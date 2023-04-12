Шанхайский автосалон: какие новинки готовит автопром Китая

На Шанхайском международном автосалоне, который пройдет с 18 по 27 апреля, дебютирует множество новинок, которые представят как местные производители, так и компании из других стран. Некоторые модели планируется вывести на рынок России, в частности, кроссовер Chery Tiggo 9, узнала «Газета.Ru».

Chery

Компания Chery привезет на автосалон в Шанхае две новинки – самый крупный в модельной линейке марки кроссовер Tiggo 9 и гибридную версию другой модели, которая вышла на российский рынок в январе этого года.

«Головной офис представит Tiggo 9 и гибридный Tiggo 7 Pro Max. Обе модели уже рассматриваются для представления на российском рынке в следующем году», – рассказал «Газете.Ru» официальный представитель китайской марки в России.

close 100% Chery Tiggo 9 Chery

По размерам Chery Tiggo 9 схож с паркетниками Changan Uni-K или Geely Monjaro, которые уже официально представлены в России. Новинка будет доступна в пяти- и семиместном варианте.

Главные особенности Tiggo 9 – 20-дюймовые колеса, матричные фары, скрытые дверные ручки, адаптивный круиз-контроль с функцией распознавания дорожных знаков и адаптивная подвеска.

В салоне кроссовера установлена цифровая приборная панель и экран мультимедиа, объединенные в один блок, все кнопки на руле и центральном тоннеле сенсорные. Под капотом стоит турбомотор 2.0 (261 л.с.; 400 Нм), работающий в связке с восьмиступенчатым «автоматом».

close 100% Chery Tiggo 9 Chery

Что касается Tiggo 7 Pro Max, по данным китайских изданий, эта машина может получить такую же силовую установку, как у модели Tiggo 8 Pro e+, которая этой весной выйдет на рынок России. Она базируется на 1,5-литровом турбодвигателе с двумя электромоторами и трехступенчатой гибридной трансмиссией. Суммарная мощность агрегата составляет 326 л.с.

Hongqi

Компания Hongqi, чьи машины, по данным «Газеты.Ru», будут выпускаться на бывшем заводе Mercedes-Benz в Подмосковье, привезет в Шанхай модель H6.

Hongqi H6 – пятиметровый лифтбэк, который построен на одной платформе с седаном H5 и отличается от него спортивными элементами дизайна, более пологой крышей, расположенными по центру патрубками выхлопной системы и другим мотором – двухлитровым агрегатом мощностью 245 л.с., позволяющим набирать «сотню» меньше, чем за 7 секунд.

close 100% Hongqi H6 Hongqi

В салоне лифтбэка установлен большой планшет мультимедиа-системы, расположенный вертикально в стиле Tesla. В список опций вошли цифровая «приборка», отделка панелями из углепластика, сиденье водителя с функцией массажа и система кругового обзора. Цена модели уже известна – 195 тыс. юаней (около 2,3 млн руб.).

Geely

Компания Geely представит среднеразмерный гибридный кроссовер Galaxy L7, который построен на разработанной с Volvo платформе. Это первый автомобиль под новым суббрендом Galaxy, в течение года ожидается премьера еще двух моделей.

Одной из особенностей кроссовера стало отсутствие решетки радиатора как у электрокаров. Воздух к мотору подается через отверстия возле оптики и горизонтальный воздуховод в нижней части бампера. В салоне кроссовера расположены сразу три экрана.

close 100% Geely Galaxy L7 Geely

Как заявляет китайский производитель,

расход топлива в смешанном цикле составляет 5,2 литра на 100 км, благодаря чему дальность хода достигает 1370 км.

Galaxy L7 оснащен 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем, 3-ступенчатой трансмиссией DHT и электромотором. Мощность переднеприводной версии составит 390 л.с., а полноприводной – 660 л.с. Последняя сможет разгоняться до 100 км/ч за 6,9 секунды. Предполагаемая стоимость новинки – 200 тыс. юаней (2,4 млн руб.).

BYD

Китайский производитель BYD в рамках шанхайской выставки представит маленький городской электрокар Seagull,

который будет стоить от 80 тыс. юаней (950 тыс. в пересчете на рубли).

close 100% BYD Seagull BYD

Силовая установка Seagull развивает 75 л.с. или 100 л.с. в зависимости от модификации, максимальный запас хода на одном заряде батареи составляет 405 км. По габаритам этот автомобиль почти на 7 сантиметров короче и на 13 сантиметров выше, чем трехдверный британский хетчбэк Mini Cooper. При этом у китайского ситикара пять дверей.

Great Wall

Компания Great Wall готовится к презентации трехосного пикапа Shanhai Cannon 6×6, у которого тяга передается на все оси.

Прежде на китайском рынке таких автомобилей не было.

Shanhai Cannon 6×6 оснащен 3,0-литровым бензиновым двигателем V6 с турбонаддувом мощностью 360 л.с. (500 Нм), который работает с 9-ступенчатым «автоматом». Точные размеры кузова еще неизвестны, предполагается, что длина пикапа превысит 6 метров.

close 100% Great Wall Shanhai Canon 6?6 Great Wall

В других странах пикапы от Great Wall известны под названием GMW Poer – в конце апреля в РФ начнутся продажи модели Poer KingKong.

GAC

Одной из новинок GAC станет флагманский минивэн Trumpchi E9. Гибридная силовая установка минивэна базируется на 2,0-литровом бензиновом моторе с электродвигателем. На электротяге автомобиль сможет проехать более 100 км, а максимальный запас хода превышает 1000 км.

close 100% GAC Trumpchi E9 GAC

Внешне минивэн выделяется за счет большой решетки радиатора с хромированными полосами и оптики в виде бумеранга. Отделка салона, в котором установлен большой центральный дисплей, а также кресла с подставками для ног и подлокотниками, выполнена из полуанилиновой кожи.

FAW

Китайский концерн FAW анонсировал продажи среднеразмерного кроссовера Besturn T90, премьера которого состоится в Шанхае. Как пишут китайские СМИ, паркетник построен на новой платформе. В длину (4718 мм) автомобиль схож с самой дорогой моделью Chery в российской линейке – Tiggo 8 Pro Max.

В моторную гамму Besturn T90 вошли турбированные агрегаты 1.5 и 2.0 мощностью 169 и 252 л.с. соответственно. Трансмиссия – 8-ступенчатый «автомат» Aisin.

close 100% FAW bestune T90 FAW

Уже известно, что автомобили FAW будут выпускаться на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. На дилерской конференции «АвтоВАЗ» представил кроссовер Bestune T77 с логотипом Lada. В этот же день российское представительство FAW объявило о начале продаж Bestune B70 и Bestune T55.

Другие компании

Прочие автокомпании также подготовили россыпь новинок, мировой дебют которых состоится в Шанхае. Так, Smart, которая принадлежит Daimler и Geely, покажет компактный кроссовер Phantom #3, который в версии Brabus оснастили двумя электромоторами суммарной мощностью 328 л.с.

На выставке впервые представят рестайлинговый Porsche Cayenne, получивший обновленный дизайн передней части и переработанный салон с тремя экранами. В числе других премьер обновленный Volkswagen T-ROC, электрические Mercedes-Maybach EQS 680, Honda e:N, Volkswagen ID.7 и Rolls-Royce Shining, а также концепт-кар Nissan Max-Out.