Куда поехать на новогодние праздники на автомобиле из Москвы Какие старинные города недалеко от Москвы можно посетить в новогодние праздники

Новогодние праздники – подходящий момент, чтобы на пару дней выехать на автомобиле из Москвы и осмотреть окрестные города. Можно отправиться в Сергиев Посад, который еще в 1967 году включили в маршрут «Золотое кольцо России», или посетить Коломну, где на колорите старого купеческого города с пастилой и калачами выстроили целую туристическую индустрию. Но в Подмосковье и ближайших регионах есть и другие достойные посещения города. О них – в материале «Газеты.Ru».

Главная достопримечательность Истры – Новоиерусалимский монастырь, основанный патриархом Никоном в XVII веке: реформатор русской церкви перенес на подмосковную землю библейские названия.

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При строительстве Нового Иерусалима сильно изменили окружающий ландшафт. С 1970-х годов исторические здания комплекса реставрировали, к 2019-му работы завершились. Кроме того, у стен монастыря возвели музейный комплекс – самый крупный в Подмосковье. В экспозиции – живопись, графика, церковная утварь и археологические памятники.

От МКАД до Истры – всего 50 км по Новорижскому шоссе, при свободных дорогах можно добраться меньше чем за час.

Можайск впервые упомянут в летописи XIII века, а через 200 лет он стал столицей удельного княжества. В городе построили сначала деревянный, а затем каменный кремль. Он не сохранился, но уцелел стоявший в центре крепости Никольский собор, возведенный в начале XIX века архитектором Алексеем Бакаревым — учеником знаменитого Матвея Казакова.

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Неподалеку от города – древний Ферапонтов монастырь с хорошо сохранившимися стенами и храмами. А рядом с монастырем – дом-музей художника Сергея Герасимова, деревянный дачный дом с мезонином, построенный в начале XX века.

Путь от Москвы до Можайска по Минскому шоссе – чуть больше 100 км. А если проехать еще 14 км на запад, можно оказаться на месте Бородинского сражения 1812 года и посетить музей, посвященный битве.

Дмитров всего на семь лет младше Москвы – его основал князь Юрий Долгорукий в 1154 году. Город получил имя в честь его сына, Всеволода Большое Гнездо, которого в крещении нарекли Дмитрием. Как и в других пограничных городах, в Дмитрове есть свой кремль — до наших дней сохранились крепостные валы. Также на его территории находится Успенский собор — главная доминанта города.

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Сохранились в городе и исторические здания присутственных мест и городская тюрьма, сейчас это музейно-выставочный комплекс, посвященный истории Дмитрова с XVIII века. В музее представлены экспонаты, собранные в этнографических экспедициях: старинные предметы быта и декоративно-прикладного искусства.

От Москвы до Дмитрова – 80 км. Осмотр достопримечательностей города можно совместить с посещением подмосковных горнолыжных курортов, расположенных в Дмитровском районе.

Тихий город на берегу Оки знаменит не только историческими промыслами – керамикой и вышивкой, – но и своей историей, неразрывно связанной с деятелями русской литературы и искусства. В 1900-х годах сюда ежегодно приезжала на лето семья Цветаевых. Дом, приобретенный в 1899 году дедом поэтессы Марины Цветаевой, сохранился – с 1992 года в нем находится музей.

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В Тарусе проводил летние месяцы писатель Константин Паустовский, в 2012 году здесь открылся и его музей – с восстановленной обстановкой дома, рукописями, фотографиями и личными вещами. Помимо памятных мест Тарусу отличают очень красивые виды с высокого берега Оки и обширная историческая застройка уездного города.

На другом берегу Оки находится усадьба художника Василия Поленова, интересная не только его наследием, но и своей архитектурой.

От Москвы до Тарусы можно добраться по трассе М-2 – город расположен в 130 км от столицы. По пути можно заглянуть в Серпухов, осмотреть его исторический центр и подняться на Соборную гору — главную смотровую площадку, с которой открывается панорамный вид. А местный историко-художественный музей называют «Малой Третьяковкой» из-за большого количества и высокого художественного уровня собранных здесь полотен русских и западноевропейских художников.

Ростов Великий

Хорошо сохранившийся и тщательно отреставрированный ансамбль Ростовского кремля хорошо знаком каждому россиянину, включающему телевизор на Новый год – именно он выступил в роли Московского Кремля времен Ивана Грозного в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Кроме посещения классической достопримечательности, в городе можно погулять по базарной площади, осмотреть величественные соборы и посетить музеи купечества и народного искусства, где представлены расписные прялки, сундуки и другие предметы быта.

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Также Ростов знаменит искусством финифти – эмалевой миниатюры. В городе есть фабрика, производящая украшения и сувениры в этой старинной технике.

До Ростова по Ярославскому шоссе чуть более 200 километров – планировать посещение этого города лучше с запасом в пару дней. По пути можно заглянуть в Сергиев Посад и Переславль-Залесский.

Родина былинного богатыря Ильи Муромца старше Москвы — Муром основан в 862 году и упоминается в «Повести временных лет» в числе городов, подчиненных князю Рюрику после призвания варягов на Русь. Исторический облик местных достопримечательностей в последние годы активно восстанавливается — реставрируются храмы и монастыри, благоустроены парки и скверы.

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Также в Муроме можно осмотреть железнодорожный вокзал 1912 года постройки и возведенную во второй половине XIX века водонапорную башню, отведать местных калачей и проехать через Оку по Муромскому мосту, который входит в число самых красивых мостов России.

От Москвы до Мурома — 330 км по платной трассе М-12. В рамках однодневной поездки посетить его также не получится, лучше планировать путешествие на пару дней. По пути можно заехать во Владимир.

Тула

Всем известные тульские пряники и самовары, каменный кремль, по которому можно гулять без билета и пропуска, а также современный модный квартал и интерактивный музей станка — все это можно увидеть в Туле. Город основан в 1146 году — он на год старше Москвы.

С начала XVIII века, в период правления Петра I, Тула стала важным центром производства оружия, которым остается и по сей день. Сегодня Тульский музей оружия располагается в новом здании в форме богатырского шлема и входит в десятку крупнейших музеев Европы.

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Музей станка — относительно новый, он открыт на территории завода «Октава», специализирующегося на производстве высококачественных студийных микрофонов. Экспозиция посвящена истории индустриализации.

Недалеко от Тулы расположена усадьба «Ясная Поляна» — музей-заповедник писателя Льва Толстого, где он родился, жил и написал многие свои произведения — в том числе «Войну и мир» и «Анну Каренину».

От Москвы до Тулы — менее 200 км на юг по трассе «М-2». Отклонившись от маршрута, можно заглянуть в наукоград Пущино и полюбоваться настоящим заповедником модернистской архитектуры позднесоветского периода.