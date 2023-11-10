Как перекупщики обманывают покупателей автомобилей в России

Покупатели автомобилей на вторичном рынке рискуют столкнуться со множеством уловок перекупщиков, которые продают ввезенные из США, Европы и Японии машины. Мошенники представляются сотрудниками известных компаний, вносят изменения в показания одометра, маскируют битые автомобили и применяют другие схемы для обмана клиентов. Подробнее о них — в материале «Газеты.Ru».

Вторичный автомобильный рынок в России растет колоссальными темпами, по итогам января – сентября этого года уже реализовано свыше 5 млн автомобилей с пробегом, что на 27% превышает результат аналогичного периода прошлого года. Высокий спрос и новые каналы продаж типа параллельного импорта и «серого» ввоза притягивают большое количество аферистов и мошенников, которые стремятся нажиться на сделках с автомобилями.

Предоплата и мимикрирование

Самая распространенная мошенническая схема связана с выставлением предоплаты за автомобиль. Когда машину предлагают привезти на заказ и под различными предлогами ее оплатить либо полностью, либо внести задаток в размере 5-10%, рассказывает эксперт по подбору автомобилей и автор YouTube-канала AvtoRevizorro Кирилл Чернов.

«У таких мошенников очень хорошо развита социальная инженерия, они действуют по особым скриптам и протоколам. То есть они в курсе, как разводить других людей. Обезопасить себя от этого очень тяжело, нужно быть глубоко погруженным в процесс параллельного импорта, понимать его механику, знать о нужных документах, потому что все делается дистанционно», — предупреждает Чернов в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru».

По словам собеседника, в последнее время мошенники часто выдают себя за известные фирмы, дилеров и популярных блогеров. Покупателям предлагают юридически грамотный договор и реквизиты, которым люди доверяют. Если клиент уже внес предоплату, то мошенники стараются получить еще больше денег, предлагая кредиты, рассрочки и скидки. Никакой машины после оформления этих договоров клиент, конечно, не получит.

«Важно отметить, что кредиты, скидки и рассрочки на машины, привезенные по параллельному импорту на заказ, невозможны.

Это один из первых признаков мошенничества, потому что физически автомобили находятся в другой стране. Российских документов на них нет, поэтому кредит не выдаст ни один банк», — говорит эксперт.

Битые и «скрученные»

По словам автора канала AvtoRevizorro, подавляющее большинство привезенных из Европы автомобилей имеют скрученный пробег, а поставленные из США машины, как правило, куплены на аукционе страховых компаний и непригодны для эксплуатации после ДТП (то есть получили «тотальный ущерб»). Перекупщики пытаются эти факты скрыть.

В Европе разница в цене между машиной с маленьким пробегом и с большим пробегом может различаться в два раза. При этом разницы по техническому состоянию и внешнему виду не будет никакой. Автомобиль с пробегом 200 тыс. км из ЕС очень легко выдать за машину, которая проехала 50 тыс. км. Машину из США очень легко пробить через VIN-номер в интернете и убедиться, что она битая.

Самый яркий пример обмана со скручиванием пробега в практике Чернова связан с Mercedes-Benz E-Klasse. Перекупщик из Краснодара привез машину с пробегом 600 тыс. км и снизил показания одометра до 100 тыс. км. Затем выяснилось, что этот автомобиль прежде работал в такси Стокгольма.

Другой случай связан с компактвэном Volkswagen Touran, у которого дважды менялся пробег, рассказывает автоэксперт. Сначала этот автомобиль продавался в Дании на аукционе с пробегом 350 тыс. км, потом его привезли в Белоруссию, где продавали с пробегом 200 тыс. км. Затем московские перекупщики скрутили показания до 100 тыс. км.

Оказалось, что прежде этот Volkswagen находился в автопарке датской полиции. В крыше автомобиля находилось замаскированное отверстие под поисковый фонарь.

Ознакомиться с историей автомобилей из США, Южной Кореи, Франции и Скандинавии достаточно просто по VIN-номерам через поисковики в интернете. С машинами из Германии эта процедура сложнее.

«У нас достаточно популярны гибридные японские авто на «вторичке», но в Европе они преимущественно работают в такси и редко встречаются у обычных граждан. Поэтому если вы видите гибридную японскую машину, привезенную из Европы, то 99% она работала в такси. К сожалению, у японских авто пробег трется без следа, как у корейских и французских. У некоторых немецких полностью удалить данные из всех систем тяжело», — предупреждает эксперт.

С поддельными документами

Основная масса автомобилей завозится из США, Германии, Южной Кореи, Японии и ОАЭ. Чтобы сэкономить на таможне, перекупщики отправляют машины через Белоруссию и Киргизию, пользуясь правилами Таможенного союза стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), отмечает основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов (специализируется на доставке машин «под ключ» из-за рубежа). По его словам, непрозрачности сделкам добавляет тот факт, что автомобили проходят через множество рук на пути в Россию и растаможиваются на неизвестных людей.

«Случаи неправильного оформления таможенных документов встречаются часто. Сейчас многие документы имеют упрощенный вид, используются электронные базы. Естественно, никто выписку по электронной базе сверять не пойдет. Потом оказывается, что машину ввезли с максимально заниженным инвойсом (счетом от экспортера покупателю в РФ — «Газета.Ru»). Чтобы скрыть тот факт, что в дальнейшем владельцу машины придет счет об оплате пошлины или утилизационного сбора,

эти копии выписки могут подделать, что делается очень просто, а люди документы не перепроверяют», — отмечает Рогов в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, сейчас существует риск приобрести автомобиль с некорректными документами и инвойсами даже у официального дилера. Проследить, на каком этапе доставки машины в РФ в документы были внесены неверные данные, невозможно, указывает он.

«Недавно мы общались с человеком, который приобрел автомобиль у перекупа и искал способы восстановить таможенную пассажирскую декларацию — один из документов, по которому машина ставится на учет. Перекупщик куда-то дел декларацию и теперь не отвечает на звонки. Автовладелец не знает, в какую таможню обращаться, чтобы восстановить документ, и из-за этого не может поставить машину на учет», — поделился собеседник.

С подменными VIN-номерами

Не менее распространена на вторичном рынке подмена VIN-номера в объявлениях, рассказывает автоэксперт Ярослав Бойко. При помощи специальных сервисов перекупщики ищут похожую по описанию машину и используют ее номер при публикации объявления в интернете.

«Также нужно обращать внимание на цены, указанные официальными дилерами в объявлениях в классифайдах. Как правило, эти цены снижены от фактических на 15% и действуют только при условии покупки машины в кредит.

Однажды у «серого» дилера я встретил машину с подменным VIN-номером, которая на самом деле была восстановлена после «тотального» ДТП», — рассказывает он.

«Серые» дилеры могут пойти и на другую уловку, пытаясь продать другой автомобиль под видом желаемого. Так, они настаивают на оформлении кредита до осмотра автомобиля, аргументируя это тем, что машина находится на территории банка, хотя на самом деле ее не существует, объясняет он. Наконец, среди старых японских автомобилей на «вторичке» можно встретить множество «двойников» с перебитыми номерами и комплектами поддельных документов, дублирующими данные легально зарегистрированной машины, добавил Бойко.