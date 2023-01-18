Таможня взялась за перекупщиков автомобилей. Им поднимают ставку

Таможенные органы начали отказывать частным лицам, ввозящим несколько автомобилей из-за рубежа, в уплате утилизационного сбора по льготному тарифу, выяснила «Газета.Ru». Импортирующим иномарки в РФ гражданам на таможне вручают уведомления о доначислении ставки утилизационного сбора в рамках коммерческой деятельности. Юридические разбирательства с таможенниками могут длиться до нескольких лет, говорят юристы, а сам факт ввоза нескольких машин не доказывает их коммерческое использование. Дилеры борьбу регулятора с частниками-перекупщиками одобряют.

О случае отказа таможни зачесть утилизационный сбор с использованием пониженного коэффициента (для физических лиц) рассказал «Газете.Ru» житель Тюмени Евгений Ломаев. По его словам, таможня, обратившись в ГИБДД, узнала о том, что ввезенные им в 2022 году автомобили были проданы.

«В прошлом году я ввез три автомобиля, в этом году один – и таможенники отказались зачесть утилизационный сбор для меня как для физического лица, ввозящего машину для личного пользования. Буду обжаловать это решение у руководства таможни, возможно подам в суд. Поскольку нет закона, ограничивающего количество машин для личного пользования», — рассказал Ломаев «Газете.Ru».

О том, что таможенники предупреждают автовладельцев о потенциальном доначислении утилизационного сбора, и предлагают подписать уведомление «Газете.Ru» также рассказал автор Telegram-канала «Русский автомобиль» Сергей Цыганов, столкнувшийся с этой проблемой при ввозе машины из государства ЕАЭС. По его словам, в таможенном уведомлении говорится, что

гражданин уведомлен о том, что впоследствии может произойти довзыскание суммы утилизационного сбора

в соответствии с постановлением правительства РФ от №1291 от 2013 года «в случае установления факта обстоятельств, дающих право полагать, что транспортное средство было ввезено не для личного пользования (продажа с целью получения прибыли и т.д.)».

«Эту бумажку при входе на таможенный пост выдает охранник. Я ввозил из Казахстана Renault Kaptur, и когда подавал документы, отказался ее подписывать. Мне ответили, что

обязать ее подписывать меня не могут, но отсутствие подписи под этим документом означает, что все данные автоматически направят в налоговую инспекцию,

а если бы подписал, то могли бы и не отправить», — рассказал Цыганов.

Подобными мерами таможенники заведомо создают для автовладельца психологически некомфортную атмосферу и таким образом отсекают перегонщиков, настроенных платить утилизационный сбор по минимальной ставке, полагает он.

Базовая ставка утилизационного сбора в России составляет 20 тыс. руб., и для физических лиц умножается на коэффициент 0,17 (то есть сбор составляет всего 17% от суммы) для новых легковых машин и 0,26 (26% от суммы) для машин старше трех лет. Если же автомобиль ввозит юрлицо или индивидуальный предприниматель, сбор за каждую машину исчисляется сотнями тысяч рублей и варьируется в зависимости от возраста и объема двигателя.

«Эта «страшилка» от таможенников направлена в основном на таких физлиц, которые для ввоза машин, по сути, предоставляют свое имя и фамилию, а оформлением занимаются специально обученные люди. С тем, чтобы казна сильнее наполнилась этим утильсбором», — полагает Цыганов.

Позиция регулятора

В Федеральной таможенной службе (ФТС) сообщили «Газете.Ru», что к предметам «для личного пользования» относятся товары, предназначенные для личных, семейных, домашних и иных, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, нужд физических лиц, соответствующее определение указано в подпункте 46 пункта 1 статьи 2 ТК ЕАЭС. При определение статуса («для личного пользования») товаров, проходящих границу ЕАЭС, таможенниками также учитываются заявление (декларация) физлица, характер товаров и их количество, а также частота пересечения гражданином таможенной границы и товаров в его адрес.

В ведомстве подчеркнули, что в случае автомобилей, ввезенных из государств-членов ЕАЭС и являющихся товарами ЕАЭС, сейчас нет специальной нормативной базы для классифицирования такого транспорта, как «для личного пользования», в том числе по показателю количества ввозимых авто.

«Учитывая изложенное, определение предназначения транспортного средства производится исходя из обстоятельств его ввоза в Российскую Федерацию, заявления лица, ввозящего его на территорию Российской Федерации

и иных доказательств, подтверждающих изложенные в заявлении сведения, полученных, к примеру, в рамках проведения таможенного контроля»,

— сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ФТС.

Таможня решает сама

Специалист по внешней экономической деятельности (ВЭД) и таможенному праву, партнер коллегии адвокатов «Тимофеев, Гусев и партнеры» Владимир Чикин пояснил «Газете.Ru», что критерии допустимого количества ввозимых машин для личного пользования должна была определить комиссия ЕАЭС, однако она этого не сделала, поэтому на практике регулятор руководствуется постановлением пленума Верховного суда №49 от 26 ноября 2019 года, в пункте 38 которого сказано,

что систематическим можно считать ввоз более двух автомобилей в течение года.

При этом ввоз такого количества машин не приравнивается автоматически к предпринимательской деятельности, добавил юрист.

«Если физическое лицо поставит автомобиль на учет на свое имя и хотя бы месяц на нем поездит, это будет хорошим аргументом в пользу того, что машина действительно ввезена для личного пользования. Но если человек ввозит этот товар и выставляет его в шоуруме – конечно, возникают вопросы», — объясняет Чикин.

Проверка относительно недостаточной уплаты «утильсбора» может длиться до трех лет после ввоза машины. Однако сам факт скорой перепродажи ввезенного для личного пользования автомобиля не является доказательством того, что машина была импортирована в коммерческих целях.

«В рамках постконтроля ФТС может учитывать весь массив доказательств, а постконтроль длится три года с момента ввоза автомобиля.

Физическое лицо должно доказать, что товар ввозился для личного пользования, а таможня – что для предпринимательской деятельности, то есть регулярно», — пояснил Чикин.

Таможенная служба легко может отследить физических лиц, ввозящих автомобили частным образом в массовом порядке, и фактическое перекрытие этого канала поставок серьезно отразится на авторынке, поскольку оформленные на физических лиц автомобили повсеместно продают и дилеры, полагает вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин.

«На рынке это отразится очень серьезно, потому что сейчас иного канала ввоза, кроме частных лиц, практически нет.

Если это звено начинать выбивать, а ФТС может это сделать, машин либо физически станет меньше, либо они будут дороже, потому что все сопутствующие расходы будут закладываться в стоимость автомобиля»,

— отмечает Шапарин в беседе с «Газетой.Ru».

Если таможенные органы требуют уплаты утилизационного сбора по коэффициенту для коммерческого использования, их решение можно оспорить в судебном порядке, но в настоящее время сложилась судебная практика, когда нормальным считается ввоз двух автомобилей для личного пользования в год, добавляет он.

В автомобильной группе компаний «Авилон», наладившей поставки автомобилей по параллельному импорту, напротив, заявили, что приветствуют ужесточение практики в отношении физических лиц, завозящих автомобили для продажи.

«Мы, как дилер, ввозим машины только как юрлицо, но есть много физлиц, которые действительно ведут коммерческую деятельность. Данное ограничение позволит привести автомобильный рынок в цивилизованное русло и вернуть продажу автомобилей в дилерские центры», — сообщил «Газете.Ru» замгендиректора «Авилона» по продажам новых автомобилей Алексей Стариков.