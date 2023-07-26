Wey и Ora: в России будут продавать автомобили двух новых китайских марок

На российский рынок выйдут китайские автомобильные бренды Wey и Ora, которые выпускают кроссоверы, гибриды и электромобили в стиле ретро. «Газета.Ru» выяснила у экспертов, сколько эти машины могут стоить в России и есть ли у них конкуренты на нашем рынке.

Два новых китайских бренда планируется вывести на российский рынок до конца года. Об этом сообщил исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» (российский дистрибьютор Haval) Андрей Акифьев. Бренды Wey и Ora, наряду с Haval, Tank и GWM, принадлежат китайскому частному автогиганту Great Wall.

«Ora — это полностью электрические автомобили. Wey — это гибридные кроссоверы. Я могу подтвердить, что мы готовимся к запуску этих двух брендов в России до конца этого года», — рассказал Акифьев в интервью газете «Коммерсантъ».

По словам Акифьева, Wey будет позиционироваться как премиальный кроссовер благодаря набору опций и комфорту от вождения. Ora также будет представлена в высоком ценовом сегменте из-за качества отделочных материалов, примененных в машине. Хетчбэк Ora относится к размерному классу B+, как, например, популярные автомобили Renault Clio, Opel Corsa или Volkswagen Polo.

Latte и Mocha

Автокомпания Wey основана всего семь лет назад, в колоде брендов Great Wall она стоит на ступеньку выше народного производителя Haval, поскольку позиционируется как премиум-марка. В модельном ряду Wey есть два компактных «паркетника» — Latte и Macchiato, а также среднеразмерный кроссовер Mocha. Все автомобили оснащены подзаряжаемыми гибридными силовыми установками.

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По габаритам кроссовер Mocha близок к Changan Uni-K и к первому BMW X6 образца 2008 года.

Его длина составляет 4875 мм, колесная база – 2915 мм. По концепции Mocha — это так называемый мягкий гибрид, где двухлитровый бензиновый мотор и 9-ступенчатая трансмиссия дополнены вспомогательным мотор-генератором. Есть также классический подзаряжаемый гибрид типа plug-in с тяговой батареей и бензиновым мотором.

Суммарно силовая установка «мягкого» гибрида выдает 476 сил, что позволяет кроссоверу разогнаться до 100 км/ч за 5 секунд. В Европе такой автомобиль предлагается в двух комплектациях по цене от €56 тыс. (около 5,6 млн рублей).

Более компактный Latte близок по дизайну к бензиновым моделям Haval, известным в России.

При длине в 4668 мм он сопоставим по размерам с недавней новинкой российского рынка Haval M6 и на 20 см короче кроссовера Jolion. Кроссовер Latte оснащается бензиновым мотором 1.5 и двумя электродвигателями. У силовой установки всего три варианта форсировки: 246, 326 и 437 сил. В Китае цены на этот кроссовер начинаются от 160 тыс. юаней (около 2 млн рублей).

В стиле Porsche

Марка Ora еще моложе, чем Wey: о ее создании китайский автопроизводитель объявил в 2018 году. Она сразу же была ориентирована на выпуск электромобилей.

Только в разработку одной платформы для Ora и сопутствующих технологий концерн Great Wall вложил 10 млрд юаней (около 126 млрд рублей).

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В актуальный модельный ряд Ora входят автомобили с ретродизайном в стиле известных зарубежных марок. Ориентированный на женскую аудиторию хетчбэк Ora Ballet Cat напоминает очертаниями Volkswagen Beetle.

В отличие от легендарного немецкого «Жука» (снят с производства), китайская копия снабжена электродвигателем (171 л.с.), приводящим переднюю ось в движение. Запас хода у электрокара – 400 км. «Серые» дилеры предлагают такие машины в России по цене 3-3,5 млн рублей.

В компактном хетчбэке Ora Funky Cat угадываются фамильные черты Porsche благодаря двум продольным подштамповкам на капоте и фарам характерной формы.

Помимо Китая, где этот автомобиль предлагается по цене от 117 тыс. юаней (около 1,5 млн рублей), он экспортируется в Европу.

Сколько будут стоить

Автомобили Wey будут близки по цене к кроссоверам Exeed, полагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Позиционировать Wey как премиум в нынешних условиях в России достаточно рискованно, но, скорее всего, эти автомобили будут стоить у нас на 15% дороже, чем Haval»,

— говорит Бургазлиев «Газете.Ru».

Среди китайских брендов премиум-класса наиболее популярен в России Exeed. У него небольшой ассортимент моделей, поэтому на него новичкам будет проще ориентироваться, добавляет он.

Перспективы электромобилей Ora в России менее очевидны, потому что продажи таких машин на российском рынке невелики, отмечает Бургазлиев.

«Наверное, это будет своеобразный пробный камень. Россия в ближайшие 5-7 лет страной электромобилей точно не станет – достаточно посмотреть, сколько электромобилей продают «Москвич» и «Моторинвест», — убежден эксперт.

При импорте в Россию таких автомобилей, как Ora, к их китайской цене можно смело прибавлять 1 млн рублей — с учетом таможенных пошлин, утилизационного сбора и транспортных расходов, уверен партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«Эти автомобили рассчитаны на фанатов,

они имеют узкий пласт покупателей. Китайцы ориентируются на мировой успех марок Mini и Volkswagen с их Beetle. С учетом изначального нишевого позиционирования таких машин, в России спрос на них будет невысок, как на те же Mini, полагает он.