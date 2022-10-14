«Цена полиса для молодых водителей стала заоблачной». Сколько теперь стоит ОСАГО

Сентябрьские нововведения в ОСАГО, введенные Центробанком России, привели к резкому росту цен на полисы. При этом страховщики из-за санкций повсеместно отказывают россиянам в ремонте автомобиля, предлагая несоответствующие реалиям рынка выплаты деньгами.

После расширения тарифного коридора на 26%, произошедшего 13 сентября, средняя стоимость полиса ОСАГО в России выросла на 10%, сообщили «Газете.Ru» в Российском союзе автостраховщиков (РСА) со ссылкой на собственные оперативные данные.

«В большинстве регионов средняя премия (стоимость страховки — «Газета.Ru») изменилась не существенно, а в ряде регионов даже снизилась. Кроме того, количество заключенных договоров ОСАГО за 9 месяцев 2022 года выросло по сравнению с 9 месяцами 2021 на 2%, что свидетельствует о том, что говорить об отказе автовладельцев от покупки полисов ОСАГО некорректно», — рассказали в РСА.

В 64 регионах РФ рост средней цены полиса ОСАГО составил до 15%, из них в 28 регионах он не превысил 10%, заявили в РСА. Средняя премия снизилась всего в трех регионах:

Республике Саха, Ямало-Ненецком автономном округе и Ханты-Мансийском автономном округе.

На деле дороже

Сами автомобилисты отмечают куда более значительное подорожание. Так, житель Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) рассказал «Газете.Ru», что страховка на Volkswagen Golf (125 л.с.) на год ему обошлась в 24 тыс. руб. с учетом личного коэффициента «бонус-малус» (КБМ) 1,17. Годом ранее аналогичная обязательная страховка на его машину стоила около 15 тыс. руб.

При этом, согласно данным союза автостраховщиков, средняя цена страховки по ОСАГО в ХМАО после расширения тарифного коридора в сентябре снизилась на 4%, с 7,7 до 7,4 тыс. руб.

Стоимость полисов на различные легковые автомобили сильно варьируется в зависимости от категории водителя, уточняют страховщики.

В реальности стоимость полисов в России возросла сильнее, чем указывают в РСА, и у многих автовладельцев есть весомые поводы отказаться от покупки ОСАГО, отмечает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

«Верить цифрам РСА не стоит, хотя бы потому, что их прямо опровергает Федеральная антимонопольная служба, которая говорит, что они (цены на ОСАГО — «Газета.Ru») уже выросли на 18%.

На практике цены у страховых компаний примерно одинаковы и выросли ближе к верхней границе тарифного коридора»,

— говорит Шапарин «Газете.Ru».

При этом по новой методике расчета возмещения выплаты рассчитываются с учетом цен на неоригинальные запчасти и не покрывают расходов автомобилиста на восстановление автомобиля после аварии, а к денежным выплатам вместо направлений на ремонт перешли практически все страховые компании, добавляет автомобильный юрист Сергей Смирнов.

«По моим данным, ни одна из страховых компаний не продает полисы по минимальным ставкам базового тарифа даже аккуратным водителям. Почти все торгуют или с небольшим увеличением к предыдущему максимуму базового тарифа, или ближе к верхней границе.

Особенно это касается молодых водителей. Стоимость полиса для них стала совсем заоблачной»,

— говорит «Газете.Ru» Сергей Смирнов.

«Направления на ремонт не выдают»

По оценкам юриста Смирнова, для всех категорий водителей стоимость ОСАГО увеличилась на 18-20%, включая и тех, которые не попадают в ДТП и должны получать максимальную скидку.

«На сегодняшний день ОСАГО по сути не защищает автовладельцев в плане ремонта. Направления на ремонт не выдают, потому из-за санкций мало кто готов его обеспечить в нормальные сроки качественными запчастями», — подчеркивает автомобильный адвокат.

В текущих условиях все больше автовладельцев могут принять решения об отказе от полисов ОСАГО, предупреждает Антон Шапарин из НАС. В своеобразной «зоне риска» молодые водители, а также виновники ДТП – с учетом того, что скидка копится много лет, а обнуляется мгновенно. Также возможен отказ от ОСАГО среди жителей бедных регионов из соображения экономии, считает он.

«Реформу в ОСАГО можно забыть, ее больше не будет. И уже в следующем году мы увидим, как число отказов от ОСАГО вырастет»,

— заключил Шапарин.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что фракция Госдумы «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» попросила Центробанк снизить стоимость ОСАГО.