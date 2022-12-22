Тарифы вырастут, водители разбегутся: агрегаторы и эксперты раскритиковали «Закон о такси»

Госдума приняла «Закон о такси», который рассматривали и дорабатывали с 2015 года. По задумке законодателей, он позволит навести порядок на рынке пассажирских перевозок. Однако из-за поправок в законодательство вырастут тарифы, заявили «Газете.Ru» представители компаний-агрегаторов. Также, по их мнению, новый закон препятствует легальной работе самозанятых водителей. Эксперты же убеждены, что среди водителей такси появится множество непрофессионалов.

В предпоследнюю неделю уходящего 2022 года Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, регулирующий работу такси. Документ вступает в силу с 1 сентября 2023 года, он содержит 96 страниц.

В частности, теперь водителям с непогашенной судимостью и с тремя неоплаченными дорожными штрафами запрещается работать в такси.

Водитель должен заключить официальный трудовой договор с перевозчиком, ИП или зарегистрироваться как самозанятый. Кроме того, в документе указано, что автомобили такси должны быть отмечены контрастной цветографической схемой с элементами, расположенными в шахматном порядке. На крыше машины предлагается установить фонарь оранжевого цвета, а в салоне должна быть размещена карточка с информацией о перевозчике и водителе.

В перечне других нововведений: создание государственной информационной службы и реестров такси, открытие региональных представительств служб заказа, разделение ответственности между агрегаторами и самозанятыми водителями и многое другое.

Недозанятые водители

Одним из главных нововведений законопроекта должен стать допуск самозанятых водителей на личных автомобилях к легальному оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа. Впрочем, эта идея нивелируется целым рядом положений закона, которые делают работу самозанятых невозможной, полагают таксомоторные компании.

«В частности, самозанятым необходимо страховать ответственность (ОСАГО) по тарифу для такси, проходить предсменные и послесменные медосмотры, соблюдать установленную в субъекте РФ цветовую гамму автомобилей, а также необходимость оформлять путевые листы и тому подобную архаику таксопарков родом из СССР»,

– заявил «Газете.Ru» пресс-секретарь сервиса «Максим» Павел Стенников.

Стоимость страховки у развозного автомобиля в 10-12 раз дороже стандартного полиса ОСАГО для частника, при этом страховые компании всячески отказываются страховать автомобили такси, и эта проблема никак не разрешена, подчеркивают в сервисе.

К работе в такси не будут допускаться водители, которые не прошли аттестацию на знание географии объектов транспортной инфраструктуры, культурного наследия (памятников истории и культуры), медорганизаций, объектов образования, спорта, органов государственной власти и других.

Стенников полагает, что

новый закон ориентирован исключительно на Москву как современный богатый мегаполис и самый большой рынок такси в стране,

нежели чем на всю страну, где есть большие сельские территории, Крайний Север, множество малых и средних городов со слабой доступностью (либо даже отсутствием) пунктов медицинского и технического осмотра.

Других перевозчиков, кроме самозанятых на личном авто, там нет и не будет, отмечает собеседник.

По данным сервиса «Максим», в регионах РФ более 90% заказов выполняется самозанятыми водителями, 80% от их числа выполняют не более трех заказов в сутки. В большинстве своем самозанятые не смогут и не станут выполнять нормы нового закона, поскольку расходы на это сравняются или превысят потенциальный доход, в итоге они останутся вне правового поля, указывают в компании.

При этом законом установлены правовые основания, позволяющие блокировать агрегаторов за передачу заказов лицам без разрешения на деятельность такси. Самозанятые перевозчики могут остаться без работы или вернутся к практике поиска пассажиров на улице, через соцсети и мессенджеры, предупреждает Стенников из «Максима».

Такси подорожает

Больше всего агрегаторов пугает необходимость трудоустройства водителей в штат или оформление их в качестве самозанятых. Это принесет значительное увеличение расходов таксопарков, считает PR-директор People&People («Ситимобил», «Грузовичкоф», «Таксовичкоф») Екатерина Зубенина.

