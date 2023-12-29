Что произошло в 2023 году в автопроме России «Газета.Ru» нашла семь важных событий в жизни автомобилистов России в 2023 году

В 2023 году сразу несколько иностранных автокомпаний расстались со своими заводами в России. В Правилах дорожного движения появились электросамокаты и гироскутеры, ужесточились требования к таксомоторным перевозкам. Подробнее о том, каким стал уходящий год для российских автомобилистов — в материале «Газеты.Ru».

Самокаты

С 1 марта 2023 года вступил в действие большой пакет поправок в Правила дорожного движения (ПДД). В документе уточнили правила проезда перекрестков с круговым движением,

зафиксировав приоритет для водителя въезжающего на круг с главной дороги,

запретили остановку и стоянку на островках безопасности и ввели синюю разметку для обозначения платных парковок. Теми же поправками в ПДД введено понятие средства индивидуальной мобильности (СИМ).

К ним относятся электросамокаты, гироскутеры, моноколеса и другие подобные устройства.

Для СИМ ограничили максимальную скорость до 25 км/ч, разрешили ездить на них по проезжей части и установили, что масса электросамоката, на котором можно ездить по тротуарам и пешеходным зонам, не должна превышать 25 кг. Также для использования СИМ введены возрастные ограничения: ездить на них по тротуарам и краю проезжей части допускается с 14 лет.

Такси

В сентябре вступил в действие новый закон о такси, который позволил работать в этой сфере самозанятым, но ввел много новых требований к агрегаторам и водителям.

После вступления закона в силу к работе в такси

не допускаются водители, имеющие судимость за ряд тяжких преступлений (грабеж, разбой, причинение тяжкого вреда здоровью и др.),

медицинские противопоказания к вождению автомобиля, а также три и более неоплаченных штрафа за нарушение ПДД.

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Тем же законом в правовое поле введены агрегаторы такси и запущена Федеральная информационная система такси с тремя реестрами — в одном из них содержатся данные о службах заказа, в другом — об автомобилях и их собственниках, в третьем — о компаниях и людях, получивших разрешение на работу в такси.

Утильсбор

С 1 августа в России резко выросли ставки утилизационного сбора на автомобили. В зависимости от объема двигателя, ставка выросла в 1,7-3,7 раза для легковых машин, в 2,5-3,4 раза для коммерческих авто и в 1,7 раза для грузовиков.

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Это сделало менее выгодным ввоз автомобилей в страну.

В результате от параллельного импорта отказались сразу несколько крупнейших дилеров России. Впрочем, решение Минпромторга горячо приветствовали отечественные автокомпании во главе с «АвтоВАЗом».

Были ваши, стали наши

В мае 2023 года бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге перешел под управление АО «Обуховский завод», принадлежащего оборонному концерну «Алмаз-Антей». За два месяца до этого завод Toyota был передан ФГУП «НАМИ».

Там хотят начать производство электромобиля e-Neva, который проектируется «Алмаз-Антеем».

В мае стало известно, что завод Volkswagen в Калуге и российское представительство немецкого автоконцерна перешло под контроль компании, которую СМИ связывают с дилерским холдингом «Авилон». Компания была переименована в Automotive Group Rus (AGR) и ведет работу над возобновлением производства автомобилей.

Перезапуск завода перенесен на начало 2024 года, сообщил в конце декабря губернатор Калужской области Владислав Шапша.

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Летом Sollers перезапустила свой автосборочный цех во Владивостоке.

На нем началась крупноузловая досборка пикапов JAC под собственной маркой Sollers.

Также этот российский автопроизводитель закрыл сделку по приобретению доли в совместном предприятии «Исузу Рус» с намерением перезапустить производство грузовиков на заводе в Ульяновске.

Калужский завод Volvo отошел под контроль группы «Промышленные технологии», которую СМИ связывают с Группой ГАЗ Олега Дерипаски. На заводе началось производство грузовиков «Урал».

Предприятие «ПСМА Рус» в конце декабря возобновило выпуск автомобилей, там стартовала сборка среднеразмерных кроссоверов из китайских машинокомплектов. Об этом подробно писала «Газета.Ru».

«АвтоВАЗ» и компания

Рестайлинговая Lada Vesta была представлена еще в феврале 2022 года, однако затем из-за нехватки компонентов ее выпуск был прерван. Производство автомобилей перенесли из Ижевска в Тольятти, изменили компонентную базу и пул поставщиков.

В массовую продажу обновленная Vesta поступила в июне 2023 года. А в ноябре было объявлено о выходе на рынок автомобиля в исполнении Sportline.

close 100% АВТОВАЗ

В том же июне состоялась торжественная церемония старта производства кроссоверов Lada X-Cross 5 — 100-проценной копии китайского FAW Bestune T77. Однако в свободную продажу этому автомобилю не суждено было попасть.

Ряд инсайдеров заявили со ссылкой на свои источники, что сотрудничество «АвтоВАЗа» с FAW закончилось после включения в середине сентября отечественного завода в санкционный лист Минфина США. Туда же попал МАЗ «Москвич» (бывший завод Renault) и Sollers.

close 100% Maksim Konstantinov/Global Look Press

В ноябре президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов говорило том, что банки из дружественных и недружественных стран блокируют платежи компании.

В декабре «АвтоВАЗ» собрал из остатков старых французских машинокомплектов пилотную партию электрических Lada Largus на заводе в Ижевске. Начало массового производства этой модели в бензиновой и электрической модификации запланировано на май 2024 года. «КамАЗ» в начале 2023 года наладил производство грузовиков K5 на новой компонентной базе, устойчивой к санкциям.

close 100% НА ЗАВОДЕ ИЖЕВСК/VK

На УАЗ «Патриот» в начале года начали устанавливать систему ABS, но к концу года она снова пропала из оснащения отечественных внедорожников, а

у дилеров образовался дефицит «Патриотов» и «Пикапов» из-за выполнения заводом госзаказов для нужд армии.

Об этой ситуации подробно писала «Газета.Ru».

Липецкий завод «Моторинвест» семьи бизнесменов Резниковых в течение года начал сборку нескольких новых моделей под маркой Evolute из машинокмплектов китайской Dongfeng. Последняя новинка — кроссовер Evolute i-Jet с силовой установкой мощностью 585 сил.

close 100% Пресс-служба «Москвича»

«Москвич» летом представил новую модель — лифтбэк «Москвич 6» на основе китайского JAC Sehol A5 Plus, который оснащается турбомотором 1.5 мощностью 136 л.с., работающим в паре с вариатором. В конце года машина получила новую комплектацию.

Машины для чиновников

В октябре Минпромторг представил список автомобилей, рекомендованных российским госслужащим для использования в служебных целях. В него вошли Lada, УАЗ, Aurus, «Москвич», Evolute и китайские модели бренда Haval.

close 100% Дмитрий Медведев и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов у автомобиля Aurus Senat Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Депутатов Госдумы уже начали пересаживать на отечественные автомобили. О получении служебной Lada Vesta рапортовалдепутат Олег Леонов.

Итого

По данным Росстата, в январе-ноябре российские автозаводы выпустили 481,6 тыс. новых легковых автомобилей, передает ТАСС.

Производство автомобилей выросло на 17,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В ноябре изготовлено 64,2 тыс. легковых машин. Продажи новых автомобилей в России за 11 месяцев 2023 года выросли на 59% по отношению к тому же периоду 2022-го и достигли 1,17 млн единиц. Итоги года по производству и продажам автомобилей будут подведены в январе.