Вся китайская рать: какие автомобили привезут в Россию из КНР в этом году

Представители китайских автокомпаний анонсировали множество новинок, которые выйдут в продажу в России в 2023 году. Какие модели предложат российским покупателям — в материале «Газеты.Ru».

По итогам прошлого года машины Chery стали самыми популярными среди китайских марок в РФ. На этом компания не останавливается и уже весной представит бензиновый гибридный кроссовер с двумя электромоторами. Один из дилеров марки рассказал, что речь идет о кроссовере Tiggo 8 Pro e+. Только на электротяге он сможет преодолевать до 75 км. При этом расход топлива в смешанном цикле составит 1 литр на 100 км, ранее уточнили в компании.

Следом Chery выведет на рынок бизнес-седан Arrizo 8.

Представители марки обещают, что машина будет адаптирована к российским климатическим и дорожным условиям. При длине 4780 мм седан Arrizo 8 выступает в классе D, его ближайшие конкуренты – Toyota Camry и Kia K5. Что касается текущей линейки, то обновлений ждут кроссоверы Tiggo 4, 7 и 8. В январе марка начала продажи модели Tiggo 7 Pro Max.

close 100% Chery Arrizo 8 Chery

Компания Haval в этом году представит кроссовер Dargo X. Продажи модели стартуют в I квартале 2023 года, рассказали «Газете.Ru» представители компании.

Машина получила отличные от обычной версии Dargo навесные элементы, многорежимную трансмиссию для движения по грунтовой дороге, блокировку заднего дифференциала и функцию поддержания постоянной скорости на бездорожье. Dargo X оснащен 192-сильным бензиновым мотором объемом 2.0 литра, «роботом» и системой полного привода.

close 100% Haval Dargo X Haval

В российском офисе Geely оставили без комментариев вопрос «Газеты.Ru» о планах на этот год. Впрочем, уже известно, что новый кроссовер Geely Monjaro сертифицировали для продажи на российском рынке в конце 2022-го, а о планах привезти машину в китайской компании официально говорили еще в 2021 году. Ранее гендиректор завода «Белджи» в Белоруссии, откуда автомобили Geely поставляются на российский рынок, сообщал о планах по выпуску нового поколения седанов Emgrand 7 для России.

close 100% Geely Monjaro Geely

Второй китайский эшелон

Компания Exeed (премиум-бренд марки Chery) планирует дебют нового автомобиля и займется обновлением текущего модельного ряда, рассказали «Газете.Ru» представители марки. Премьеры начнутся примерно с середины года. Подробности о новинке держатся в секрете, сейчас завершаются маркетинговые исследования, пояснили в компании.

Автопроизводитель Changan в декабре прошлого года объявил старт продаж обновленного паркетника CS35 Plus и нового CS55 Plus, а в 2023 году собирается поставить на продажу лифтбэки Uni-V. Модель уже получила российское одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Автомобиль оснащен полуторалитровым мотором мощностью 180 л.с. (300 Нм) в связке с 7-диапазонным «роботом», а привод у лифтбэка исключительно передний.

Ожидается, что в будущем Changan наладит продажи еще двух кроссоверов. Один из них — модель CS95 — имеет внешние сходства с Ford Explorer. Потенциальные новинки уже замечали на автовозах в Москве в конце прошлого года.

close 100% Changan Uni-V Changan

Марка GAC собирается заменить в России весь свой модельный ряд, представленный тремя автомобилями. Как сообщил «Журнал Авто.ру», весной на рынке ожидается смена поколения GAC GS8, а осенью – минивэна GN8. В начале будущего года кроссовер GS3 придет на смену внедорожнику GS5, последний был самым доступным автомобилем у этого бренда в РФ.

Новички

Представитель компании Omoda в разговоре с «Газетой.Ru» анонсировал выход на рынок бизнес-седана и полностью электрического кроссовера. Премьера одной из этих моделей может состояться одновременно с презентацией в КНР, отметил он.

Липецкий завод «Моторинвест» семьи Резниковых, который реализует электрокары Dongfeng под российским брендом Evolute, собирается вывести на рынок сразу три модели из Китая. Во II квартале планируется начать производство кроссовера i-Jet, минивэна i-Van и еще одного паркетника, подробности о котором не раскрываются. Сейчас Evolute методом крупноузловой сборки выпускает седаны i-Pro и кроссоверы i-Joy.

close 100% Tank 500 Tank

В первом полугодии в продаже появятся две модели от компании Great Wall под брендом Tank, причем РФ станет для него вторым зарубежным рынком после Саудовской Аравии. В российскую линейку войдут полноприводные внедорожники Tank 300 и 500, последний по габаритам сопоставим с Toyota Land Cruiser 300.

В начале января Tank отчиталась о прохождении зимних тестов внедорожников в Сургуте в ходе работ по адаптации к российским условиям эксплуатации.

Младшая модель Tank оснащается 2.0-литровым мотором (227 л.с.), старшая – 3.0-литровым (354 л.с.). Tank 300 оборудован креслами с массажем, видеокамерами на 360 градусов обзора с датчиками парковки.

Еще одну новинку для России готовит Skywell — в феврале появится кроссовер HT-I, его гибридная силовая установка базируется на 1,5-литровом турбомоторе. Подробности о российской версии HT-I пока не раскрываются.

close 100% Hongqi H9 Hongqi

В середине прошлого года СМИ сообщали, что китайский премиум-бренд Hongqi, входящий в состав концерна FAW, собирается выйти на российский рынок с бензиновыми седанами и электрокроссовером E-HS9. Часть из этих моделей уже поставлялась в РФ из Китая независимыми дилерами.

Первым из этих моделей сертификационные документы получил большой седан Hongqi H9, в качестве заявителя в базе Росстандарта указано ООО «ФАВ Восточная Европа». Модель будет предлагаться в России с 245-сильным двухлитровым двигателем, семиступенчатым «роботом» и задним приводом. Сроки дебюта пока неизвестны.

Марку Hongqi часто называют «китайским Aurus»,

поскольку бренд принадлежит государственному концерну FAW и выпускает автомобили для истеблишмента КНР с 1958 года.

close 100% BAIC X35 BAIC

Завод «Автотор», на котором прежде выпускались BMW, Kia и Hyundai, начал тестовую сборку автомобилей BAIC – еще одного китайского государственного автопроизводителя. Об этом писал Telegram-канал «Русский автомобиль». Первыми машинами станут переднеприводные кроссоверы Х3 и X35, ОТТС эти автомобили еще не получили.

Половина рынка

В этом году китайские марки захватят 40-50% авторынка России, прогнозирует автоэксперт Игорь Моржаретто, а оставшаяся половина рынка будет принадлежать российским компаниям, полагает он.

Те же самые автомобили, что предлагаются в России, в Китае могут стоить в два раза дешевле, указывает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев, однако других официально ввезенных иномарок у граждан пока что не будет. В стоимость машины в РФ входят затраты на логистику, таможню, установку системы «ЭРА-ГЛОНАСС», утильсбор, расходы представительства на маркетинг, гарантию, сервис, расходы дилера и прочее, объясняет он.

Возобновления производства в РФ какой-либо европейской, японской или корейской марки в ближайшие 1,5 года ждать не стоит,

уверен Бургазлиев.

«Место есть для всех, но конкуренцию для китайских автомобилей никто составить не может и не сможет. В ближайшие два года я не ожидаю существенных изменений в структуре рынка – и это оптимистичный прогноз. Думаю, за это время иранцы со своими машинами не придут, индусы тоже желанием не горят», – добавил собеседник.