Американские автомобили Chevrolet могут приехать в Россию из Киргизии

В Киргизии готовится открытие крупного автомобильного завода для производства автомобилей Chevrolet, начало выпуска продукции запланировано на 2023 год. Часть выпущенных машин может попасть в Россию, полагают эксперты. В этом случае автомобили Chevrolet могут поставляться в РФ под другим брендом, чтобы избежать конфликта с General Motors, уверены собеседники «Газеты.Ru».

В Киргизии откроется новый завод по производству автомобилей, в роли технологического партнера выступает узбекская автокомпания «Узавтосаноат», выпускающая машины марки Chevrolet на заводах UzAuto Motors в Узбекистане. Организацию производства автомобильной и коммерческой техники анонсировал Кабмин Киргизии.

Новый завод расположится в 50 километрах от Бишкека на территории села Ак-Суу Московского района Чуйской области,

отмечается в сообщении Киргизского правительства. Проект реализуют в три этапа, уточняет киргизское издание Tazabek со ссылкой на доклад замминистра экономики и коммерции Киргизстана Айнуры Усенбековой.

На первом этапе планируется организация производства по методу SKD (крупноузловая сборка) с производством до 10 тыс. автомобилей в течение трех лет и созданием 500 новых рабочих мест. Локализации производства поначалу не превысит 5-10%, на 4-5 год жизни завода планируется нарастить ее уровень до 15-20% с выпуском автокомпонентов методом крупноузловой сборки. Производство к этому моменту должно составить свыше 20 тыс. автомобилей в год, для чего потребуется 1 тыс. новых рабочих мест.

Мелкоузловая сборка (CKD) начнется в рамках третьего этапа на шестой год жизни завода,

планируемый объем выпуска — свыше 30 тыс. автомобилей в год. Поставщиками комплектующих будут выступать производители-резиденты Киргизии. Планируется создание еще 2 тыс. новых рабочих мест, сообщили представители правительства.

В рамках соглашения Кыргызстан обязуется освободить от НДС и таможенной пошлины комплектующие товары для производства автомобилей и сами машины, а также освободить покупателей от первичной регистрации. Среди других льгот — создание преференций при госзакупке выпущенных машин, выделение финансов на их автокредитование, введение утилизационного сбора на второй год производства, а также увеличение регистрационного сбора на ввозимое авто с 1 января 2023 года. Об этом в своем Telegram-канале рассказывал депутат киргизского парламента Дастан Бекешев.

В производстве автомобилей с кыргызской стороны будут участвовать две частные компании (АО «Нур» и ОсОО «ДТ Техник»). Компания «Нур», как сообщила замминистра, ранее уже сотрудничала с UzAuto Sanoat по поставкам комплектующих, ее основной вид деятельности – производство электротехнических приборов. «ДТ Техник» среди прочего занимается поставкой техники и оптовой торговлей автодеталями.

По словам директора «ДТ Техник» Фархатжона Досматова, произведенные в Киргизии автомобили будут стоить от $13 тыс., передает местное информагентство 24.kg.

«На начальном этапе планируем выпускать Chevrolet и коммерческую технику Isuzu. Стоимость автомобилей будет варьироваться от $13 тыс. – легковые, грузовые – от $28 тыс.» – рассказал Досматов.

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Компания «Узавтосаноат» по соглашению с американским концерном General Motors с 2007 года занимается выпуском лицензионных автомобилей Chevrolet. Заводы узбекского производителя находятся в Асаке, Ташкенте и Питнаке.

Последний на данный момент крупный производственный запуск UzAuto Motors — старт продаж автомобилей Chevrolet Onix на заводе в Асаке.

Машины начали выпускать по технологии полного цикла в феврале текущего года. До конца года уровень локализации модели планируется довести с 50% до 70%.

Chevrolet Onix Новый Onix построен на глобальной платформе Global Emerging Markets (GEM). Она также используется в кроссоверах Chevrolet Tracker, чье производство UzAuto наладила летом прошлого года. Хотя большинство моделей линейки UzAuto в General Motors изначально создавались для рынка Латинской Америки, на узбекском заводе также собирают бизнес-седаны Chevrolet Malibu, представленные на рынке США.

Производство на киргизско-узбекском автозаводе может начаться уже в 2023 году, сообщал замминистра экономики республики Канат Абдрахманов, пишет «Прайм».

В Россию через Киргизию

Часть производства на новом заводе в Киргизии будет ориентирована на Россию, убежден автоэксперт Игорь Моржаретто. Стоимость поставок автомобилей в РФ будет низкая благодаря членству азиатской страны в ЕАЭС, а опыт поставок машин через Казахстан говорит о том, что цены можно держать на конкурентоспособном уровне, говорит он.

«Основной экспортный рынок – это Россия, которая может съесть любые объемы поставок.

Любой проект, который строят узбеки – однозначно не для внутреннего рынка, потому что киргизский рынок очень мал», – считает Моржаретто.

Возможность поставок новых машин из Киргизии на российский рынок действительно существует, однако все зависит от договоренностей «Узавтосаноат» с General Motors, полагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

Так, UzAuto может поставлять киргизскому заводу машины без логотипов американского бренда, а Киргизия, будучи членом таможенного союза, отправлять их в Россию под другой маркой.

«Впрочем, если в соглашении «Узавтосаноата» и General Motors четко прописаны условия не поставлять эти машины или не способствовать действиям, которые могут привести к поставке продукции в Россию, то отправка автомобилей к нам сопряжена с очень высоким для узбекской компании риском.

Если юридических ограничений нет, они могут попробовать наладить поставки в РФ», – отмечает Бургазлиев.

Для поставок автомобилей в другие страны Киргизии придется поработать над качеством сборки, поскольку у нее нет нужного опыта, отмечает автор Telegram-канала «Русский автомобиль» Сергей Цыганов.

«Если качество будет хромать, то локальный рынок это простит, а внешний – вряд ли.

Казахстан, который выпускает машины Chevrolet на «СарыаркаАвтоПроме», гораздо ближе к РФ и тоже входит в ЕАЭС. Киргизия не очень удобная страна для того, чтобы поставлять машины в Россию. Логичнее везти машины из Казахстана, что наверняка и будет сделано», – считает Цыганов.

Строительство нового завода в Киргизии осуществляется в рамках, так называемого, проекта «Тюркского автопрома», в основе которого лежат производство и распространение узбекских моделей на всю Центральную Азию, объясняет эксперт.

«Пока этот регион [Киргизия] свободен от автопроизводства, узбеки его занимают.

Сейчас у них самих не хватает мощностей и машинокомплектов, там дикие очереди. Для них это больше политико-стратегическое решение. Уверен, рано или поздно после Киргизии появятся новости о производстве в Таджикистане», – говорит Цыганов.

Охватить близлежащие страны СНГ – верное стратегическое решение с точки зрения бизнеса. Сейчас UzAuto не хватает машинокомплектов, но через два-три года они эту проблему решат и займут все рынки, на которых будут присутствовать как сборочные заводы, уверен собеседник.