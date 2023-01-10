Иностранные автокомпании отказываются поддерживать проданные в России машины

Концерны Mercedes-Benz и Volkswagen, Jaguar Land Rover закрыли российским дилерам доступ к своим сервисным базам, рассказали «Газете.Ru» участники рынка. В зоне риска находятся владельцы практически всех сравнительно новых европейских иномарок, с японскими и корейскими машинами таких проблем нет, подчеркивают они. О том, что происходит с диагностикой и ремонтом автомобилей в РФ, в материале «Газеты.Ru».

В российском «Союзе автосервисов» сообщили «Газете.Ru», что Mercedes-Benz уведомил руководителей дилерских предприятий о прекращении поддержки сервисных программ на территории РФ. С ограничениями доступа к внутренним информационным ресурсам столкнулись и дилеры Volkswagen Group (в том числе дочерних марок Audi, Skoda, Lamborghini, Porsche, SEAT, MAN), отметили в профобъединении станций техобслуживания.

«Volkswagen ограничил доступ к базе по ремонту, но через специальные сервисные процессоры лазейка есть.

Если подключиться к диагностическому разъему автомобиля и ввести его VIN-код, информация по конкретному автомобилю предоставляется, а прямой доступ к внутреннему порталу закрыт», — объясняет в беседе с «Газетой.Ru» председатель правления «Союза автосервисов» Александр Пахомов.

По его словам, в случае Volkswagen также наблюдаются проблемы с поставками запчастей, хотя гарантийный ремонт пока сохраняется. У новых моделей Mercedes-Benz без доступа к фирменным онлайн-ресурсам невозможно, например, прописать в памяти машины новые ключи, а также обновить программное обеспечение многочисленных электронных блоков, уточняет он.

При этом у корейских и японских производителей подобных ограничений не наблюдается.

«Насколько я знаю, корейские и японские компании оставили доступ дилерам и никак их не ограничивают.

У Toyota всегда была открытая и лояльная политика по пользованию их софтом.

Первый, кто прислал официальное письмо по этому поводу – Mercedes-Benz», — подчеркнул Пахомов.

Продавцы диагностического оборудования для автосервисов отмечают, что проблема закрытия доступа к информации со стороны автопроизводителей затрагивает прежде всего официальных дилеров. Независимые ремонтники, которые и раньше получали доступ к необходимой информации обходными путями, продолжат это делать, рассказали «Газете.Ru» в компании Carmod, продающей оборудование для диагностики.

«BMW и так работает отлично. Если использовать некоторые обходные пути, то можно найти варианты»,

— сказал «Газете.Ru» представитель компании, представившийся Максимом.

По его словам, не ожидается проблем с диагностикой автомобилей Hyundai и Kia. Хотя новые модели корейских брендов также диагностируются онлайн, их функции поддаются проверке с помощью альтернативных диагностических сканеров, поддерживающих программное обеспечение Hyundai по договору производителя оборудования, уточнил специалист.

«Пока проблема наиболее актуальна для свежих автомобилей Mercedes-Benz, начиная с 2016 года выпуска.

У них без подключения к серверам официальный дилер не сможет сделать практически ничего, никаких обновлений прошивок. Но обходные пути были и будут всегда», — заметил собеседник, не уточнив какие именно.

Доступа к серверам европейских автокомпаний альтернативными путями приведет к увеличению стоимости ремонта, поскольку такой доступ тоже сопряжен с затратами, отмечает Александр Пахомов из «Союза автосервисов».

«К великому сожалению, в России нет такого законодательства, как в Евросоюзе, США, Бразилии, Турции или Китае, которое обязывает производителя автомобиля, приходящего на рынок, раскрывать информацию для всех игроков рынка.

Во всем мире есть, а у нас нет»,

— сетует Пахомов.

И англичане тоже

Отсутствие доступа к информации автопроизводителей осложнит обслуживание автомобилей, но все же не сделает его невозможным, поскольку сервисная информация для уже проданных в России машин в основном доступна офлайн, говорит основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев.

«Сканеры для новых моделей мы получать не будем, но и новых моделей не предвидится. Если будут завозиться принципиально новые машины по параллельному импорту, возникнет вопрос получения программ для их диагностики», — говорит Мосеев.

По его данным, с невозможностью подключиться к серверам автопроизводителей столкнулись, помимо Mercedes-Benz и марок Volkswagen Group, также дилеры британского Jaguar Land Rover. Однако дилеры тем или иным способом находят решение проблемы.

«У нас есть крупный дилерский холдинг, который поставляет по параллельному импорту модели Mazda, которые официально не поставлялись в Россию, и с сервисом у них все хорошо.

Никто не отменял покупку программного обеспечения в дружественной стране у дружественного дилера»,

— заключил Мосеев.

Заранее предсказать, какие ограничения будут введены тем или иным автопроизводителем, невозможно, отмечает в беседе с «Газетой.Ru» замгендиректора по сервису автомобильной группы «Авилон» Сергей Паршиков.

«Сейчас дилеры активно разрабатывают план действий для различных сценариев развития событий для того, чтобы их клиенты не остались без поддержки.

Одно можно сказать с уверенностью – решения любых возникающих проблем будут найдены, это вопрос времени», — отметил он.

Представители большинства автокомпаний, остановивших поставки машин в Россию, не ответили на вопросы «Газеты.Ru» относительно ограничения доступа к дилерскому софту. В BMW ранее сообщили «Газете.Ru», что клиенты продолжают получать весь комплекс услуг по послепродажному обслуживанию автомобилей. В российском офисе японской Suzuki сообщили, что никаких ограничений на этот счет не вводилось.

«Сузуки Мотор Рус всегда остается на связи со своими клиентами и партнерами, оказывая всеобъемлющую поддержку. В любой момент представители официальных дилеров могут получить любую информацию по разным каналам связи с Suzuki в России, в том числе и посредством внутренних онлайн сервисов», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Suzuki.