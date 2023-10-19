«Очень чувствительная тема». Выпуск «китайской» Lada может сорваться

Автомобиль Lada X-Cross 5 во время запуска компанией «АвтоВАЗ» производства на автомобильном заводе «Лада Санкт-Петербург», 2023 год

Из-за включения в санкционный лист США у «АвтоВАЗа» может сорваться сотрудничество с FAW в части сборки китайских машин под маркой Lada, говорят опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. О том, какие китайские автомобили могут все-таки примерить шильдик Lada — в материале «Газеты.Ru».

Еще в июне этого года «АвтоВАЗ» провел церемонию торжественного старта производства новых кроссоверов Lada X-Cross 5 на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, но в продаже машина так и не появилась. Под названием X-Cross 5 скрывается китайский кроссовер FAW Bestune T77, у которого оригинальный логотип заменен на шильдик Lada.

В реализации этого проекта сомневаются опрошенные «Газетой.Ru» эксперты, они полагают, что это стало невозможным из-за включения российского автозавода в санкционные списки Евросоюза и США. В таких условиях организацию сборки на «АвтоВАЗе» готовых китайских автомобилей аналитики называют наиболее сложной задачей, в отличие от закупки отдельных компонентов и агрегатов.

«Когда «АвтоВАЗ» только начинал договариваться с китайскими концернами о загрузке своих новых площадок, была одна ситуация. А потом, спустя несколько месяцев, «АвтоВАЗ» сам попал под санкции, и это не могло не сыграть значительную роль в отношениях с китайскими партнерами», — объясняет «Газете.Ru» автор Telegram-канала «Русский автомобиль» Сергей Цыганов.

По его словам, для «АвтоВАЗа» неудача с FAW — очень чувствительная тема, поскольку необходимо как-то выходить из ситуации и с имиджевой, и с экономической точек зрения. Проблема также заключается в том, что уже есть партия собранных машин Lada X-Cross 5.

«Что делать с этими машинами, под какой маркой их продавать? Если как Lada — то как давать гарантию без поддержки производителя? Можно ли как-то вылавирововать, сохранив отношения с FAW и не впадая в катастрофические убытки? Там много вопросов», — отмечает в своем паблике собеседник.

Если посмотреть шире, китайские автоконцерны применительно к сотрудничеству с Россией начинают делиться на две категории: те, которые игнорируют санкции, и те, которые ранее допускали возможность сотрудничества, но после ужесточения санкций заняли твердую непримиримую позицию. Тех, которые готовы сотрудничать несмотря ни на что — абсолютное меньшинство, констатирует эксперт.

«Шансов, что Lada X-Cross 5 выйдет на российский рынок — менее 50%. Обратите внимание, что FAW сейчас активно вкладывается в рекламу Bestune T77

— того, который был должен стать Lada. Если бы «АвтоВАЗ» готов был выйти на рынок с этой машиной под маркой Lada, они конечно бы договорились о том, чтобы FAW не продавал ее в России под своей маркой», — указывает он.

По словам независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева, больше всего опасаются санкционного давления крупные китайские автоконцерны, сотрудничающие с западными компаниями и ориентированные на экспорт.

«FAW входит в число крупнейших китайских автоконцернов, и в сферу его интересов входит вся Юго-Восточная Азия, включая Малайзию, Индонезию, Вьетнам и другие страны, где сильны политические позиции США.

Никто не будет рисковать совокупными продажами в этом регионе из-за российского рынка»,

— сказал Бургазлиев «Газете.Ru».

Продают сами

Кроссовер FAW Bestune T77 хорошо продается на российском рынке и без логотипа Lada, российское представительство FAW в своем отчете о продажах автомобилей за три квартала 2023 года назвало Bestune T77 своим бестселлером.

За 9 месяцев этого года было реализовано 2784 этих машины,

что составило 40% от всех продаж легкового подразделения FAW в России.

На российском рынке FAW Bestune T77 предлагается по цене от 2,3 до 2,6 млн рублей. При этом цена даже более простой отечественной Lada Vesta Cross в максимальной комплектации уже превысила 1,8 млн рублей.

Не забыть про гарантию

Выпуск в продажу уже собранных Lada X-Cross 5 осложняется необходимостью обеспечить для них квалифицированное обслуживание и соблюдение гарантии, но из-за санкционного давления дальнейшее сотрудничество под угрозой, указывает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Наверное, автомобили Lada X-Cross 5 появятся в продаже, но непонятно, кто купит их без гарантии и сервиса.

Чтобы дилерская сеть научилась обслуживать новую модель, необходимо не менее 3-4 месяцев. Только техническая документация, которую нужно перевести на русский язык, занимает порядка 2 тыс. страниц»,

— отмечает Бургазлиев.

Более оптимистично на судьбу Lada X-Cross 5 смотрит главред журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Те машины, которые будут выпускаться на мощностях «АвтоВАЗа», будут собираться под маркой Lada. Это основной интерес «АвтоВАЗа». Если их будут выпускать, они будут обеcпечены сервисом и запчастями. Это касается и X-Cross 5», — говорит Кадаков «Газете.Ru».

«АвтоВАЗ» ответственно подходит к клиентам, и документацию для СТО, обеспечение сервисом они готовили в полном объеме, а у самого FAW по состоянию на начало лета были проблемы с каталогизацией запчастей для Bestune T77, указывает Кадаков.

«Не исключено, что владельцы этих FAW смогут обслуживаться в сервисах Lada», — полагает он.

С какими китайцами сотрудничает «АвтоВАЗ»

Переговоры о сотрудничестве с «АвтоВАЗом» ведет китайский автоконцерн Dongfeng, сообщал ранее Telegram-канал No Limits.

По словам менеджера отдела общего администрирования Dongfeng Линлон Зоу, китайский автопроизводитель ведет переговоры с «АвтоВАЗом» относительно локализации автокомпонентов в России, а сборка должна начаться в 2024 году.

На выставке MIMS китайский Dongfeng представил продукцию моторного и трансмиссионного производства, включая 6-ступенчатую роботизированную трансмиссию и гибридный силовой агрегат на основе бензинового мотора 1.5.

Проще всего для «АвтоВАЗа» и китайских партнеров организовать сотрудничество по отдельным узлам и агрегатам – Lada Vesta уже получила китайские синхронизаторы в коробке передач, на мотор 1.6 мощностью 106 л.с. устанавливается китайский газораспределительный механизм, перечисляет Максим Кадаков из «За рулем». Также продукция «АвтоВАЗа» в 2024 году получит вариаторы и механические коробки передач фирмы WanLiYang (WLY), знает он.

По словам автора «Русского автомобиля» Сергея Цыганова, сотрудничество «АвтоВАЗа» с концерном Dongfeng продвинулось гораздо дальше, чем с FAW — автомобилями Dongfeng планируется загрузить производственную площадку в Ижевске.

«Dongfeng относится к тем трем концернам, которые преодолели санкции. Главный его контрагент – «Моторинвест», который собирает автомобили в Липецке. Но и на площадке «АвтоВАЗа» в Ижевске уже чуть ли не тестовая сборка идет»,

— сказал Цыганов «Газете.Ru».

Официальный представитель «АвтоВАЗа» отказался от каких-либо комментариев относительно взаимодействия с партнерами.