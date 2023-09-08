«Эту вакханалию надо прекращать». Правительство изучает ограничение экспорта топлива из-за роста цен

Минэнерго России изучает вопрос ограничения экспорта топлива из России, узнала «Газета.Ru». Речь идет как о легальном экспорте, так и о «сером» вывозе горючего из страны. В противном случае ситуация рискует перейти в неуправляемую: розничные и оптовые цены на бензины и дизель ставят рекорды. Фермеры бьют тревогу — у них нет солярки для уборки урожая и посевов на будущий год. Игроки рынка списывают новый топливный кризис на инфляцию и последствия ослабления рубля, в то время как независимые эксперты винят нефтяников в попытке нажиться на дефиците.

Министерство энергетики Российской Федерации может ввести временный запрет на вывоз топлива из страны. Об этом «Газете.Ru» сообщили в ведомстве, там подчеркнули, что уже предпринимаются определенные шаги, а также изучаются несколько сценариев купирования кризисной ситуации, развернувшейся на рынке топлива.

«На особый контроль со стороны Минэнерго и РЖД взята ритмичность доставки нефтепродуктов в южном и восточном направлениях. Минэнерго продолжает в ежесуточном режиме осуществлять мониторинг ситуации на внутреннем рынке моторного топлива и принимать необходимые оперативные меры.

Предложения по мерам долгосрочного характера, связанные с ограничением экспорта, налоговой нагрузкой и приоритетом движения нефтеналивных грузов прорабатываются в правительстве Российской Федерации»,

— сообщили корреспонденту «Газете.Ru» в пресс-службе Минэнерго.

Как сообщал вице-премьер Александр Новак, активно ведется работа с компаниями для обеспечения биржи необходимыми объемами, предпринимаются шаги и для запрета «серого» экспорта. По данным Росстата,

средняя цена топлива на АЗС по России выросла практически на 8% за восемь месяцев этого года (подробнее см. инфографику).

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Аналогичная ситуация с оптовыми котировками — они бьют рекорды практически ежедневно, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

В розницу и оптом К началу сентября средние розничные потребительские цены на бензин в России выросли до 54,8 рубля за один литр. В среднем по стране бензин марки «АИ-92» стоит 50,7 рубля за литр, «АИ-95» – 55,4 рубля за литр, а «АИ-98» – 66,9 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало до 61,6 рубля. Читать дальше

Единого мнения по ситуации с топливом нет даже в правительстве. Так, накануне глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил о риске остановки уборочных работ и посева озимых из-за дефицита солярки. Министр также предложил объявить временный запрет на вывоз нефтепродуктов из России. Куда более резкие заявления по оценке ситуации делают сами представители фермерских хозяйств.

«Слова уже сложно подбирать. Цена на топливо за последние три недели перевалила за 100 рублей за килограмм, мы в килограммах покупаем, не в литрах. В середине августа самая дорогая цена была 65-67 рублей за кг, сейчас — за 100. Но и за эти деньги топлива нет», — приводят «Новые Известия» комментарий главы Ассоциаций крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России по Ставропольскому краю Сергея Колесникова.

В министерстве энергетики России заверяют, что проблем с нехваткой топлива нет.

«Дефицита топлива на внутреннем рынке нет, накопленные запасы дизельного топлива составляют почти 3 млн тонн, что достаточно для обеспечения внутреннего рынка Минэнерго совместно с профильными ведомствами ведет многоформатную работу по сдерживанию оптовых цен», – пояснили «Газете.Ru» в пресс-службе Минэнерго.

Нефтяники не виноваты

С начала года оптовые цены на топливо выросли более чем на 60%, а розничные – примерно на 10%, приводит статистику президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов. Нефтяные компании держат цены в рамках инфляции, но все остальные участники рынка (60% заправочной инфраструктуры принадлежит независимым операторам) вынуждены подстраивать ценообразование под цены нефтяников, говорит он.

«Меня удивляет ситуация, что мы достаточно спокойно реагируем на то, что самые простые машины стали стоить как однокомнатная квартира, а когда бензин становится дороже на рубль — это трагедия», – заметил Баженов в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru».

