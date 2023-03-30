Пробки в 50 км, режимы ЧС, опаздывающие поезда: снежная стихия нарушила жизнь Ростовской области

В Ростовской области уже почти сутки идет сильный снегопад. Из-за него встала трасса М-4 «Дон» — 75-километровый ее участок перекрыли, на магистрали разместили несколько пунктов обогрева для тех, кто попал в пробки длиной до 50 км. 35 тыс. жителей региона остались без света. В четырех районах и городе Шахты объявили режим ЧС. В Ростов-на-Дону опаздывают сразу несколько поездов дальнего следования. Губернатор Голубев сообщил, что прогноз синоптиков пока что неутешительный, в ГИБДД призвали не выезжать на дороги.

В Ростовской области из-за сильной метели перекрыли 75-километровый участок трассы М-4 «Дон». Об этом сообщило вечером 30 марта региональное управление ГИБДД.

«С 20 часов до особого распоряжения для ликвидации последствий снегопада временно прекращено движение транспорта с 907 по 983 километр автодороги М-4 «Дон» в обоих направлениях», — говорится в сообщении.

Трасса перекрыта в двух муниципальных районах — Каменском и Красносулинском — практически от самого Каменска-Шахтинского до поворота на Красный Сулин.

В ГИБДД Ростовской области убедительно рекомендовали автомобилистов воздержаться от поездок по дорогам федерального и регионального значения, пока погодные условия не улучшатся. Личный состав ведомства перевели на усиленный режим службы, чтобы обеспечить безопасность движения и оказать помощь нуждающимся в ней водителям.

Мокрый снег с дождем, переходящий в снегопад, а затем и метель начался в Ростовской области в ночь на 30 марта. Непогода сохраняется до сих пор. Из-за нее на М-4 «Дон» образовались многокилометровые пробки, на нескольких участках ограничили движение для большегрузов.

На севере Ростовской области — как раз в районе Каменск-Шахтинского — образовалась пробка длиной более 50 км. Очевидцы сообщали, что стоят в ней уже несколько часов.

После заявления ГИБДД о перекрытии трассы губернатор Василий Голубев сообщил, что в четырех муниципальных районах объявлен режим чрезвычайной ситуации.

«В связи со сложившейся ситуацией решил ввести режим ЧС в городе Шахты, Белокалитвинском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах», — написал в Telegram-канале глава региона.

До этого он сообщал, что на трех участках М-4 «Дон» — 925-й, 960-й и 969-й километры, — а также на 362-м километре трассы А-260 развернуты пункты обогрева. Еще два работают в районе Красного Сулина и Каменска. Голубев отмечал, что мобилизованы все региональные и муниципальные службы, на расчистку магистрали брошена тяжелая техника. Чтобы обеспечить запуск движения хотя бы по одной из полос трассы и дать развернуться стоящим в пробке, частично демонтируются разделительные ограждения.

Пресс-служба Северо-кавказской железной дороги также сообщила, что из-за сильного снегопада опаздывают пять поездов, следующих в Ростов-на-Дону.

«Задержаны пассажирские поезда № 310 Адлер — Воркута, № 165 Симферополь — Москва, № 360 Калининград — Адлер, № 304 Москва — Имеретинский Курорт, № 8 Санкт-Петербург — Севастополь», — заявили в СКЖД. Составы встали на перегоне между станциями Лихая и Каменская.

Кроме того 35 тыс. человек в Ростовской области в восьми районах и трех городах из-за сильного ветра и мокрого снега остались без электроснабжения.

«Энергетики переходят в режим повышенной готовности. По всей области оперативно-восстановительным работам привлечены 343 бригады, это 1244 человека и 640 единиц техники. Аварийно-восстановительные работы выполняются в круглосуточном режиме. Получаю отчет об устранении аварии каждый час», — сообщал Голубев.

Он также рассказал, что ситуацию на М-4 осложняют сразу несколько ДТП, из-за которых ликвидировать заторы сложно. Глава региона отметил, что прогноз от синоптиков на ближайшие часы неблагоприятный