Россияне ввозят иномарки через Владивосток. Порт не справляется с нагрузкой

Из-за перегруженности порта Владивостока сроки доставки контейнеров с автомобилями из Японии и Южной Кореи значительно увеличились, рассказали «Газете.Ru» участники рынка. На работе терминалов отразилась и частичная мобилизация — часть докеров была призвана в армию. Теперь заказанную и оплаченную машину придется ждать как минимум в два раза дольше.

Владивостокской таможне пришлось в два с половиной раза увеличить число инспекторов, занимающихся оформлением ввозимых автомобилей.

Владивостокское издание VPost со ссылкой на сотрудников логистических компаний сообщает, что сложную ситуацию с недостатком мощностей для перегрузки и хранения усугубила мобилизация сотрудников, и в октябре торговые суда ожидают разгрузки в среднем 10 дней против 5 дней в середине августа.

При этом, по данным таможни Владивостока, объемы ввоза автомобилей из-за границы только за 8 месяцев текущего года года выросли на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Всего таможенники оформили за этот период ввоз свыше 100 тыс. машин.

Контейнер не едет

В начале этого года (до начала ажиотажного спроса и проблем с логистикой) доставка автомобилей из Японии и Южной Кореи через Владивосток (в ЦФО) занимала один месяц. Сейчас ждать придется больше двух. В фирме «ТК Интер» из Екатеринбурга, предлагающей поставки автомобилей под заказ из Южной Кореи, «Газете.Ru» сообщили, что срок доставки автомобиля из этой страны в настоящее время составляет до 2,5 месяца из-за высокого спроса и очередей.

«Автомобиль пойдет через Владивосток, раньше срок доставки составлял один месяц. Сейчас всюду очереди, и в порту, и на таможне»,

— рассказал представитель компании.

Гендиректор компании SunCar из Ростова-на-Дону Игорь Малов также сообщил, что срок доставки автомобиля, к примеру, из Японии с таможенным оформлением во Владивостоке на текущий момент вырос вдвое, но давать прогнозы о том, что будет дальше, не стал.

«На сегодняшний день ежемесячно от 15 до 20 тыс. машин привозят в Россию через Владивосток, то есть каждый день проходит от 750 до 1 тыс. автомобилей. Пока это занимает два месяца, а что будет ближе к Новому году – я не знаю, — сказал Малов «Газете.Ru». –

По России доставка идет отдельно, в Москву машину можно отправить железной дорогой, в другие города – автовозом.

На него можно занять очередь сразу по прибытии машины в порт».

По его словам, увеличение сроков доставки произошло в том числе из-за того, что в связи с санкциями доставка возможна только российскими судами, на которые завязаны посреднические фирмы, предлагающие привезти автомобили из Японии в Россию. Также ухудшает логистику, к примеру, если выбранный клиентом автомобиль находится на севере Японии. Там нет возможности поставить авто на судно, идущее в Россию, добавил представитель SunCar.

Предприниматель из Москвы Сергей Калашников, наладивший поставки автомобилей из Японии, рассказал, что свежие автомобили сейчас находят покупателей за считанные дни.

«Индивидуальных заказов очень мало, потому что люди боятся отправлять деньги, по сути, неизвестно кому.

Поэтому мы закупаем сами. После прихода автовоза 2-3 дня машина готовится к выдаче клиенту, вывешивается объявление, и через 2-3 дня покупатель находится», — рассказал Калашников «Газете.Ru».

Срок продажи машины сильно зависит от ее состояния. Вместе с тем в последнее время и на этом рынке наблюдается спад из-за неопределенности во внешней ситуации.

«Из-за мобилизации люди начали бояться всего, сидят на деньгах. Рынок приостановился. По заказам из Японии все пока гладко», — отметил Калашников.

Ранее «Газета.Ru» писала, что во второй половине сентября снизился спрос и на новые автомобили, ввезенные в страну в рамках параллельного импорта. При выборе машин россияне стали отдавать предпочтение японским и корейским маркам, а не европейским, запчасти к которым стало труднее приобрести из-за санкций.