Если не произойдет пересмотра системы регулирования, то по итогам года рост розничных цен на бензин будет чуть выше официальных данных по инфляции,

прогнозирует собеседник. Регуляторы находятся в заложниках ситуации, когда, с одной стороны, нужно не допустить роста розничных цен выше инфляции, а с другой – нельзя чересчур сильно давить на нефтяную отрасль, поскольку она имеет ключевое значение для пополнения бюджета страны, отмечает глава топливного союза.

Формально сдерживать цены на топливо внутри РФ должен был механизм демпфера, по нему нефтяным компаниям компенсируется часть разницы между экспортной ценой на топливо и индикативной внутренней. Это позволяет снижать стоимость топлива на внутреннем рынке при высоких экспортных ценах на нефть.

Однако сокращение выплат по демпферу вдвое в сентябре, в том числе, и спровоцировало рост цен на бензин и дизель,

говорит Баженов. Для него очевиден тренд на полную отмену этого механизма.

Помимо сокращения выплат по демпферу на рост топливных цен и локальный дефицит топлива влияют курсовые разницы, высокие внешние цены на топливо, а также достаточно высокий спрос на внешних рынках и внутри страны, объясняет Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов.

На протяжении последнего месяца власти пытаются выработать курс для снижения напряжения на топливном рынке.

Кондратьев убежден, что правительство в итоге пойдет на ограничение как легального, так и «серого» экспорта нефтепродуктов.

По его словам, сейчас НПЗ и крупные нефтяные компании проводят отгрузки для поставки на внутренний рынок, а трейдеры перенаправляют эти потоки на экспорт.

«Правительство может пойти на более жесткое ограничение экспорта и введение квот, чтобы обеспечить насыщение внутреннего спроса.

У Минэнерго и Минфина есть внутренняя решимость, чтобы попытаться стабилизировать ситуацию. Кроме того, мы уже прошли сезон высокого потребления топлива. В сентябре спрос идет на спад, октябрь и ноябрь для российского рынка должны быть легче. Сезонность сыграет на руку стабилизации рынка», – полагает он.

Цена поставляемого на экспорт топлива сейчас существенно выше стоимости топлива для российских потребителей, которое реализуется на бирже. В случае, если бы бензин продавался по экспортным ценам, мы увидели бы цену в оптовом сегменте на уровне 90 тыс. рублей за тонну (в 1,4 раза выше, чем сейчас), объясняет собеседник.

Виноваты нефтяники

Цены на бензин растут из-за утраты государственного инструмента контроля за нефтяниками, считает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

«Раньше бензин на внутреннем рынке тоже стоил дешевле, часто разница отчасти закрывалась за счет демпфера, то есть нефтяники получали деньги из бюджета. Но сейчас и это не работает: нефтяники получили максимальные выплаты по демпферу – 185 млрд рублей, но при этом цены галопируют, и нет оснований ожидать, что в обозримой перспективе что-то изменится», – говорит он.

Ограничение только «серого» потока топлива не окажет сильного влияния на ситуацию, потому что объемы, которые таким образом вывозили из страны, невелики, считает он.

Ситуация с топливом создает проблемы национальной безопасности, заявляет Шапарин, приводя в пример слова министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева о том, что под угрозой находится окончание уборочной кампании и посевной кампании озимых. Это фундаментальная проблема, которая в будущем может обернуться потерей сотен миллиардов рублей у аграриев в следующем году, предостерегает вице-президент НАС.

«Проблема уже переросла правительственный уровень и вышла на президентский, мы будем надеяться на реакцию президента.

Эту вакханалию надо прекращать, она раскручивает инфляционный маховик, потому что рост стоимости перевозок и энергии в цене любого товара в РФ снижает располагаемый доход населения», – отметил Шапарин.

Заявления в СМИ о том, что АЗС работают себе в убыток, эксперт называет мифом. Значительная часть заправок принадлежит вертикально-интегрированным компаниям, у которых все расходы и потери розничного сегмента могут закрываться за счет прибыли от добычи. Нефтяники показывают рекордные прибыли за последние годы, у них все очень хорошо, убежден правозащитник.