климат-контролем.
Подробностей о силовой установке автопроизводитель не приводит: известно лишь, что ее мощность составит 600 л.с., а разгон до 60 миль в час (97 км/ч) займет 3,5 секунды.
Jeep Wagoneer SJeep
В стандартную комплектацию машины войдет аудиосистема с 19 динамиками и двухсекционная панорамная крыша.
Ford Explorer
Основные изменения в кроссовере Ford Explorer пришлись на интерьер. Автопроизводитель пересмотрел компоновку салона и сместил центральную консоль вперед, освободив больше пространства для пассажиров. Производительность процессора медиасистемы увеличена в пять раз по сравнению с дорестайлинговой версией, появилась возможность загружать приложения из Google Play.
Ford ExplorerFord
В оснащение входят электрорегулировки в 10 направлениях у водительского кресла и 8 портов USB. Переработан внешний дизайн автомобиля: изменилась форма дизайна задних фонарей,
для каждой из четырех комплектаций предусмотрен индивидуальный дизайн решетки радиатора.
В базовой версии Explorer оснащается 2,3-литровым турбомотором мощностью 300 л.с. Еще один мотор — 3,0-литровый наддувный V6 (400 л.с.).
Volkswagen Golf
К 50-летию выпуска первого Volkswagen Golf немецкий концерн обновил автомобиль нынешнего, восьмого поколения. Он получил новые бамперы и решетку радиатора, изменился дизайн фар и появилась подсветка фирменной эмблемы.
В качестве опции для Golf доступны матричные фары с дальним светом вдвое мощнее, чем у стандартной версии.
Golf получил новую подзаряжаемую гибридную версию с общим запасом хода в 1 тыс. км, способную преодолеть 100 км на электричестве. В интерьере появилась новая медиасистема с 10-дюймовым экраном. В стандартной версии автомобиль оснащается турбомотором 1.5 мощностью 113 и 128 сил.
Volkswagen GolfVolkswagen Group
Рестайлинг коснулся и «заряженных» модификаций Golf – GTI, гибридного GTE, а также Golf R, предсерийную версию которого показали на ледовой гонке в Австрии.
Chevrolet Equinox
В США кроссовер Chevrolet Equinox является самым продаваемым среди автомобилей этой марки, в рамках «серого» ввоза эти машины попадают и в Россию. Концерн GM представил четвертое поколение этой модели. Она получила яркий дизайн и внедорожную версию Activ с внешней отделкой из неокрашенного пластика и отличающимся по дизайну передним бампером.
Chevrolet EquinoxChevrolet
В салоне водителя встречают сдвоенные дисплеи комбинации приборов и медиасистемы, рычаг коробки передач перемещен на рулевую колонку.
Автомобиль оснащен турбомотором 1.5 мощностью 177 л.с.
Переднеприводная версия комплектуется вариатором, для полноприводной предусмотрена 8-ступенчатая АКП. В продажу Equinox нового поколения поступит в 2024 году, точные сроки пока не обнародованы.