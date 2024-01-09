Завод Hyundai в Питере вышел из двухлетнего простоя. Что там будут производить Российский завод Hyundai будет производить китайские автомобили

В Санкт-Петербурге возобновило работу предприятие Hyundai, которое находилось в простое с февраля 2022 года. В конце 2023 года концерн Hyundai продал свой производственный актив российскому юрлицу, которое СМИ связывают с дилерской группой «Авилон». На предприятии могут начать собирать китайские автомобили, а также машины Kia и Hyundai из старых запасов, говорят эксперты.

О том, что завод «Хенде Мануфактуринг Рус» возобновил работу, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

«Простой не продлен. Занимаемся обучением персонала и обслуживанием оборудования», — уточнил агентству собеседник в компании.

В декабре 2023 года министр промышленности и торговли, вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что параметры договора о продаже доли в петербургском заводе компании Hyundai Motor российскому юрлицу ООО «Арт-Финанс» скоро будут финализированы.

Мантуров также отметил, что эту сделку уже одобрила правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России.

«Компании уточняют параметры сделки, в том числе опцион на обратный выкуп. Рассчитываем, что решения будут финализированы в ближайшее время. «Арт-Финанс» совместно с индустриальными партнерами уже прорабатывают возможности скорейшего перезапуска производства автомобилей на этой петербургской площадке», — говорил министр.

Корейская сторона отдельно оговорила включение в договор пункта о возможности выкупа завода обратно в течение двух лет. Кроме того, Hyundai должна выполнять обязательства по гарантийному и сервисному обслуживанию автомобилей в РФ.

Сумма сделки составила символические 140 тыс. вон, что в пересчете на российскую валюту составляет примерно 10 тыс. рублей.

Реальная стоимость этого завода по разным оценкам составляет примерно $220 млн.

Кто в деле

Юрлицо «Арт-Финанс» ранее приобрело калужский завод Volkswagen Group, который затем был переименован в ООО «АГР» (AGR). СМИ связывают «Арт-Финанс» с автомобильной группой Авилон. Завод Hyundai работал в Петербурге с 2010 года. Его производственные мощности позволяют выпускать до 200 тыс. машин в год. До прекращения производства в марте 2022 года на этой площадке выпускались модели Hyundai Creta и Solaris, Kia Rio и Rio X-Line.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты российского авторынка полагают, что на предприятии восстановят производство корейских машин без их официального наименования либо сборку китайских автомобилей по крупноузловому циклу (SKD).

«Насколько я могу судить, корейцы до последнего не хотели избавляться от своего завода в Санкт-Петербурге, потому что это достаточно масштабный актив у концерна за пределами Южной Кореи, он очень дорогой, — рассказал в беседе с «Газетой.Ru» независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. — Завод перезапустил новый собственник, технологическим партнером может выступить какая-то китайская автокомпания

или же сами корейцы будут поставлять автомобили по принципу white label — то есть без фирменного брендирования и логотипов».

После остановки производства на заводе осталось около 70 тысяч машинокомплектов для Hyundai и Kia, напоминает автор Telegram-канала «Русский автомобиль» Сергей Цыганов. По его информации, из них новый собственник будет собирать автомобили в течение ближайших полутора-двух лет и продавать их под другой маркой.

«Корейцы собираются вернуться через два-три года. Подробностей соглашения я не знаю, но поскольку сделка безденежная, корейцы пожертвовали частью актива (запасом машинокомплектов), чтобы сохранить завод.

Фактически они передают его в аренду»,

— объясняет Цыганов «Газете.Ru».

Есть версия, что автомобили Hyundai и Kia будут производить в Санкт-Петербурге под маркой GAC, но соглашение об этом пока не подписано. Возможно, «Арт-Финанс» договорится с другим китайским брендом, либо создаст новую марку, которую зарегистрирует на себя, добавляет эксперт.

Создавать новый бренд менее предпочтительно, поскольку это стоит больше. Значительные маркетинговые затраты пойдут на то, чтобы объяснить потенциальным клиентам, что это за марка и почему она не уступает по качеству Hyundai и Kia, аргументирует он.

«Скорее всего, часть корейских специалистов на заводе останется, и производственные процессы на заводе будут восстановлены в том виде, в котором они были при корейцах. Производство может начаться уже в феврале-марте», — заключил Цыганов.