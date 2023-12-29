Что произошло в 2023 году в автопроме России

Самокаты
С 1 марта 2023 года вступил в действие большой пакет поправок в Правила дорожного движения (ПДД). В документе уточнили правила проезда перекрестков с круговым движением,
зафиксировав приоритет для водителя въезжающего на круг с главной дороги,
запретили остановку и стоянку на островках безопасности и ввели синюю разметку для обозначения платных парковок. Теми же поправками в ПДД введено понятие средства индивидуальной мобильности (СИМ).
К ним относятся электросамокаты, гироскутеры, моноколеса и другие подобные устройства.
Для СИМ ограничили максимальную скорость до 25 км/ч, разрешили ездить на них по проезжей части и установили, что масса электросамоката, на котором можно ездить по тротуарам и пешеходным зонам, не должна превышать 25 кг. Также для использования СИМ введены возрастные ограничения: ездить на них по тротуарам и краю проезжей части допускается с 14 лет.
Такси
В сентябре вступил в действие новый закон о такси, который позволил работать в этой сфере самозанятым, но ввел много новых требований к агрегаторам и водителям.
После вступления закона в силу к работе в такси
не допускаются водители, имеющие судимость за ряд тяжких преступлений (грабеж, разбой, причинение тяжкого вреда здоровью и др.),
медицинские противопоказания к вождению автомобиля, а также три и более неоплаченных штрафа за нарушение ПДД.
Тем же законом в правовое поле введены агрегаторы такси и запущена Федеральная информационная система такси с тремя реестрами — в одном из них содержатся данные о службах заказа, в другом — об автомобилях и их собственниках, в третьем — о компаниях и людях, получивших разрешение на работу в такси.
Утильсбор
С 1 августа в России резко выросли ставки утилизационного сбора на автомобили. В зависимости от объема двигателя, ставка выросла в 1,7-3,7 раза для легковых машин, в 2,5-3,4 раза для коммерческих авто и в 1,7 раза для грузовиков.
Это сделало менее выгодным ввоз автомобилей в страну.
В результате от параллельного импорта отказались сразу несколько крупнейших дилеров России. Впрочем, решение Минпромторга горячо приветствовали отечественные автокомпании во главе с «АвтоВАЗом».
Были ваши, стали наши
В мае 2023 года бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге перешел под управление АО «Обуховский завод», принадлежащего оборонному концерну «Алмаз-Антей». За два месяца до этого завод Toyota был передан ФГУП «НАМИ».
Там хотят начать производство электромобиля e-Neva, который проектируется «Алмаз-Антеем».
В мае стало известно, что завод Volkswagen в Калуге и российское представительство немецкого автоконцерна перешло под контроль компании, которую СМИ связывают с дилерским холдингом «Авилон». Компания была переименована в Automotive Group Rus (AGR) и ведет работу над возобновлением производства автомобилей.
Перезапуск завода перенесен на начало 2024 года, сообщил в конце декабря губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Летом Sollers перезапустила свой автосборочный цех во Владивостоке.
На нем началась крупноузловая досборка пикапов JAC под собственной маркой Sollers.
Также этот российский автопроизводитель закрыл сделку по приобретению доли в совместном предприятии «Исузу Рус» с намерением перезапустить производство грузовиков на заводе в Ульяновске.
Калужский завод Volvo отошел под контроль группы «Промышленные технологии», которую СМИ связывают с Группой ГАЗ Олега Дерипаски. На заводе началось производство грузовиков «Урал».
Предприятие «ПСМА Рус» в конце декабря возобновило выпуск автомобилей, там стартовала сборка среднеразмерных кроссоверов из китайских машинокомплектов. Об этом подробно писала «Газета.Ru».
«АвтоВАЗ» и компания
Рестайлинговая Lada Vesta была представлена еще в феврале 2022 года, однако затем из-за нехватки компонентов ее выпуск был прерван. Производство автомобилей перенесли из Ижевска в Тольятти, изменили компонентную базу и пул поставщиков.
В массовую продажу обновленная Vesta поступила в июне 2023 года. А в ноябре было объявлено о выходе на рынок автомобиля в исполнении Sportline.
В том же июне состоялась торжественная церемония старта производства кроссоверов Lada X-Cross 5 — 100-проценной копии китайского FAW Bestune T77. Однако в свободную продажу этому автомобилю не суждено было попасть.
Ряд инсайдеров заявили со ссылкой на свои источники, что сотрудничество «АвтоВАЗа» с FAW закончилось после включения в середине сентября отечественного завода в санкционный лист Минфина США. Туда же попал МАЗ «Москвич» (бывший завод Renault) и Sollers.
В ноябре президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов говорило том, что банки из дружественных и недружественных стран блокируют платежи компании.
В декабре «АвтоВАЗ» собрал из остатков старых французских машинокомплектов пилотную партию электрических Lada Largus на заводе в Ижевске. Начало массового производства этой модели в бензиновой и электрической модификации запланировано на май 2024 года. «КамАЗ» в начале 2023 года наладил производство грузовиков K5 на новой компонентной базе, устойчивой к санкциям.
На УАЗ «Патриот» в начале года начали устанавливать систему ABS, но к концу года она снова пропала из оснащения отечественных внедорожников, а
у дилеров образовался дефицит «Патриотов» и «Пикапов» из-за выполнения заводом госзаказов для нужд армии.
Об этой ситуации подробно писала «Газета.Ru».
Липецкий завод «Моторинвест» семьи бизнесменов Резниковых в течение года начал сборку нескольких новых моделей под маркой Evolute из машинокмплектов китайской Dongfeng. Последняя новинка — кроссовер Evolute i-Jet с силовой установкой мощностью 585 сил.
«Москвич» летом представил новую модель — лифтбэк «Москвич 6» на основе китайского JAC Sehol A5 Plus, который оснащается турбомотором 1.5 мощностью 136 л.с., работающим в паре с вариатором. В конце года машина получила новую комплектацию.
Машины для чиновников
В октябре Минпромторг представил список автомобилей, рекомендованных российским госслужащим для использования в служебных целях. В него вошли Lada, УАЗ, Aurus, «Москвич», Evolute и китайские модели бренда Haval.
Дмитрий Медведев и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов у автомобиля Aurus SenatДмитрий Астахов/РИА «Новости»
Депутатов Госдумы уже начали пересаживать на отечественные автомобили. О получении служебной Lada Vesta рапортовалдепутат Олег Леонов.
Итого
По данным Росстата, в январе-ноябре российские автозаводы выпустили 481,6 тыс. новых легковых автомобилей, передает ТАСС.
Производство автомобилей выросло на 17,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В ноябре изготовлено 64,2 тыс. легковых машин. Продажи новых автомобилей в России за 11 месяцев 2023 года выросли на 59% по отношению к тому же периоду 2022-го и достигли 1,17 млн единиц. Итоги года по производству и продажам автомобилей будут подведены в январе.