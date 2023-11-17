От создателей Marussia. В России построили суперкар Rossa

Российский автогонщик Роман Русинов представил новый гоночный автомобиль под названием Rossa, разработать который ему помог спортивный инженер Игорь Ермилин, ранее создавший прототипы Marussia для шоумена Николая Фоменко. Новый суперкар был разработан в России, и в его конструкции используются отечественные компоненты и решения. Если автомобиль добьется успехов в соревнованиях, создатели Rossa могут построить дорожную версию суперкара, рассказал Русинов «Газете.Ru».

Rossa – это среднемоторный заднеприводный суперкар, построенный вокруг углепластикового монокока. Автомобиль оснащен мотором V10 объемом 5,2 литра, который развивает 680 сил. Двигатель работает с роботизированной трансмиссией, расчетная максимальная скорость составляет 380 км/ч, разгон до первой «сотни» должен занимать не более 3,2 секунды. Автомобиль построен с прицелом на участие в российских и международных соревнованиях в классах GT2 и GT3.

Причем тут Marussia

Сравнивать проекты Rossa с Marussia неправильно, рассказывает руководитель проекта Роман Русинов «Газете.Ru». Некоторые пытаются проводить такие параллели из-за того, что Marussia была громким проектом, который многим запомнился как первая попытка создать в России суперкар, однако эти машины разные по концепции, говорит он.

«Возьмем даже шасси автомобилей: у Marussia оно алюминиевое, а у Rossa — карбоновое.

Компоненты машины и, самое главное, их компоновка совершенно разные. Не будем забывать, что и технологии шагнули далеко вперед. Поэтому если сравнивать Rossa с другими автомобилями, то с машинами, у которых есть, как минимум, карбоновый монокок», – объясняет гонщик.

Представленная машина является концепт-каром, а в планах пока нет налаживания серийного производства, и это еще одно отличие от проекта Marussia, подчеркивает Русинов.

«Постройка концепт-кара позволила нам провести обширную тестовую программу и собрать важную информацию. Это первый этап. Он закончен и его результатом я доволен. Сейчас мы уже на втором этапе – это создание гоночного автомобиля.

И вот уже на его базе теоретически может быть создана серийная версия, но, повторюсь еще раз, прямо сейчас таких планов нет.

Об этом можно будет говорить только после того, как мы построим гоночную машину классов GT2/GT3, которая добьется успехов в соревнованиях», – отмечает спортсмен.

close 100% Rossa

Как рассказывает Русинов, всю свою карьеру он выступал на автомобилях, построенных, как правило, в Европе (Lamborghini, Audi, Oreca, Nissan и Ligier), и участвовал в процессе их доработки. Сейчас гонщик сосредоточился на выступлениях в российских соревнованиях, что логично делать на собственном автомобиле, подчеркивает он.

Дизайном Rossa занимаются Иван Борисов, который прежде трудился на Aurus, Volgabus и Marussia, а также Владимир Плеханов, работавший над кузовами и интерьерами для Marussia, Lada Vesta и XRay.

По словам Русинова, стоимость гоночной Rossa будет сопоставима со стоимостью конкурентов. Раскрывать ориентировочную цену дорожного суперкара и инвесторов проекта Rossa гонщик не стал.

Сколько российского в Rossa

Разработку суперкара Rossa курировал Игорь Ермилин, который в прошлом был главным конструктором Marussia в обанкротившемся проекте шоумена, певца и автогонщика Николая Фоменко. Как рассказал Ермилин «Газете.Ru», изначально автомобиль разрабатывался для частного клиента. Позже у заказчика появилась идея создать большой проект, и он привлек Романа Русинова на стадии, когда концепт-кар был готов к первым испытаниям.

В конструкции Rossa использовано множество компонентов российского производства. Создавать автомобиль такого уровня, используя компонентную базу только одной страны, – это нерационально и глупо, объясняет Ермилин.

«Когда появляются новые проекты, к ним в нашем обществе чувствуется недоверие. Здесь была идея показать преемственность, что это сделано не на пустом месте. Поэтому некоторые элементы Marussia, которая до сих пор актуально выглядит, остались в дизайне Rossa», – говорит конструктор.

