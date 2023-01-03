Какие изменения ждут автомобилистов в новом году

Власти подготовили множество поправок в законы, которые изменят правила дорожного движения. Водителей лишат выгодного способа оплаты госпошлины и сделают техосмотр дороже. Ожидается введение электронных водительских удостоверений, штрафы за резину не по сезону и шум выхлопа. А ГИБДД сможет аннулировать права по медицинским противопоказаниям. Подробнее об этих и других изменениях — в материале «Газеты.Ru».

Новые знаки и СИМ

В октябре правительство утвердило изменения в ПДД, которые вступят в силу с 1 марта 2023 года. Поправки касаются в том числе езды на электросамокатах и гироскутерах, а также новых дорожных знаков и парковок. Так, электросамокаты, гироскутеры и прочие устройства получили статус СИМ (средства индивидуальной мобильности),

ездить на них быстрее 25 км/ч будет запрещено.

Масса СИМ для передвижения по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам не должна превышать 35 кг. Движение СИМ будет регулироваться специальными знаками об ограничении или запрете, решение об установке знаков будут принимать местные власти. При совместном передвижении пешеходы получают приоритет.

На электросамокатах любой массы разрешается ездить по правому краю проезжей части дорог и только гражданам старше 14 лет и там, где максимальная скорость ограничена 60 км/ч и разрешено движение велосипедистов. СИМ, двигающиеся по дороге, должны иметь тормозную систему и фары белого и красного цвета.

Утвержден полный запрет движения, остановки и стоянки на направляющих островках и островках безопасности. Предполагается, что это улучшит видимость на дорогах.

Появятся и два дорожных знака – первый обозначает зарядку для электромобилей, а второй информирует о запрете движения автобусов (кроме маршрутных и школьных).

У знаков платной парковки к букве «Р» добавится изображение монет,

а знак парковки для инвалидов дополнится изображением инвалида-колясочника. Наконец, с марта зоны платной парковки будут обозначаться синими линиями, а бесплатной – белыми (чтобы водители могли быстрее ориентироваться).

ОСАГО по камерам

Запуск системы проверки наличия полисов ОСАГО с помощью камер видеофиксации станет одной из ключевых задач Российского союза автостраховщиков (РСА). Об этом заявил президент союза Евгений Уфимцев.

«Это возможно на основе передаваемых в ЦБ модулях наших IT-систем. Так как в сотрудничестве с ЦБ госорганам будет легче интегрировать эти модули с государственными информационными системами», – сказал Уфимцев «Агентству страховых новостей» в конце ноября.

Еще в феврале в ГИБДД заявляли, что не планируют штрафовать автомобилистов за езду без ОСАГО с помощью камер, поскольку информационные системы баз данных со страховыми компаниями еще не взаимодействуют друг с другом в полной мере. Расширить функционал камер для определения отсутствия ОСАГО планировалось с 2016 года, но запуск откладывался. В 2019 году в Москве состоялось тестирование системы.

Общая «автогражданка»

Российские водители смогут покупать полис ОСАГО с расширением на Белоруссию. По словам главы РСА Евгения Уфимцева, проект может заработать уже в 2023 году.

«Сейчас идет согласование условий и подходов, базовые вещи согласованы, это будет автоматическое расширение, включение «зеленой карты» на Белоруссию на человека. Это будет востребовано, особенно в тех регионах, которые близко находятся от Белоруссии», — отметил он.

Без скидок на госпошлину

Скидку на оплату государственной пошлины через портал «Госуслуги» отменили 1 января 2023 года.

До отмены скидки за регистрацию автомобиля в ГИБДД граждане могли заплатить 1,4 тыс. вместо 2 тыс. рублей. За выдачу госномеров на мотоциклы и прицепы – 1 тыс. вместо 1,5 тыс. рублей при оплате через «Госуслуги».

Госпошлина за выдачу свидетельства о регистрации ТС после отмены льготы составляет 500 вместо 350 рублей, за замену водительского удостоверения придется заплатить 2 тыс. вместо 1,4 тыс. рублей.

