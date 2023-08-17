Kia переезжает из России в Казахстан

Российский офис Kia открыл представительство в Казахстане, где сможет возобновить прямую операционную деятельность, остановившуюся в 2022 году. Об том свидетельствует информация источников «Газеты.Ru», а также изменения в налоговых и уставных документах дочерних структур южнокорейской автокомпании. От российского импортера Kia не отказывается, но его работа теперь на долгие годы сведена к минимуму, говорят собеседники «Газеты.Ru». Они уверены, что перевод операционной деятельности в неподсанкционную страну понадобился корейцам для возвращения к прибыльности и строительства местного автозавода. Его продукция может появиться на рынке РФ, полагают эксперты.

Российский дистрибьютор южнокорейских автомобилей Kia переводит часть своей операционной деятельности в Казахстан. Об этом «Газете.Ru» рассказал источник в автобизнесе, знакомый с ситуацией в российском офисе Kia. Кроме того, эта информация подтверждается данными из регистрационных документов компании, согласно которым с 10 августа 2023 года российское юрлицо ООО «Киа Россия и СНГ» зарегистрировало изменения в российских уставных документах, в частности компания указала связь с практически одноименным юрлицом, но в соседнем государстве ЕАЭС – представительством Общества с ограниченной ответственностью «Киа Россия и СНГ в Республике Казахстан».

Согласно реестру юридических лиц Казахстана,

ООО «Киа Россия и СНГ в Республике Казахстан» было зарегистрировано почти два месяца назад (26 июня 2023 года) в Астане.

Руководителем местной компании (100-процентной «дочки» российского юрлица Kia) назначен корейский менеджер Нам Чун Сик, следует из реестра раскрытия данных. Информацию о регистрации юрлица корейской автокомпанией со ссылкой на республиканский Минюст «Газете.Ru» также подтвердил гендиректор Агентства мониторинга и анализа автомобильного рынка Казахстана (АМААР) Артур Мискарян.

Есть, чем заняться

Представители Kia еще год назад озвучили свои планы по строительству совместного предприятия с Allur Auto – крупнейшей автомобильной группой Казахстана, говорит Мискарян. Собеседник связывает перенос представительства с необходимостью наличия местного юридического лица, которое будет заниматься операционной деятельностью предприятия и дальнейшей дистрибуцией автомобилей этого завода.

Сейчас на заводе Allur (ранее «СарыаркаАвтоПром») в Костанае крупноузловым методом (SKD) производятся модели K5, Sorento и Picanto, с 2023 года началась мелкоузловая сборка со сваркой и окраской (CKD) кроссовера Sportage, до конца года к нему присоединится седан Cerato.

Артур Мискарян отмечает, что новый завод Allur и Kia сможет выпускать наиболее популярные машины локального модельного ряда корейской компании. Сейчас Kia, помимо вышеназванных машин, представлена в Казахстане моделями Sorento, Seltos, Carnival, Ceed, K9, Ceed SW, Stinger, EV6 и XCeed.

Строительство завода Kia и Allur уже началось, в нем будут цеха сварки и окраски, также будет локализован выпуск некоторых автокомпонентов,

уже в 2025 году планируется выпустить пилотную партию машин,

знает глава АМААР Мискарян.

«Газета.Ru» направила вопросы о причинах создания казахского представительства Kia официальным представителям компании, с аналогичными вопросами издание обратилось в Allur Auto. На момент публикации материала ответы в редакцию не поступили.

В России делать нечего

Представительство Kia в России выполняло функции по нашей стране и СНГ, что и отражено в его названии, Россия всегда была ведущим драйвером для корейской компании, однако теперь вектор официальных продаж сместился, поэтому перевод офиса в соседнюю неподсанкционную страну – логичный шаг, считает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«Официальные продажи в России прекращены, а то, что приходит по параллельному импорту, – это «слезы Мичурина». Насколько я знаю, некоторые фирмы довольно давно переехали в Казахстан. Теперь, видимо, и другие компании будут смотреть туда. Там основные продажи, тем более что у Kia в Казахстане будет сборочное производство.

А здесь им сегодня делать нечего»,

– отметил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» Моржаретто.

Приедут в Россию

Источник «Газеты.Ru» в автобизнесе, знакомый с работой российского офиса Kia рассказал, что, несмотря на существенное сокращение штата сотрудников, сам офис до конца не расформирован и пока таких планов нет, хотя все обязанности сведены к минимальным работам по поддержке гарантийного обслуживания и прочим непрямым функциям. Аналогичной информацией располагает Моржаретто из «Автостата».

«Российское представительство Kia уже сокращено достаточно сильно. Насколько я знаю, там осталось всего несколько человек. Объем работы, который был достаточно велик до весны прошлого года, сократился кардинально.

Соответственно, наверняка кого-то пригласят переехать в Казахстан.

Здесь же вряд ли оставят много людей. Их и так осталось совсем мало. Кого хотели, уже перевели в другие офисы. Я знаю людей, которым предлагали работать в европейских офисах, но это уже решение техническое», – сказал Моржаретто.

Компания Kia сохранит хотя бы минимальное присутствие в России, поскольку корейцы не хотят до конца уходить с российского рынка, уверен независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Он полагает, что впоследствии казахские машины Kia могут пойти беспрепятственно в Россию, благодаря членству страны в ЕАЭС.

«Возможно, предполагается какая-то схема поставок автомобилей в Россию через Казахстан с казахскими VIN-номерами. Ясно, что если представительство полностью не закрывается и располагается географически и логически в стране ЕАЭС, то полностью от российского рынка они отказываться не хотят», – резюмировал Бургазлиев.