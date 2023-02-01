Сколько можно сэкономить, если ремонтировать машину не в Москве

Сложный ремонт узлов автомобилей в регионах России стоит значительно дешевле, чем в столице. Водители могут сэкономить несколько десятков тысяч рублей и заодно посетить другой город. Подробнее об автосервисном туризме — в материале «Газеты.Ru»

Цены на ремонт автомобилей в регионах в ряде случаев ниже, чем в крупнейших городах России, убедилась «Газета.Ru», опросив специалистов автосервисов. Например, ремонт трансмиссии Volkswagen Golf седьмого поколения в сотнях километрах от Москвы обойдется намного дешевле, чем в столице.

Так, одна из самых распространенных проблем с роботизированной коробкой передач DSG (DQ200), которая используется во многих моделях концерна Volkswagen Group, связана со сцеплением и маховиком.

В московских автосервисах замена этих узлов обойдется в 90-100 тыс. рублей, а специалисты из мастерской, к примеру, в Чебоксарах готовы решить проблему за 70 тыс. рублей.

Профилактика двигателя Volkswagen Passat B7 – раскоксовка мотора для глубокой очистки деталей от нагара и прочих отложений – в Москве стоит до 25 тыс. рублей. Такую стоимость корреспонденту «Газеты.Ru» объявили в одном из столичных автосервисов, в другом — работу оценили в 16 тыс. рублей, а в техцентре во Владимире – всего в 3 тыс. рублей.

В то же время не все работы по плечу сервисменам из провинции.

Ремонт или замена мехатроника (модуль управления системами коробки передач DSG) Audi A4 поколения B8 представители двух сервисов из Владимира и Нижнего Новгорода даже не стали оценивать, отказав из-за сложности работ. А в Воронеже и Чебоксарах эта услуга обойдется в ту же сумму, что и в Москве — около 70 тыс. рублей.

Выгодно, если недалеко

О своем опыте автосервисного туризма рассказал «Газеты.Ru» читатель Дмитрий, который отправился из Москвы в Казань для модернизации фар Audi A3. На свое путешествие он потратил три дня и больше двух полных баков бензина.

По словам автовладельца, за замену заводских ксеноновых линз на светодиодные он заплатил около 22 тыс. рублей, причем в столице ему пришлось бы потратить как минимум в два раза больше (в сумму вошла стоимость линз, все работы со снятием деталей, разборкой и герметизацией фар, ремонтом блока управления ДХО и прочим).

Дешевая рабсила

Разница в стоимости ремонта в Москве и регионах объясняется более низкими зарплатами в субъектах РФ, отмечает вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр.

По его словам, стоимость запчастей по России одинаковая, причем в провинции она может быть чуть больше, цена диагностического оборудования и инструментов тоже не отличается. Автовладелец вряд ли отправится в путешествие за мелким ремонтом, уверен он.

«Дорога потребует затрат не бензин, еду и ночлег, которые нивелируют всю экономию на ремонте.

Если работа стоит 10 тыс. рублей, то ехать точно не стоит»,

— говорит Хайцеэр.

Автомобилистам следует подробно изучать предложения всех сервисах в своем городе, прежде чем ехать в дальнюю поездку, советует он. По словам собеседника, компетенции у мастеров в регионах не хуже, чем в крупных городах, но в стремлении предложить низкую цену они могут сэкономить на материалах.

«Раньше люди ездили в Белоруссию, где покрасить автомобиль стоило гораздо дешевле. Знаю и другие случаи, когда для покраски ездили в Смоленск.

Очень часто, когда человек пытается экономить, получается наоборот»,

— предупреждает Хайцеэр.

Выгода ремонта в регионах связана с установкой более дешевых китайских аналогов запчастей, а в Москве ставят детали хороших производителей, заверяет председатель правления «Союза автосервисов» Александр Пахомов.

«Стоимость запчастей везде выросла, но в тех же Чебоксарах стоимость рабочих рук осталась прежней. Цены на запчасти везде одинаковые, но цены за услуги там ниже. Может быть, дистрибьютор для продажи той или иной запчасти снизил там свою маржу», — предположил Пахомов.

Случается, что некоторые автомобилисты отправляются в регионы только потому, что только там находят узкого специалиста, готового решить их сложную проблему, рассказывает собеседник. Иногда автосервисный туризм просто связан с хорошими отношениями, уверен председатель правления «Союза автосервисов».

«Как только владелец автомобиля найдет сервисмена, с которым построит доверительные отношения, то и будет ездить к нему.

Недавно я был в автосервисе в Обнинске, куда человек приехал из Москвы красить автомобиль, потому что знает хозяина сервиса и доверяет только ему», — объясняет Пахомов.

Еще один знакомый Пахомова из Москвы отправился в Малоярославец, чтобы сделать техобслуживание. Дело в том, что там находится мастер, который прежде работал в дилерском центре Audi в столице, но переехал. У семьи автомобилиста сложились очень хорошие отношения с тем специалистом, поэтому они ездят к нему на ТО, заключил Пахомов.