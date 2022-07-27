На Volkswagen нашлись покупатели. Концерн может продать завод в Калуге

Как выяснила «Газета.Ru», с 22 июля у всего российского представительства Volkswagen Group Rus сменился гендиректор: на место управленца Яна Витте, назначенного всего лишь месяцем ранее, заступил Геррит Шпенглер. Последний до этого момента занимал в российской «дочке» Volkswagen должность директора по персоналу.
Два источника «Газеты.Ru» – в Volkswagen Group Rus, а также в автобизнесе – сообщили о подготовке завода к продаже.
«На завод уже приезжали две делегации потенциальных покупателей из Казахстана и Австрии.
Также приезжали чиновники Минпромторга», – уточнил один из собеседников «Газеты.Ru».
«Газета.Ru» обратилась в Минпромторг с просьбой прокомментировать потенциальную продажу российского завода Volkswagen, а также вопрос о взыскании выданных правительством субсидий автокомпании в рамках обязательств по договору специнвестконтракта (СПИК). На момент публикации материала оперативный ответ в редакцию не поступил. Официальный представитель Volkswagen в России также не ответил на вопросы издания на момент публикации материала.
Последние назначение руководителем всего российского офиса хоть и высокопоставленного, но фактически «эйчара», косвенно свидетельствует о подготовке к продаже всех активов компании в РФ, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев
«Если на эту должность назначают маркетолога, стратега, отличного технического специалиста – это вектор развития.
Если назначают HR-директора, то все сводится к свертыванию или существенному уменьшению бизнеса»,
– заметил в беседе с «Газетой.Ru» эксперт.
Рабочей схемой для Volkswagen по сохранению бизнеса и даже производства в РФ в условиях западных санкций мог бы быть договор с узбекскими или казахстанскими автокомпаниями, считает Бургазлиев. По его мнению, на российском рынке можно было бы создать зонтичный бренд по аналогии с Ravon (работал в РФ с 2015 по 2019 год), который осуществлял продажу моделей концерна GM, ранее покинувшего российский рынок.
«Вероятно, у Volkswagen есть желание в том или ином виде сохранить актив.
И они хотят пойти по схеме передачи завода другому собственнику – пусть даже за кредит, который Volkswagen как-то профинансирует»,
– предполагает Бургазлиев.
По мнению собеседника, логичным вариантом для немецкого концерна будет договор с правительством Казахстана, чтобы возродить ставший банкротом завод «Азия-Авто», последний сможет получил контроль над калужским заводом Volkswagen.
«Владеть им будет «Азия-Авто», а правительство Казахстана выступит для немцев гарантом возврата денег через операционную деятельность «Азии-Авто», – предположил собеседник.
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Volkswagen закрыл свою площадку в Нижнем Новгороде на мощностях «Группы ГАЗ». Эту информацию подтвердила пресс-служба российского офиса Volkswagen.
«Учитывая общий высокий уровень неопределенности и невозможность спрогнозировать потенциальное возобновление производства в Нижнем Новгороде,
«Фольксваген Груп Рус» приняла решение начать официальную процедуру закрытия своего собственного офиса в Нижнем Новгороде 05.07.2022»,
– заявила «Газете.Ru» официальный представитель компании Наталья Костюкович.
На площадке Volkswagen в Нижнем Новгороде производились автомобили Skoda Kodiaq, Karoq, Octavia и Volkswagen Taos. Проектная мощность завода – 132 тыс. автомобилей в год.
Рабочим завода, в зависимости от выслуги лет, администрация предложила уйти по соглашению сторон с выплатой шестимесячных окладов. Саму сборочную площадку «Группа ГАЗ» разукомплектовать не планирует, ожидая приход иного инвестора.
Немецкий концерн объявил об остановке производства автомобилей в Калуге и контрактной сборки в Нижнем Новгороде 3 марта 2022 года, связав свое решение с нарушением логистических цепочек на фоне санкций Запада из-за событий на Украине. Тогда же компания уведомила об остановке экспорта автомобилей и запчастей в РФ.
В конце мая компания Volkswagen сообщала, что не будет возобновлять производство автомобилей в России в ближайшем будущем.
На заводе концерна в Калуге 2021 году выпущено 118 тыс. автомобилей, а на площадке в Нижнем Новгороде – 52,3 тыс. Также в 2021 году на российском заводе Volkswagen произвели 96,1 тыс. двигателей.