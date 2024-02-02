Что нового вывели на рынок ушедшие из России автокомпании В Европе и США показали новинки автопрома, которые проедут мимо России

Мировые автоконцерны обновили ряд знаковых для рынка моделей. Audi представила рестайлинговую версию большого кроссовера Q7, Porsche перевела Macan на электротягу, а Mazda выпустила новый кроссовер CX-70. О том, какие автоновинки скоро выйдут на мировой рынок — в материале «Газеты.Ru».

Новый Porsche Macan

Новый Porsche Macan стал полностью электрическим и существенно подорожал. Автомобиль построен на платформе PPE c 800-вольтовой электрической архитектурой, которая разработана совместно с Audi. На ней же будут базироваться седан A6 и кроссовер Q6 нового поколения.

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Автомобиль снабжен электромоторами с постоянными магнитами на передней и задней оси. Под днищем находится тяговая батарея, состав ее элементов включает литий, никель, марганец, и кобальт. Компактный кроссовер Porsche выйдет на рынок в двух вариантах. К примеру, в версии Macan 4 его мощность составляет 402 силы, в модификации Turbo — 630 сил.

Такой кроссовер способен набрать скорость в 100 км/ч за 4,9 и 3,1 секунды соответственно.

Новый Macan получил полноуправляемое шасси: его задние колеса способны доворачиваться в сторону поворота на 5 градусов. По сравнению с бензиновым Macan, электрический заметно подорожал. Его базовая версия стоит от $80,4 тыс. (7,3 млн рублей), что на $19 тыс. (1,7 млн рублей) дороже базовой версии машины прошлого поколения с ДВС.

Прошлое поколение Macan выпускалось с 2014 года, и его продажа в Европе в 2024 году стала невозможной из-за ужесточившихся требований по кибербезопасности.

Audi Q7

Основной козырь обновленного кроссовера Audi Q7 — лазерные фары и светодиодные задние фонари, конфигурацию которых владелец сможет настроить по своему вкусу. Для задней оптики предусмотрено четыре варианта рисунка, в случае с фарами головного света конфигурировать можно только форму дневных ходовых огней.

close 100% Audi Q7 Audi

Среди других изменений – новая решетка радиатора с крупноячеистой структурой, контрастная прострочка в салоне начиная с базовой версии, алюминиевые рейлинги на крыше и улучшенная версия парковочного ассистента.

В цветовой гамме Q7 появилось три новых оттенка — синий, золотистый и красный.

Линейка двигателей осталась прежней: это трехлитровый дизель с двумя вариантами мощности (228 и 282 л.с.), а также бензиновые моторы V6 (335 л.с.) и V8 на 500 л.с. Последний двигатель идет только на версию SQ7.

Mazda CX-70

В дополнение к семиместному кроссоверу Mazda CX-90 с тремя рядами сидений японская компания выпустила пятиместный вариант Mazda CX-70 с похожим оснащением. Автомобиль, ориентированный прежде всего на североамериканский рынок, поступит в продажу весной 2024 года.

По сути новый кроссовер представляет собой пятиместную версию CX-90 с такой же колесной базой (3119 мм), однако отличается более агрессивной внешностью.

close 100% Mazda CX-70 Mazda

Для CX-70 будут доступны два силовых агрегата: бензиновая рядная «шестерка» 3.3 и подзаряжаемый гибрид на основе четырехцилиндрового мотора 2.5. Среди опций дистанционное складывание заднего дивана с электроприводом, функция отслеживания состояния водителя и электронный ассистент, облегчающий присоединение прицепа.

BMW 4 Series

Рестайлинговая версия купе и кабриолета BMW 4 Series выйдет на мировой рынок в марте 2024 года. У автомобиля обновлен дизайн руля и комбинации приборов, изменена обивка сидений. Уже в стандартной комплектации для «четверки» будет доступна новая версия медиасистемы iDrive.

У обновленной версии увеличен диаметр патрубков выхлопной системы, внедрена радиаторная решетка с матовой хромированной отделкой и новые фары, в которых ближний и дальний свет генерируется одним лазерным модулем.

close 100% BMW 4 Series BMW Group

В базовой комплектации автомобиль оснащается двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 255 л.с., версия 440i — рядной «шестеркой» с установленным на коленчатом валу стартер-генератором. Мощность такой силовой установки — 386 л.с.

Jeep Wagoneer S

На приборной панели нового внедорожника Jeep Wagoneer S размещены сразу четыре дисплея — это комбинация приборов, основной экран медиасистемы, отдельный дисплей для пассажира

и еще один вспомогательный экран предназначен для управления климат-контролем.

Подробностей о силовой установке автопроизводитель не приводит: известно лишь, что ее мощность составит 600 л.с., а разгон до 60 миль в час (97 км/ч) займет 3,5 секунды.

close 100% Jeep Wagoneer S Jeep

В стандартную комплектацию машины войдет аудиосистема с 19 динамиками и двухсекционная панорамная крыша.

Ford Explorer

Основные изменения в кроссовере Ford Explorer пришлись на интерьер. Автопроизводитель пересмотрел компоновку салона и сместил центральную консоль вперед, освободив больше пространства для пассажиров. Производительность процессора медиасистемы увеличена в пять раз по сравнению с дорестайлинговой версией, появилась возможность загружать приложения из Google Play.

close 100% Ford Explorer Ford

В оснащение входят электрорегулировки в 10 направлениях у водительского кресла и 8 портов USB. Переработан внешний дизайн автомобиля: изменилась форма дизайна задних фонарей,

для каждой из четырех комплектаций предусмотрен индивидуальный дизайн решетки радиатора.

В базовой версии Explorer оснащается 2,3-литровым турбомотором мощностью 300 л.с. Еще один мотор — 3,0-литровый наддувный V6 (400 л.с.).

Volkswagen Golf

К 50-летию выпуска первого Volkswagen Golf немецкий концерн обновил автомобиль нынешнего, восьмого поколения. Он получил новые бамперы и решетку радиатора, изменился дизайн фар и появилась подсветка фирменной эмблемы.

В качестве опции для Golf доступны матричные фары с дальним светом вдвое мощнее, чем у стандартной версии.

Golf получил новую подзаряжаемую гибридную версию с общим запасом хода в 1 тыс. км, способную преодолеть 100 км на электричестве. В интерьере появилась новая медиасистема с 10-дюймовым экраном. В стандартной версии автомобиль оснащается турбомотором 1.5 мощностью 113 и 128 сил.

close 100% Volkswagen Golf Volkswagen Group

Рестайлинг коснулся и «заряженных» модификаций Golf – GTI, гибридного GTE, а также Golf R, предсерийную версию которого показали на ледовой гонке в Австрии.

Chevrolet Equinox

В США кроссовер Chevrolet Equinox является самым продаваемым среди автомобилей этой марки, в рамках «серого» ввоза эти машины попадают и в Россию. Концерн GM представил четвертое поколение этой модели. Она получила яркий дизайн и внедорожную версию Activ с внешней отделкой из неокрашенного пластика и отличающимся по дизайну передним бампером.

close 100% Chevrolet Equinox Chevrolet

В салоне водителя встречают сдвоенные дисплеи комбинации приборов и медиасистемы, рычаг коробки передач перемещен на рулевую колонку.

Автомобиль оснащен турбомотором 1.5 мощностью 177 л.с.

Переднеприводная версия комплектуется вариатором, для полноприводной предусмотрена 8-ступенчатая АКП. В продажу Equinox нового поколения поступит в 2024 году, точные сроки пока не обнародованы.