«Требования к легковому такси, которые предполагает новый законопроект, повлекут за собой новые расходы сервиса», – отметила Зубенина в разговоре с «Газетой.Ru».

Новые требования к водителям (отсутствие судимости, запрет деятельности при трех и более неоплаченных штрафов ПДД, прохождение аттестации на знание территории) делают перевозки более комфортными и безопасными, но механизм проверки пока не кажется понятным и простым и может требовать технической доработки, полагает собеседница издания.

Сам же факт муниципального регулирования тарифов такси пагубно отразится на водителях, клиентах и ценообразовании отрасли в целом – это нарушение свободной конкуренции может привести к значительному росту цен, отметили в People&People.

Согласно принятому закону, службы заказа должны будут открывать региональные представительства, если ежесуточно в регионе заказы выполняют свыше 4 тыс. машин. В «Яндекс Такси» в ответ на запрос «Газеты.Ru» заявили, что идея по открытию местных офисов «кажется избыточной и потребует расходов, которые еще предстоит оценить».

В «Таксовичкоф» сообщили, что, согласно их бизнес-модели, компания не открывает филиалы в других городах и продолжает региональную экспансию с помощью продажи франшизы и открытия совместных предприятий.

В целом агрегаторы такси жалуются, что при разработке законопроекта не были учтены их коллективные комментарии.

«Регулирование в сфере таксомоторных перевозок, разумеется, проработано не до конца, поэтому действующее законодательство требует изменений и новых юридических актов, но мы считаем, что это должно идти не только «сверху», власть должна быть готова к диалогу с бизнесом для эффективности изменений», – сказали в «Таксовичкоф».

Потребитель без прав

Есть претензии к «Закону о такси» и у самих таксистов. Так, основатель Telegram-канала «Омбудсмен такси» перевозчик-частник Антон Максимов посетовал, что депутаты не выслушали участников рынка, когда законопроект в первой редакции выносился на общественные слушания. Не рассматривались замечания экспертов и общественной палаты. Законопроект выводит агрегаторов из-под «Закона о защите прав потребителей», указал он.

Причина в том, что по новым правилам агрегаторы при передаче заказа несут субсидиарную ответственность с перевозчиком-физлицом за вред причиненный жизни, здоровью и имуществу пассажира (в части возмещения реального ущерба, не покрытого суммой страхового возмещения). Ранее предусматривалась только солидарная ответственность.

«Сначала придется искать перевозчика и судиться с ним, что продлится неизвестно сколько времени, и в результате получить небольшую компенсацию в рамках ОСАГО.

Дальше пострадавший сможет судиться с агрегатором, что займет еще несколько лет. Все выведено из-под закона «О защите прав потребителей», поэтому для пользователя закон не принесет ничего хорошего», – убежден Максимов.

В связи с растущими расходами водителей, работающих на себя, а также таксопарков (из-за подорожавших ОСАГО и запчастей) автор «Омбудсмена такси» предсказал массовый исход из перевозок опытных шоферов. По его мнению, их место займут непрофессионалы, как правило, мигранты, для которых средний заработок в 35 тыс. рублей считается нормальным, а также «подработчики».

Перевод ответственности из солидарной в субсидиарную приведет к тому, что за выплаты пассажирам в результате дорожных происшествий придется отвечать исключительно самим водителям, считает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

«Даже если пассажир отсудит убытки у агрегатора, последний предъявит эти затраты водителю, и на нем повиснет долг.

Очевидно, что работать в такси и так идут не от хорошей жизни, а агрегаторы еще и передвинули ответственность с себя на водителей», – сказал Шкуматов.

В законе в прежнем виде остались предрейсовые и послерейсовые техосмотр и медосмотр. Никто из таксистов не проходит медосмотры, эта процедура во многих случаях бессмысленна и стоит денег, обратил внимание собеседник.

«Даже если эта процедура будет удаленной с использованием телемедицины, все это будет создавать допнагрузки на перевозчиков, они будут вынуждены платить и брать эти деньги с пассажиров. Учитывая, что это требование действует и на физлиц, создается очень большое препятствие для развития рынка», – подытожил Шкуматов.