Также 1 января появились новые госпошлины. К примеру, за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию автомобиля предусмотрена пошлина в размере 1 тыс. рублей. Кроме того, за выдачу свидетельства о соответствии автомобиля после тюнинга требованиям безопасности придется заплатить 1,5 тыс. вместо 800 рублей.

Техосмотр подорожает

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ввела новые методики расчета стоимости прохождения техосмотра. Обновленные цены начали действовать с 1 января и будут рассчитываться с учетом данных операторов техосмотра.

Согласно приказу службы, для легковых автомобилей минимальная цена техосмотра составляет 913 рублей, автобусов — 1563 рублей, грузовиков – 999 рублей. Максимальные значения цен на техосмотр будут устанавливаться отдельно на территории регионов. Оператор вправе предоставить предложение о предельном размере платы на предстоящий год не позднее 1 июля, после чего тариф будет установлен региональными властями с учетом накопленной инфляции.

Такси без судимых

С 1 марта будет запрещено работать в такси и общественном транспорте водителям с неснятой или непогашенной судимостью. Также к управлению такси не допустят водителей, у которых есть действительная судимость, в том числе за убийство, умышленное причинение вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой и изнасилование.

В декабре 2022 года, спустя 7 лет доработок, Госдума, наконец, приняла закон «О такси». В частности, документом запрещается работать в такси на протяжении года со дня окончания срока лишения водительских прав; имея больше трех неоплаченных штрафов за нарушение ПДД.

Легковое такси также должно оснащаться устройством контроля за вниманием и усталостью, сонливостью водителя.

Штрафы за шум

Мосгордума внесла в верхнюю палату парламента законопроект, предложив дать субъектам РФ право устанавливать штрафы для водителей и мотоциклистов за нарушение тишины в зависимости от категории транспортного средства и мощности двигателя. Законопроект могут принять уже в будущем году – в сентябре правительство поддержало столичный проект при условии доработки.

Уровень шума предлагается измерять с помощью специальных камер с шумомерами, работающих в автоматическом режиме. По словам председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова,

суммы штрафов будут варьироваться от 5 тыс. до 30 тыс. рублей в зависимости от региона страны.

Возвращение «тревожных кнопок»

До 1 февраля 2023 года физическим лицам разрешен ввоз автомобилей без системы «ЭРА-ГЛОНАСС». До этой даты действуют и упрощенные требования к выпускаемым в стране автомобилям – без системы ABS, подушек безопасности, а также с пониженными с «Евро-5» до «Евро-0» требованиями к токсичности выхлопа. Сообщений от правительства о продлении срока поблажек не поступало.

Штрафы за резину

ГИБДД планирует ввести штрафы за использование автомобильной резины не по сезону, сообщала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на новую редакцию перечня неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств.

Зимой (декабрь – февраль) водителям легковых автомобилей и легких грузовиков будет запрещено ездить на летних покрышках. Летом (июнь – август) запрет коснется шипованных шин независимо от категории транспортного средства. Водители остальных типов грузовиков и автобусов при отсутствии зимних шин обязаны иметь с собой цепи противоскольжения.

Регионы смогут определять период действия ограничений в силу географических и погодных условий.

Предполагается, что документ вступит в силу 1 марта 2023 года. Также водителям могут грозить наказания за езду с неработающей антиблокировочной системой, нештатными ксеноновыми или светодиодными лампами в фарах.

Цифровые права

На рассмотрении МВД и профильных организаций находятся и другие инициативы. Так, МВД планирует ввести использование электронных документов, в том числе цифровых водительских удостоверений, сейчас ведомство тестирует эту возможность через «Госуслуги».

Также ГИБДД может получить доступ к информации о наличии медицинских противопоказаний по управлению транспортным средством, на основании которых сможет аннулировать водительские удостоверения.

Результаты медицинского осмотра водителей будут передаваться в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения и МВД для актуализации данных о состоянии их здоровья. Вместе с этим ГИБДД перестанет требовать медицинские заключения о наличии у кандидатов в водители медицинских противопоказаний к управлению.