В конструкции Rossa использованы зарубежные тормоза AP Racing, амортизаторы KW, двигатель и коробка передач с блоками управления, а также руль.

Все остальное разработано, придумано и изготовлено в России – это монокок, элементы кузова, электроника, колесные узлы, диски, кулаки, подвеска и прочее, перечисляет инженер. Помимо самого Ермилина ключевыми специалистами, которые работали над Rossa, были ответственный за дизайн Дмитрий Крылов, а также Павел Акимочкин, который занимался разработкой и инженерией. Все они ранее также работали в Marussia.

Уже сейчас автомобиль способен без проблем передвигаться по дорогам общего пользования, тесты машины проходили на Дмитровском полигоне,

поделился Ермилин. Впрочем, для легального выпуска Rossa на дороги автомобиль должен пройти сертификацию, и для серийного производства конструкцию суперкара необходимо перепроектировать с учетом ряда стандартов. Изначально автомобиль создавался для езды по гоночным трассам в комфортных условиях – в суперкаре есть кондиционер и мультимедийная система, рассказал конструктор.

close 100% Rossa

«Сейчас очень строгие сертификационные требования, а некоторые вещи пока непонятно, как тестировать, это может быть одним из камней преткновения при сертификации. Машина трековая, создавалась для конкретного лица, в ней не учитывались некоторые нюансы, чтобы пройти соответствующие проверки, и эта работа не предполагалась изначально», – отмечает он.

Подготовив прототип машины, Ермилин больше не будет принимать участие в разработке Rossa и, по его словам, далее может выступать в качестве консультанта.

«У Marussia ошибок не было – был недоделанный продукт в силу разных причин, развития компании и ее стратегии. Это был больше PR-проект.

У Marussia практически не было полноценных дорожных испытаний. С момента моего ухода из компании до начала работы над Rossa в 2020 году прошло десять лет, накопленные за это время знания, опыт и представления о стиле были воплощены в новом автомобиле. Это реализация видения суперкара такого типа», – добавил инженер.

Звучное название

Автомобильные эксперты по-разному оценивают перспективы нового российского суперкара. Наладить производство и выпуск суперкаров своими силами без поддержки крупного государственного игрока в России очень сложно, предупреждает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Им было бы целесообразно найти партнера типа Газпрома в лице его автомобильного актива Aurus (госкомпания планирует купить долю в Aurus — «Газета.Ru»), и предложить свою разработку им.

В этом случае шансы у них есть, менеджмент подтащил бы эту историю под премиальный российский спортивный автомобиль Aurus-Rossa. Но даже в этом случае говорить о каком-то массовом производстве пока не приходится. Самостоятельно они эту историю точно не раскрутят, во всяком случае не в нынешних условиях», – выразил сомнения Бургазлиев.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков позитивно оценил появление в России бренда Rossa, указав на звучное название и достойный внимания автомобиль. Если бренд Rossa удастся раскрутить, и эти машины выиграют гоночный чемпионат в своем классе или марафон «24 часа Ле-Мана», то он станет известным и получит признание. В этом случае бренд можно удачно пристроить, продать, сделать коллаборацию с, например, китайскими производителями, рассуждает он.

«Понятно, как довести этот автомобиль до участия в кольцевых гонках в России и в других странах, в том же «Ле-Мане».

На таком автомобиле можно и гонки выигрывать, если будет финансирование.

Появление на дорогах общего пользования – это гораздо сложнее, ведь надо работать над сертификацией, и это целый ворох проблем, а также удовлетворением клиентских запросов, ведь на машине должно быть удобно ездить», – продолжает он.

Даже если в разных странах будут заказывать по пять автомобилей Rossa в год, то поставки будут расписаны на годы вперед. Прежде и у Ferrari или Lamborghini объем выпуска моделей исчислялся десятками и сотнями штук, отмечает Кадаков.

«Есть люди, которые покупают Aurus – и не потому, что не могут позволить себе Rolls-Royce. Он у них уже есть. Их покупают, потому что это интересно, это способ поддержать российский автопром. Если предположить, что завтра у Rossa появится дорожная версия, на которой можно ездить как на Ferrari или Lamborghini, то в России будет продаваться десяток машин в год, и это неплохо», – считает автоэксперт.