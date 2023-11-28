С приветом из Ухани: Nissan вернулся в Россию через Китай под маркой Oting В России поступили в продажу внедорожники Nissan Terra под брендом Oting

На российский рынок вышел новый бренд Oting. Под ним будут продаваться внедорожники и пикапы, построенные в Китае на совместном предприятии Sinomach и Nissan. Первая модель нового бренда — внедорожник Paladin за 3,8 млн рублей в базовой комплектации. Вслед за ним появятся пикап, кроссовер и гибрид. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В продаже внедорожник Oting Paladin появится на российском рынке уже в начале следующего года, его дистрибуцией в России занимается китайский промышленный конгломерат Sinomach, известный на родине по выпуску сельско-хозяйственной и дорожно-строительной техники, а также продукции тяжелого машиностроения.

Внедорожник Paladin выпускается на совместном предприятии Zhengzhou Nissan в городе Ухань провинции Хубей. Этим заводом, покинувший Россию японский автоконцерн, владеет совместно с Dongfeng. Там выпускаются автомобили Nissan для китайского рынка, включая седаны Altima, кроссоверы Qashqai, X-Trail и пикап Pathfinder. Dongfeng также делает собственные модели на основе японских машин.

В Китае Oting Paladin известен, как Nissan Terra.

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На начальном этапе дистрибьютор откроет 15 дилерских центров в Москве и Санкт-Петербурге, затем автосалоны появятся и в других регионах России. Внедорожник Oting Paladin имеет небольшие «косметические» отличия от Nissan Terra в дизайне кузова и салона, по техническим характеристикам не отличается. Роль несущей конструкции в автомобиле выполняет рама, под капотом — лицензионный бензиновый турбомотор Mitsubishi с заводским индексом 4K31.

Рабочий объем двигателя — два литра (228 л.с.; 360 Нм), он агрегатируется с 8-ступенчатым автоматом ZF.

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В базовой версии за 3,8 млн рублей автомобиль предлагается только с приводом на заднюю ось (2WD), в двух других комплектациях (за 4,3 млн рублей и 4,5 млн рублей) доступен подключаемый полный привод (part-time) с понижающей передачей и семью режимами внедорожного движения.

У полноприводных машин три блокировки: межосевая Eaton и две межколесных.

В число опций входит адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе, контроля скрытых зон и автоматического торможения перед препятствием. Машина в старших комплектациях снабжена камерами кругового обзора.

Конкуренты и новые модели

По длине и колесной базе Paladin очень близок к Tank 500, при этом он на 57 мм длиннее Mitsubishi Pajero Sport и на 42 мм — Toyota Land Cruiser Prado. У Tank 500 есть преимущество над соперником — у него в системе полного привода применяется электромагнитная муфта постоянного полного привода (в соотношении 46/54), а Paladin на асфальте может использовать только заднюю ось в качестве ведущей. По цене же Paladin ближе к более компактному Tank 300, который предлагается в России за 3,6-4,2 млн рублей.

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Продажи внедорожника Paladin начнутся в начале 2024 года. Вслед за ним Sinomach планирует вывести на российский рынок еще три новые модели. На III квартал 2024 года запланирован выход на рынок пикапа, ближе к концу года — полноразмерный SUV, а в 2025 году, как заявили в самой компании, — пикап «на новых источниках энергии».

Очевидно, речь идет о гибридной версии.

План на ближайшие три года — довести продажи Oting до 10 тыс. машин в год, затем компания готова заняться локализацией производства в России.

Амбиции завышены

Цена Paladin выглядит завышенной для нового бренда в России, пока это согласуется с ажиотажем на рынке, но в будущем новичкам придется умерить аппетиты, полагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Было бы хорошо, если по стоимости пикап оказался в диапазоне 3,2-3,5 млн рублей

— чуть дешевле GWM Poer, который уже продается в России», — рассуждает Бургазлиев в беседе с «Газетой.Ru».

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По его словам, успех новой китайской марки с японским продуктом в нашей стране во многом будет зависеть от того, удастся ли дистрибьютору отладить взаимодействие с продавцами «на земле».

«Бренд неизвестен, но шансы у него на нашем рынке есть. Самое главное для него на данном этапе — не провалить взаимоотношения с дилерами. Необходимо упорядочить каталожные номера запчастей, перевести документацию на русский язык, наладить поставку запчастей, научить дилеров работе с программным обеспечением», — перечислил Бургазлиев.

Если компания наберет хотя бы 50 дилеров, она сможет реализовать за год 3,5-4 тыс. машин, прогнозирует он. Крупноузловую сборку в России можно наладить и при незначительных инвестициях, но мелкоузловая неактуальна при продажах менее 30 тыс. машин в год, уточнил собеседник.

Спрос под вопросом

Неизвестный бренд в нынешних условиях не является препятствием для успешного выхода на российский рынок, но сами по себе рамные внедорожники имеют в нашей стране ограниченную аудиторию, указывает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«Спрос на такие машины не будет огромным, потому что цена высока и мало кому из потребителей нужен рамный внедорожник.

А то, что у него неизвестный бренд – не проблема. Год назад никто не знал о марке Omoda, а сейчас она в пятерке самых продаваемых», — указал Моржаретто.

К перспективам локального производства Oting в России он относится скептически.

«Сборка автомобилей в России сейчас в принципе невыгодна, тем более на такие машины. У них просто не те тиражи. Можно говорить об этом, когда есть продажи в районе 100 тыс. автомобилей в год», — заключил Моржаретто.