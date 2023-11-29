Китайские машины подешевели. Почему же эксперты советуют повременить с покупкой? Китайские автокомпании резко снизили цены на автомобили в России

Автопроизводители из КНР снизили стоимость своих седанов и кроссоверов на сотни тысяч рублей. Автодилеры видят в этом «невидимую руку» укрепляющегося рубля, автоэксперты говорят о плавном возрождении конкуренции, сошедшей на нет в 2022 году. Стоит ли сейчас покупать машину или лучше дождаться следующего года — в материале «Газеты.Ru».

В ноябре этого года китайские автопроизводители начали резко снижать цены на свою продукцию. Наиболее ярко этот тренд проявился на примере модельной линейки компании Chery: так, гибридный кроссовер Tiggo 8 Pro стал дешевле сразу на 350 тыс. рублей (или на 6,7%).

В последний осенний месяц также в Chery уценили «паркетник» Tiggo 7 Pro Max: в двух комплектациях модель стала доступнее на 110 тыс. рублей.

Кроссовер Tiggo 8 Pro Max в одной из версий стал дешевле на внушительные 300 тыс. рублей.

Седан Chery Arrizo 8 во всех комплектациях потерял в цене 150 тыс. рублей, а «паркетник» Tiggo 4 Pro — 80-130 тыс. рублей в зависимости от уровня исполнения.

Этот ход подхватили и другие китайские игроки: у самого сильного конкурента Chery — китайского бренда Haval, который производит свои машины в Тульской области, — кроссовер Jolion в этом месяце подешевел на 100 тыс. рублей.

Китайский Changan следом переписал ценники сразу у 14 из 16 представленных на рынке моделей, стоимость откатилась на 30-100 тыс. рублей, сообщал портал «Китайские автомобили». По данным сайта Quto, китайский JAC сделал самый грандиозный откат:

«паркетник» JS6 подешевел на 499 тыс. рублей.

В компании Geely в ноябре за кроссоверы Atlas Pro и Tugella стали просить на 100 тыс. рублей меньше, а у бренда Omoda седан S5 в ноябре стали дешевле на 70-80 тыс. рублей.

Соперничество обостряется

В будущем году между китайскими автокомпаниями может обостриться конкуренция за рынок России, что повлечет за собой снижение цен, рассказал «Газете.Ru» гендиректор дилерского холдинга «Автодом» Андрей Ольховский.

«Доля китайских автомобилей в российском импорте авто выросла с 10% в 2021 году до 92% в 2023-м. Если тренд на увеличение импорта автомобилей из КНР сохранится, в 2024 году возможен переизбыток предложения со стороны китайских брендов и возникновение конкуренции между ними», — говорит Ольховский.

Цены на на китайские автомобили 2023 года сформировались в 2022 году, когда курс юаня поднялся до 18 рублей. Сейчас курс составляет 12,4 рубля за юань, но производители не снижали цены вслед за ним, объясняет собеседник.

В дилерском холдинге «АвтоСпецЦентр» полагают, что несмотря на ноябрьский тренд, не стоит ожидать, что в ближайшей перспективе он продолжится.

«С начала 2023 года стоимость автомобилей на российском рынке выросла на 18%. Осенью цены поднялись до максимального уровня, что привело к незначительному сокращению спроса.

Сейчас некоторые китайские бренды снизили цены на фоне укрепления курса рубля, но пока это краткосрочная тенденция», — прогнозируют в компании.

Схожего мнения придерживаются представители группы компаний «Авилон», стоимость продукции у официальных китайских дистрибьюторов меняется более сдержанно по сравнению с дилерским параллельным импортом, отмечает директор розничных продаж дилерского холдинга Илья Петров.

Китайские автопроизводители уклоняются от обсуждений этой темы, на запросы «Газеты.Ru» ответили только в компании «Хавейл Мотор Рус», отметив, что заранее прогнозируют развитие рынка с учетом многих факторов, включая конкурентную среду.

Китайцев все больше

Опрошенные «Газетой.Ru» автоэксперты разделились во мнении относительно причин, по которым китайские машины начали дешеветь. Одна из них — конкуренция в сегменте от 2-2,5 млн рублей, указывает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. Дешевле 1 млн рублей в продаже есть только Lada, а до 1,5 млн рублей — простейшие китайские машины, однако сейчас на рынке уже официально представлено около 200 китайских моделей.

«Все китайские компании закладывали в стоимость автомобиля в РФ серьезные риски,

потому что страна и многие компании под санкциями, курс рубля был очень нестабилен. У дистрибьюторов и дилеров была серьезная маржа, а ситуация с конкуренцией на рынке и более-менее стабильным рублем позволяет сделать какие-то скидки, чтобы продать хотя бы те машины, которые завезли в предыдущем месяце.

Плюс у крупных компаний, которые навезли машин по параллельному импорту, серьезный застой, рынок встал»,

– объясняет он.

Практически все китайские компании предлагают скидки и собственные кредитные программы. Дисконты могут доходить до 1 млн рублей при стоимости машины в 5-6 млн рублей, указывает автоэксперт.

«Участники авторынка говорят, что покупать машины лучше сейчас и до середины декабря, особенно потому, что ожидается повышение ключевой ставки и подорожание кредитов. А так скидки будут сохраняться примерно до конца января. И традиционно в начале года происходит рост цен», – добавил он.

Снижение цен на китайские автомобили связано с тем, что в этом году они были максимально завышены, считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. При оптимистичном сценарии в начале 2024 года новые машины будут стоить столько же, сколько сейчас, прогнозирует он.

«Автомобили подешевели относительно чего? Относительно того, что четыре месяца назад цены были задраны, перегреты, они уперлись в потолок.

Например, стоила машина 3,3 млн рублей, потом ее цену подняли на 200 тыс. рублей, а сейчас снова снизили на ту же сумму.

Всем нужен оборотный капитал, поэтому лучше продать автомобиль с прибылью в 100 тыс. рублей, чем ждать, когда продашь с прибылью в 200 тыс. рублей», — говорит Кадаков.

Повременить с покупкой

По мнению независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева, компании снижают цены на отдельные модели, потому что продают неликвидные стоки. Если срочности в покупке машины нет, можно повременить до января-февраля, когда рынок традиционно падает, а дилеры могут согласиться на выгодное предложение.

Китайские автокомпании вынуждены подстраиваться под снижающийся спрос – денег у населения меньше, поэтому прибыль падает, уверен вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин.

«Сейчас эти компании насыщают верхние ценовые ниши, затем начнут уходить в тыловые, где им придется конкурировать с «АвтоВАЗом». В начале 2024 года рынок просядет еще сильнее, потому что кредитные деньги недоступны населению, и здесь есть курсовые риски», — заключил он.